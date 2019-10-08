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Все про:Донбас (13240) Загороднюк (42) Золоте (25) Хомчак (65)

 Загороднюк і Хомчак розповіли, де будуть нові позиції ЗСУ після розведення сил у Петрівському і Золотому

Міністр оборони Андрій Загороднюк і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповіли, де будуть нові позиції ЗСУ після розведення сил у Петрівському і Золотому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як підкреслив Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами відразу повернутися назад.

"Для цього створено всі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації", – зазначив Міністр оборони і додав, що координати місць розведення є у Мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.

Начальник Генерального штабу Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію" - повідомив генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення Золотого загалом підтримує концепцію розведення сил і наші плани, - Загороднюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152620
 
 
 Топ коментарі
 
какой-то тупой клоунский бред!
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Вот мы оставляем кучу городов в серой зоне, что оставят сепары? откуда русско-террористические войска выйдут?
Когда одна сторона оставляет свои позиции, а вторая нет, это не разведение,а развод для хамячков, это самое настоящее отступление.
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Чего то вспомнился покойный Чечетов.
" Развели как котят"
Наверное он что то знал.
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Хомчак і його команда--це зрадникі . Коли на своїй землі армія відступає--це поразка,а не перемога.
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а где будут позиции жополченцев с той стороны, меня это интересует гораздо больше, чем наши...
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"...українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами відразу повернутися назад" - будем штурмувати свої ж полишені укріплені позиції?
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Цвони до того часу будуть уже заміновані сепарами,і це будуть не позиціі,а майбутні братські могили.
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Украинская Армия должна быть готова занять позиции боевиков сразу, как они отойдут!!!
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Посмотрите Шапошникова, который прошел котел и он был там вместе с Хомчаком и он говорит, что Хомчак это предатель и его судить нужно!
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ну хомчак может только отступать и капитулировать. сделает нам еще один илловайск.
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"Загороднюк и Хомчак рассказали, где будут новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом" - новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом будут в чистом поле, а в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно не удастся потому, что старые позиции, на которые потрачено много труда и денег, будут заняты сепарами.
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А як вони будуть повертатися, коли укреплення будуть уже заняті рашистами і прострілювати підхзід до них? Чи це на своєму прикладі покажуть Пристайко і Хомчак?Чи ще візьмуть того хлопчика, що хотів у Луганськ забігти? Він може відразнити міну від снаряда?
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Пусть предъявит обустройство боевых позиций на отведенных участках, блиндажи, окопы, огневые точки, линии коммуникаций, минные заграждения, фортификационные сооружения, заградительные системы, выстроена новая логистика ( под новые условия), система координации линии обороны с другими участками фронта ( где нет отведения) и главное что бы это все было подготовлено к ЗИМЕ ( или он сам с семьей собирается переехать к ребятам на "новые позиции")
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Солдатики в мороз лопатами выроют, на своих насрать...
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Если ВСУ распустить, то никто и гибнуть не будет! (95 квартал)
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Им уже все сказали, от чепушилина до Пескова с пуйлом, ... мы ничего не гарантируем, ничего отводить не будем, идите накуй... А эти все упираются, куда то лезут отводить, что с людьми происходит?
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