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 Загиблого на Донбасі українського воїна Івана Дейкуна поховають 9 жовтня в Кіровоградській області. ФОТО

9 жовтня в місті Новоукраїнка Кіровоградської області об 11:00 біля Новоукраїнського будинку культури розпочнеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Іваном Вікторовичем Дейкуном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Іван Дейкун, 1978 року народження, уродженець села Іллінецьке Вінницької області, старший солдат, заступник командира бойової машини - навідник-оператор 1-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 жовтня о 15:25 у районі міста Красногорівка Донецької області внаслідок смертельних кульових поранень, яких він зазнав під час кулеметного обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Іван Дейкун народився 23.07.1978 року. Проходив службу за контрактом у Новоукраїнському РВК на посаді радіотелефоніста вузла зв'язку і телеформатизації, цього року був відряджений у 28-му ОМБр.

У нього залишилися мати і син.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць 28-ї ОМБр Іван Дейкун загинув на Донбасі 6 жовтня (оновлено)

Загиблого на Донбасі українського воїна Івана Дейкуна поховають 9 жовтня в Кіровоградській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152619
 
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