 Артилерія ЗСУ знищила 5 російських найманців і 5 поранила, - російський офіцер Тхоржевський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють ресурси терористів.

У повідомленні наголошується, що від вогнем української артилерії було ліквідовано 5 терористів, а ще 5 було поранено.











Інформація про терориста також є на сайті миротворець.







