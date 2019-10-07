 Артилерія ЗСУ знищила 5 російських найманців і 5 поранила, - російський офіцер Тхоржевський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють ресурси терористів.
У повідомленні наголошується, що від вогнем української артилерії було ліквідовано 5 терористів, а ще 5 було поранено.
Інформація про терориста також є на сайті миротворець.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють ресурси терористів.
У повідомленні наголошується, що від вогнем української артилерії було ліквідовано 5 терористів, а ще 5 було поранено.
Інформація про терориста також є на сайті миротворець.
укрминобороны уже печатает совместные вброс с расеей по совместной методичке.
ухтыыы, такого еще небывалооо!!
и все заради утихомиривания патриотов.
мол ничагооо страшного, енто все чепуха штанмаирская.
ну точно, как дирехтур птицефабрики выступал быв перед курями.
но укркуры с куриными мозгами все проглотят -
и пабеды укрармии тоже.
нужно показывать пабеды во время отступлений.
ахахаха
Слава Героям ! Укровермахту - побільше удачі . Російським фашистам - побільше вбитих і поранених .