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Все про:Крим (7559) Сайдік (139) Тристороння контактна група (146)

 Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік відмовився коментувати тему окупації Криму Росією

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), проходить 6-8 жовтня. У понеділок одна з сесій міжнародної конференції була присвячена українському питанню та мала назву "Україна – шанси на мирне врегулювання". Серед спікерів був і Мартін Сайдік.

Під час дискусії Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України, разом із "референдумом" в Криму у 2014 році. У відповідь той заявив, що не коментує тему Криму.

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"Прошу вас зрозуміти, що я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму", - сказав представник ОБСЄ в ТКГ..

Утім, згодом Сайдік іще раз взяв слово, аби додати "об’єктивності" у кримському питанні. Зокрема, Сайдік сказав, хоча і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації", потім 37 років - з 1954 року по 1991рік – у складі Української РСР, "а до цього була Російська імперія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152616
 
 
 Топ коментарі
 
Сайдик подпишет любую бумагу о "демократических, честных и свободных выборах" в Домбабве и Лугандоне... Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик отказался комментировать тему оккупации Крыма Россией - Цензор.НЕТ 5568
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поэтому выдающемуся херопианисту нужно поскорее зажать крышкой его контактирующий с клавишами орган, что бы не натворил делов
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Дивний цей Сайдик, який не говорить що було до Російської імперії та після 1991 року. Склалося враження, що Сайдику в ОБСЄ утримує росія.
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