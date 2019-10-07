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Все про:Конгрес США (296) Пентагон (242) США (5591) Трамп (2118)

 У Конгресі США зробили запит на документи Білого дому і Пентагону про військову допомогу Україні

Демократи з Палати представників США в понеділок зробили запит у Пентагоні і в Адміністративно-бюджетному управлінні при Білому домі на документи, пов'язані з фінансовою військовою допомогою Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними The Hill, листи з вимогою в обов'язковому порядку надати документи надійшли до глави Пентагону Марка Есперо і до виконуючого обов'язки директора управління Рассела Воуг від імені голови комітету Палати представників з розвідки Адама Шиффа, голови комітету у закордонних справах Еліота Енгеля та комітету з нагляду Елайджа Каммінгса.

"Повістка, що додається містить вимогу надати документи, які необхідні комітетам, щоб вивчити послідовність подій та причини, що стояли за рішенням Білого дому затримати вкрай необхідну військову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом США для протидії російській агресії", - йдеться в листі Шиффа, Енгеля та Каммінгса.

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Вони попросили надати їм необхідні документи до 15 жовтня 2019 року.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152615
 
 
 Топ коментарі
 
Счастье‏ @vechnayay 6 окт.

В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 8258

Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском?
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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Жопа клоуну с дохлой белкой на голове все ближе и ближе
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Нравятся мне эти конгрессмены-бандеровцы. 😍
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Жопа клоуну с дохлой белкой на голове все ближе и ближе
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100%!
Особливо, якщо педантичні американці забажають провести ревізію та перевірку того куди пішла вся їх допомога за останні п'ять років.
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Не, ну зеля последние пять лет в телевизоре рожи корчил. Тут с него особо не спросишь.
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Куда ушло бабло, вот в чем вопрос. Провести ревизию захотят и европейцы, которые мобилизовали в Украину более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ. Часть этой "беспрецедентной суммы", как было сказано обиженными европейцами после слов Зели о недостаточной помощи, - кредитные средства. Огромные суммы Украина получила безвозмездно. Получены при Порохе, а куда ушли ? Писали, что до сих пор Украина не использовала 8 млрд подаренных денег. Это результат воровства, кумовства, коррупции, лжи или полнейшего непрофессионализма ?
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От і добре. Порох пропонував зробити міжнародний аудит, але ця влада доручила це зробити чиїсь аудиторській компанії Baker Tilly Ukraine.
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Міжнародний незалежний аудит повинні робити (попри свою ледачість) саме західні інвестори, які надали грошову допомогу Україні.
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Вы ошибаетесь основная военная помощь шла при ПЕтушке и там он ручку шоколадную приложил если провести аудит то ой как будет кому то больно но ЗЕ бесхребетный так что не ждем ничего
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Зеб, откуда вы с Лахтой без аудита знаете, что украли и кто и сколько украл? У вас такие большие мозги, что из головы торчат или они не могут внутрь попасть?
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Я смотрю Вы как сторожевой пес Порошенка что не так начинаешь всех своим словесным дерьмом поливать как ЗЕ критикуешь то ты в рот тапочек набрал то это говорит что ты служишь за деньги а не здравомыслие или у Вас мозг плоский только в одно положение работает как включили так и работает СЛАВА СЛАВА ПЕТРУ так что свой плоский юмор только тебе понятен аналитическое мышление Вам не присуще
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У меня только надежда на США , что они не дадут Монике Зеленски сдать Украину России
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Заздрю , бо це вам не наша Рада...
Конгрес задніх не пасе
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Счастье‏ @vechnayay 6 окт.

В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 8258

Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском?
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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военные писали . что отвод от Петровское прямая угроза всему фронту от Волновахи до Мариуполя
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Нравятся мне эти конгрессмены-бандеровцы. 😍
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Будут расследовать ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ военной помощи, люди читайте внимательно
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А потом буду расследовать причины причин задержки и так до бесконечности... Вместо действий - расследования.
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сока волка не корми он все равно в свынарник зырит У Конгресі США зробили запит у Білого дому і Пентагону на документи про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 2062
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всё будет хорошо. лузеры - демократы пролетят и на следующих выборах. А Зеленский в этой ситуации чист.
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