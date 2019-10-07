 У Конгресі США зробили запит на документи Білого дому і Пентагону про військову допомогу Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними The Hill, листи з вимогою в обов'язковому порядку надати документи надійшли до глави Пентагону Марка Есперо і до виконуючого обов'язки директора управління Рассела Воуг від імені голови комітету Палати представників з розвідки Адама Шиффа, голови комітету у закордонних справах Еліота Енгеля та комітету з нагляду Елайджа Каммінгса.

"Повістка, що додається містить вимогу надати документи, які необхідні комітетам, щоб вивчити послідовність подій та причини, що стояли за рішенням Білого дому затримати вкрай необхідну військову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом США для протидії російській агресії", - йдеться в листі Шиффа, Енгеля та Каммінгса.

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Вони попросили надати їм необхідні документи до 15 жовтня 2019 року.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.