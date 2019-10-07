EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  4513  305
Все про:Пашинський (265) переслідування (61) Народний фронт (580)

 Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт"

Рішення Печерського суду Києва про взяття під варту Сергія Пашинського партія "Народний фронт" розцінює як політично мотивоване і таке, яке не має нічого спільного з реальним об'єктивним правосуддям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У повідомленні зазначається: "Це повернення політичного переслідування і правосуддя Януковича.

Нагадуємо, що кримінальну справу проти Сергія Пашинського було розслідувано і закрито.

Читайте також: Рішення суду про залишення Пашинського під вартою є абсолютним свавіллям, - адвокат Федур

Однак, її знову було відкрито з політичних підстав з метою переслідування Сергія Пашинського за його участь у Революції гідності і протидії російській агресії.

Ми впевнені в тому, що апеляційний суд має скасувати це рішення.

"Народний фронт" нагадує: практика політичних переслідувань часів Януковича закінчилася крахом для тодішнього режиму і застерігає від її повторення!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152614
 
   
 Топ коментарі
 
Может за него ещё на митинг выйти?А какого чёрта?Чтоба ваша Ганночка Гопко купила себе девятую квартиру?
 показати весь коментар
 
Это нелепая попытка отвлечь ЗЕлохторат от шедевральных "побед" преЗЕдента за последние три недели... Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт" - Цензор.НЕТ 308
 показати весь коментар
 
Палить из наградного пистоля по мнению народофронтовцев обычная практика, только граждане Украины с этим не согласны
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
коментар відмічено як спам  
 
Как же вас ЗЕблевотных ботов красиво спамят Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 9405 Скажите спасибо мне, опущенные
 показати весь коментар
 
 
Сегодня как раз вас соевых конкретно опустили. Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 5348
 показати весь коментар
 
 
Не продержался ты и минуты, вафел тупорылый Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 958
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соси и не отвлекайся, петух ватный Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 9272
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору