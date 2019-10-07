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Все про:Зеленський (3069) карикатура (24) США (5591) Трамп (2118)

 Актор Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа. ФОТО

Відомий американський актор Джим Керрі намалював карикатуру, присвячену скандалу довкола розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Актор Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа 01

Свій новий малюнок Керрі опублікував у Twitter. На ньому Трамп цитує "Хрещеного батька", кажучи Зеленському, що одного разу йому може знадобитися послуга: "Одного разу, цей день може ніколи і не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. Але доти прийми цей дар у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки".

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Свій малюнок Керрі супроводив підписом "Батько-шахрай зробив Зеленському пропозицію, від якої неможливо відмовитися".

Джим Керрі є критиком нинішнього президента США Дональда Трампа. Кілька років тому він захопився малюванням і створив серію політичних карикатур, що висміювали американського лідера.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152613
 
   
 Топ коментарі
 
Ылита...мда. Не так страшно, что Зеля преЗЕдент, как осознание того, что в стране 73 процента быдла
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Пусть сперва порошенко отрубит руки своим коррупционерам. Там тогда все без рук останутся.
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Я не казав сьогодні, що на ЦН нема ні одного проплаченого зе-бота, залишились тільки упороті зебіли. Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 2203
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Это ты о ком, ноль порохатый?
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А ты чмошник по кинухе рассудил? Дура дурная. Может почитай Марио, и поймешь, что как раз БонасерА в #уй не ставил Корлеоне, и не был ему другом! А обратился только когда понадобилось.
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Почему ты меня называешь чмошником, соевый пассивный гомосексуалист? Америго Бонасера после того, как получил возмездие за свою дочь переоценил свои понятия и доказалисвою дружбу на похоронах Сантино Корлеоне и отправляя в последний путь самого Крестного Отца. Но ты, пассивный соевый гомосексуалист, до этого просто не дочитал
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Столько пафоса, типа ты с первого класса отсасываешь у хулиганов в подъезде. Извини кобыла, ты не чмошник, а чмошная сосалка. Ну все таки не Бонасере, а Бонасера, за это дашь в попку тому, кому ты лечил мозги, а у меня откуришь в трех презах. Кстати я не соевый, я трюфельный, по твоей фене, соевая ты, дешевая голимая телка.
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Порохобот, ты хамишь, чтоб тыой высер удалили в диалоге и ты не смог ответить на простой вопрос. Ты готов это повторить лично, пусть даже на следующем Свинопутче. Я весь внимание
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Ты типа не интересуешься, а уже спрашиваешь))) дура потерпевшая, я не понимаю как удаляют, как блокируют, а главное почему. для этого у меня 3 ника, это все на что я способен в этом контексте. тут прикалываюсь с кретинов, у меня есть время, и мне интересно. тебе лично повторю сколько угодно раз, в любой обстановке, и любом окружении. важно что бы ты этого хотела, и не скулила как шавка.
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Чемпион расии, не крути хвостом. Когда там в следующий раз Свыня тебя на Свынопутч привезет? Можешь взять на него все три свих паганых ника
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ты скачешь с #уя нах, я не успеваю отвечать. меня не интересует материальное, у меня его больше чем надо, лишнее. мне неприятно, когда наверх лезут скользкие полупокеры. я уважительно отношусь к Ахметову, потому что добился сам, и ставил на карту свою жизнь, а гниды днепровские, всегда жопой вперед. даже Кернес духовой, красава, а его друзья и мои тоже, правда тех уже с нами нет. сравни себя со "свыней". ты в своей жизни с людьми такого уровня за 10 км не встретишься, а если что, будешь руки целовать.
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От вам думка якого ніякого актора... У всякому разі зє шмарклє до нього (в акторському плані), як до Сатурну...
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Зебилов Моники)))
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А шо за знаки различия у Свыни на погонах? До какого он звания дослужился? Судя по каракулю, то полковник, а звьозды на погонах как у рядового
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В армии про каракуль говорили раньше : "С одного барана сняли , на другого надели!"
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Тебе любителю четырежды уклониста вобще смешно про погоны спрашивать. Ты лутше про рояль спроси зебил ватник.
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то мальдівська форма, для справжніх патріотів )
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А ты тупое чмо походу служило ассенизатором, у вас какие звания "главный гамносос" и "почетный сосатель гамна" ? В украинской армии нет знаков различия на погонах, там звания и чины, а знаки различия в петлицах и на рукавах. Кацапская гнида ПНХ.
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я каждому порохоботу, гавкающему оскорбления в интернете, предлагаю повторить это лично. Ни одного храбреца до сих пор не нашлось. Даже предложения гавкнуть это на поиужном вчерашнем Свинопутче. Ты, порохобот, - очередное доказательство этому тезису. Знаю заранее
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у тебя уже партнер H e l l a s, можете на 69 сосать дуруг у друга.
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давно вас збуджують такі картинки? хочете про це поговорити?
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))))))))))))))))))))) пи..ц, такой наглости давно не попадало. я уже лет 20 не бью руками, боюсь убить, такое чмо как ты убиваю плевком. МС УССР в первом полусреднем, и чемпион зоны России в полусреднем. теперь 106кг, супертяж. дяди, которых ты видишь по телевизору, мои друзья по сборной и сборам. ох и дураков же повстречаешь. я не порохобот, тут я санитар, делаю таким дебилам как ты прививки в голову.
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Чемпион зоны россии? в последнем я не сомневался. Так что, быдлота кацапская, когда там следущая часть марлезонского свинопутча? Ты сможешь защитить свое звание чемпиона расии?
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чувак, не показывай свою тупость. да, я проживал некоторое время в России, в каждом областном центре у меня есть друзья. езжу на охоту и рыбалку, и просто повисеть. зона мне близка и понятна, но это не то о чем ты подумал, это зональные первенства, как областные в Украине. на ЧЕ в Харькове 17, на 1 раунд вышел бы против любого, в любом весе. МС времен СССР раунд простоит даже если бы привезли из ресторана в хлам.
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Я даже не буду знущатысь с того, что каждого кацаплянина спарцмена, а тем более чимпиона, брало за жопу КГБ-ФСБ и садило на кукан. Этот зашквар про кацапскую сущность порохни уже давно доказан. Но ты, пассивный гомосек, забыл как ты меня называл? А теперь уже чувак. Не не. не спрыгивай, чемпион. Когда на путч?
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я тебя называл соска, и называю соска. а на путч в любое время суток, АК в багажник и на Киев. пожалуйста, ты так хорошо начал, закос под перца, а пишешь это фуфло про КГБ, дешево....обязательно как нибыдь в комапании прикалю этот бред, хорошо посмеемся.
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ого, всі порохоботи на шабаш збіглись, - значить все правильно робиться. Пеця або сяде надовго або йому надоїсть платити цим ботам за нізащо. )))
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Лучше конечно вытрусить с него все деньги.Какой толк с него в тюрьме?Корми его там казенный счет.
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ого, всі порохоботи на шабаш збіглись, - значить все правильно робиться. Пеця або сяде надовго або йому надоїсть платити цим ботам за нізащо. )))
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у мене ерекція на соєвих )))
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не загравай, я по жінках, а для вас є спеціальні клуби )
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Порохоботы, ну что говорит ваша скрытая зебильская сущность?))))
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И вы хотите, чтобы это Зеуе.бище, над которым ржет весь Мир, переиграло Путина???
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Зеля для фуйла пусте місце, фуйло давно банк зірвав, і сидить на бабках, і грає тільки в свою гру, кидалово.
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"Зрада и капитуляция" Так Петро сказал всем повторять.
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Вообще-то Jim Carey - канадце, он родом из Newmarket, что чуть севернее Торонто. Но в бывшем Совке все кто говорят по-английски - американцы. Может разве что кроме членов королевской семьи...
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Тогда Джеки Чан - китайский актёр ? А Илон Маск - юаровский предприниматель ?
Какие канадские фильмы с Джимом Керри известны всем ?
А какое гражданство у Джима Керри - и канадсккое, и американское.
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Навіщо в карикатурі перевищувати семітські мотиви? Акторишка попав))))
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А что, Трамп изображён слишком похожим на евсея ?
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А шо там перевищено? Все один к одному. Прям пальтрэт
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зеля так хотел прославиться...у него это хорошо получилось. Только совсем не так, как он мечтал.
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