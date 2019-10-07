 Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Крім того, в порушення мінських угод противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Чермалика - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
- поблизу Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі в районі Золотого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Гладосового - з міномета калібру 82 мм;
- двічі неподалік Новгородського з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.
Який молодець фофочка!
А якщо без жартів, то ми йдемо (або нас штовхають) до справжньої громадянської війни.
тому що надо бути стовідсотковими дебілами, щоб вважати, що пасіонарная частина суспільства після багатотисячних втрат проковтне цю відкриту зраду.
Де ті 73% які по ідеї зараз мають підтримувати і захищати УЗеленського та всі його дії?
Де всі ці люди?
Не уявляю гасла "Капітуляції - ТАК!", "Хочемо під кацапів!", "Ху%ло - президент мира!!!"
Підтримують та захищають його МВС та НГУ.
А 73% малоросів своє діло зробили, більше вони нінащо не потрібні.
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории.
Петровское - это прямая дорога на Мариуполь, танкоопасное направление. Если мы хотя бы на сто метров с Богдановки отведём, а они требуют отвести от высот - мы отдаём и порт, и два завода. Всё, тогда нет у нас промышленности.P/S
По словам представителя России в ОБСЕ А. Лукашевича, после того, как мониторинговая миссия подтвердит, что разведение сил и средств во всех трёх участках состоялось, можно будет говорить о назначении даты проведения саммита в "нормандском формате". Только выполнение этих условий является гарантом проведения встречи, ни о каком плане "Б", который ранее анонсировал В. Пристайко, речи в данной ситуации быть не может.
Тупе Зе стадо за помахом палички, або ж під масні і солодкі речі з телевізора просерає країну, просерає майбутне своїх дітей і нащадків.
ПАЧУСТВУЙТЄ РАЗНІЦУ, єслі шо, ***!!!
Разведение пока приостановлено.
ЗЕлена пліснява "сіла на пляшку".
Саме тому всі перемоги з 15 року зводилися до займання сірої зони, яку "нові обличчя" гоують до здачи ворогу.
Там є ще багато умов: не затосовувати авіацію (вона у 14-му давала дуже вагому підтримку), танки, великокаліберну арту і т. ін.
А так і Горлівка, і Ясинувата, і Докуч вже були б під нашим контролем.
tZE inform
@tZEinform
·6 ч
Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас. Сейчас ВК разбирается что и кого
арта, боги війни, молодці!!!
Чем больше мы со своей стороны делаем, чего не соблюдает паРашка, тем больше она сама себя загоняет в глухой угол. Нам выгодно любое развитие ситуации, Зеля таки переигрывает Пукина.
Странно лишь одно -- почему Поросенок, анонсировав формулу Штанмайера в 2016 году, проморозился последующие годы правления и не отфутболил мяч на поле противника? Неужели и правду говорят, что за ширмой национализма, барыга все эти годы подыгрывал Кремлю? Может просто не хотел своего давнего друга Медведчука подводить с его кумом? Ну тогда многое сходится, особенно касательно ботов...
Де Зеленський, котрий обіця відрубувати руки?
Де чесні суди?
Чи може Зеленський може тільки *******?