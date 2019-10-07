 Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Пріоритетами Кабміну Гончарук назвав приватизацію держпідприємств, відкриття ринку землі, демонополізацію енергетичного ринку і розвиток інфраструктури.
"В планах Уряду на найближчі 5 років відновити 24 тис. км доріг та побудувати 5 морських портів та 15 аеропортів", — сказав прем’єр, додавши, що для української влади важливою також є реформа судової системи.
Зі свого боку Рінкевичс запевнив, що Латвія залишатиметься стратегічним партнером України в контексті європейської інтеграції. Він позитивно відзначив готовність міністра юстиції та генерального прокурора України активно займатися захистом прав та інтересів іноземних інвесторів і створювати сприятливі умови ведення бізнесу в Україні.
Крім цього, міністр підкреслив, що Латвія і надалі здійснюватиме програми лікування та реабілітації українських військовослужбовців, зокрема, тих, які перебували у полоні у Російській Федерації.
Наступним кроком буде перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
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Роль ідіота - єдина, яка дається Моніці без жодного дубля.
Так, ЗЕбіли?
малорос ніколи мені не буде другом.
У мене тільки один друг
Він з Гонконгу приїхав на віче
А ви кажите нічого не робиться..
А про дороги ми чули від Гройсмана.
Виходить так, якщо не знаєш що робити - ліпи дороги.
І це мені подобається.
на горизонті таких не видно.
Это достижение, достойный Книги рекордов Гиннеса
Українцям готують новий Трудовий кодекс: звільняти будуть без допомоги і відпустки
1)капітуляція
2)знищення малого та середнього бізнеса
3)знищення правової системи
3)знищення державності
Такое ощущение, что Вову Гройсмана в 2015 г. поймали в Виннице пьяного под забором и отвезли силой руководить правительством, а теперь, в 2019 г. наркомана Гончарука в Кривом Рогу отловили санитары и тоже насильно в Киев отвезли руководить правительством!
Ох уж эти санитары! Уже алкоголики и наркоманы боятся на улицу выходить, потому что повяжут и отвезут в Киев на ответственную должность!