 Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Пріоритетами Кабміну Гончарук назвав приватизацію держпідприємств, відкриття ринку землі, демонополізацію енергетичного ринку і розвиток інфраструктури.

"В планах Уряду на найближчі 5 років відновити 24 тис. км доріг та побудувати 5 морських портів та 15 аеропортів", — сказав прем’єр, додавши, що для української влади важливою також є реформа судової системи.

Зі свого боку Рінкевичс запевнив, що Латвія залишатиметься стратегічним партнером України в контексті європейської інтеграції. Він позитивно відзначив готовність міністра юстиції та генерального прокурора України активно займатися захистом прав та інтересів іноземних інвесторів і створювати сприятливі умови ведення бізнесу в Україні.

Крім цього, міністр підкреслив, що Латвія і надалі здійснюватиме програми лікування та реабілітації українських військовослужбовців, зокрема, тих, які перебували у полоні у Російській Федерації.

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