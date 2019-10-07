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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3183) Латвія (244) Гончарук_Олексій (143)

 Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Пріоритетами Кабміну Гончарук назвав приватизацію держпідприємств, відкриття ринку землі, демонополізацію енергетичного ринку і розвиток інфраструктури.

"В планах Уряду на найближчі 5 років відновити 24 тис. км доріг та побудувати 5 морських портів та 15 аеропортів", — сказав прем’єр, додавши, що для української влади важливою також є реформа судової системи.

Зі свого боку Рінкевичс запевнив, що Латвія залишатиметься стратегічним партнером України в контексті європейської інтеграції. Він позитивно відзначив готовність міністра юстиції та генерального прокурора України активно займатися захистом прав та інтересів іноземних інвесторів і створювати сприятливі умови ведення бізнесу в Україні.

Крім цього, міністр підкреслив, що Латвія і надалі здійснюватиме програми лікування та реабілітації українських військовослужбовців, зокрема, тих, які перебували у полоні у Російській Федерації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152610
 
   
 Топ коментарі
 
Наркоман поборов бурштинову мафію легким звільненням лісника.
Наступним кроком буде перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
***
Роль ідіота - єдина, яка дається Моніці без жодного дубля.

Так, ЗЕбіли?
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Друже?
малорос ніколи мені не буде другом.
У мене тільки один друг
Він з Гонконгу приїхав на віче
Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 3628


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сдача Украины козломордым задача у зеопарышной шоблы
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Наркоман поборов бурштинову мафію легким звільненням лісника.
Наступним кроком буде перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
***
Роль ідіота - єдина, яка дається Моніці без жодного дубля.

Так, ЗЕбіли?
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так, друже зебіл!
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Друже?
малорос ніколи мені не буде другом.
У мене тільки один друг
Він з Гонконгу приїхав на віче
Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 3628


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Якось не хочеться засмучувати Гончарука, але його пріоритети помилкові! Аеропортів в нас дохрена, в кожному областному центрі по два, але ніхто не літає по 5000 грн в Київ бо дорого! До того ж наша територія вся прострілюється російськими зенітними ракетами а це означає що ніхто не буде сюди літати! Тому аеропорти до кінця війни не першочергові! Морські порти завантажені на 20-30% від проектної потужності вже більше 28 років і їх дохрена а вантажів немає і росія в будь яку мить може перекрити морське сполучення! Тому порти теж відпадають - не першочергові! Дороги 160 тис км знищуються за 3 місяці збирання та звезення врожаю в порти і скільки доріг не побудуй - вони будуть знищені за 3 місяці перевантаженими зерновозами! Тому ремонт доріг до зупинки перегрузу - це гроші на вітер! Потрібно приоритетно вкладати гроші в залізницю, у нові швидкісні колії, нові мости, нові перегони, нові вагони, нові локомотиви - потрібно відновити збирання луганських локомотивів у Львові за залізничному заводі УЗ! Для оборони теж важливіше залізниця та нові мости (нікопольський через Дніпро, Б.Дністровський через лиман, Ренійський через Дунайські плавні)! Потрібно перебудовувати мости та дороги від Ужгорода до Донецька по трасі Брест-Махачкала, через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань і далі на схід! Саме по цій трасі підуть танки та бронетехніка НАТО на допомогу Україні і ця траса має витримати і вантажі і ракетні обстріли і авіанальоти ворога! Вже сьогодні потрібно будувати ешелоновану оборону та ППО навколо цієї траси! А Гончарук займається ідіотизмом!
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приоритеты зеленского-гончарука для своих зебилов Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 4078 :

Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 628
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Победил контрабанду еще снижением на 20% поступлений от таможенных сборов.
А ви кажите нічого не робиться..
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Не знаєш часом, коли Мародьор на допит з"явиться?
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хлопці, у вас немає в резерві 5 років. Потрібні швидкі і зрозумілі суспільству реформи та швидкі кроки.
А про дороги ми чули від Гройсмана.
Виходить так, якщо не знаєш що робити - ліпи дороги.
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Пріпіздент Моніка ЗЕленскі робить все, щоб його виборець, зедібіл, - страждав.
І це мені подобається.
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а хто ж зробив нам, щоби ми процвітали? чи хто зробить?
на горизонті таких не видно.
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поддержим зеленского и Ко.. ибо само оно без нас - не вынесется Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 5172
Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 1189
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я підтримував Порошенка і багато хто та чекали реформ, то не дочекалися.
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ну, теперь-то твой "сСарь-батюшко моника шмаркля" начал "реХвормы". да такие, что через 115 дней после своей кенгурации - получил Майдан Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду - Цензор.НЕТ 1297
Это достижение, достойный Книги рекордов Гиннеса
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зміни суспільних та правових відносин щоби в України з'явилися перспективи, а не безкінечно стагнація.
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А про картоху по 20 и гречку по 35 забыл??Невежа!!!
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Якщо зібрати до купи усі зміни до законодавства, то можна зробити висновок , що Україну готують до входження у підораху!

Українцям готують новий Трудовий кодекс: звільняти будуть без допомоги і відпустки
Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 6565
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Ти вже зібрав їх до купи??? Нічо собі! Ти - щасливчик)))))
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сдача Украины козломордым задача у зеопарышной шоблы
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первым приоритетом должна стать очистка страны от свинячьей своры
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а по твоим ощущениям, чей крым?, это как нарисованная колбаса и спрашивают- вкусная?
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Як ви при справжньому президенті тихенько сиділи,щурі,і скільки вас серед нас ,це просто якась навала фашистсько-какцапська
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от тупі ПЕСики до цих пір не знають чий Крим.. все питають і питають.. як діти малі Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду - Цензор.НЕТ 3411
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а тобі що смішно,ти ж не була сепаршою ...ніби
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4 приорітета:
1)капітуляція
2)знищення малого та середнього бізнеса
3)знищення правової системи
3)знищення державності
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Якісь дивні у вас ПЕСиків пріорітети Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду - Цензор.НЕТ 4976
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Значит будут грабить ... Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства - Цензор.НЕТ 5451у правительства ,нормального правительства должен быть один приоритет ,это борьба с бедностью а вернее с нищетой ,всё остальное это дешёвая попытка скрыть свою коррупцию и воровство за словоблудием ,так что ждём когда этого деятеля начнут за яйца вытаскивать из кресла ...
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Ян Янович, ЗЕлненая свора очистит страну от украинцев и подарит ее кровавому карлику
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від українців Мародьор Україну вже почистив.. 10 мільонів десь вештається
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Четыре приоритета: компенсация бабе Бене за Приватбанк, за запрет полетов МАУ над Донбассом, Крымом и в Рашку, за газ Укрнафте и четвертый приоритет- продажа украинской земли.
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Іншими словами бєня бажає прикупити собі центренерго, яке зараз банкротує, бо подає на тец російське вугілля дорожче за ротердам, а купляє електрику дешевге за собівартість... А ще бєня бажає приват банк взад... А ще земельку прикупити... Й все це є програмою зеленого уряду... ну й звісно себе не забути...
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Главный приоритет для правительства - не грабить свой народ.
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Любий уряд обкрадає свій народ, але не кожен до останньої копійчини, як то в Україні заведено за останні 28 років.
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Что оно несет????
Такое ощущение, что Вову Гройсмана в 2015 г. поймали в Виннице пьяного под забором и отвезли силой руководить правительством, а теперь, в 2019 г. наркомана Гончарука в Кривом Рогу отловили санитары и тоже насильно в Киев отвезли руководить правительством!
Ох уж эти санитары! Уже алкоголики и наркоманы боятся на улицу выходить, потому что повяжут и отвезут в Киев на ответственную должность! Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду - Цензор.НЕТ 6884
Гончарук назвав чотири пріоритети в діяльності українського уряду - Цензор.НЕТ 8049

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Вам бы продержаться, когда внесете в Раду закон о Донбассе. Для начала это выполните.
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15 аэропортов для расейских истребителей? Мамчура на открытие!
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что оно несет это имбецильное зебилятко гончарук?)))) я смотрю что чем дальше в лес , тем больше имбецилов у власти)))))
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зараз Головний пріоритет для України - це викинути з влади на смітник антиукраїнську, капітулянтську, промоскальку, колаборантську ЗеБільну шоблу.
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