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Все про:арешт (1008) Пашинський (265) Портнов (113) суд (5570)

 У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський

Екснародний депутат Сергій Пашинський вважає рішення Печерського суду Києва про свій арешт "відвертою фальсифікацією правди" і звинуватив у причетності заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"Не маючи жодного доказу, жодної справи, жодних свідчень про мою причетність до "корупції", яку так рекламували, сьогодні мене заарештували за самооборону і захист честі своєї дружини. Відоме Печерське кривосуддя торжествує - керує процесом Андрій Портнов.

Слідство повністю підтвердило мої свідчення, я пройшов поліграф, пройшов усі слідчі експерименти. Кримінальний елемент, який образив мою дружину і розбив мені голову пляшкою, відмовився проходити поліграф і постійно змінював свідчення. Я не залишив країну, хоча депутатський імунітет втратив ще у серпні", - написав Пашинський.

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Він підкреслив, що нинішня подія в Печерському суді - "відверта фальсифікація правди".

"Я буду боротися з портновими-януковичами і надалі. Правда переможе", - заявив політик.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152607
 
   
 Топ коментарі
 
Портнов конечно не святой , но и Пашинского жалеть не приходится, гандон редкостный.
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Ему платят за колличество постов.Ну как платятВ миску плеснут.
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до речі..на портнова великий та суворий генпГакурор юГік нічого так і не нарив..безпринципність + любов до грошей..їжте тепер..не обляпайтеся..
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А зараз не реформує,щоб з початку своі суди своїх пере саджали а вже потім і реформувати.Твій час вичерпано,з ************ не спілкуюсь. У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 5959
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Особисто для бидломаси.Він знаходився там де і шлепер і це не завадило винести вирок шлеперу заочно ,то чому ж заочно не засудили портнова? Твій час вичерпано,з *********** бидлотою не спілкуюсь.
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У меня есть подозрение, что скоро по примеру Юли, Пашинского начнёт мучать тяжелая болезнь позвоночника или например сердца. Вот только под стенами тюремной больницы врядли будут стоять бабульки с требованием - Серёже волю.
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Я не адепт Пашинського, але за постріл у відповідь на удар пляшкою судити? Це небачено! Пропоную суддю вдарити пляшкою - цікаво, яка буде реакція? Він буде радіти?
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Почему террористов отпускают под домашний арест ?
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Ну, по той же причине, почему и Пашинского посадили - Портносудие
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Ай знатно у стецьков тут полыхает. Прям на загляденье.
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ОЧЕНЬ хорошо,что посадили,да еще без права на залог.
В этой ситуации поддерживаем портнова.
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Печерский суд должен доказать свою честность и не продажность - Посадить Портнова . .
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Так Луцик снял все обвинения, за что сажать, если ГПУ слилась?
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Эх, не успел смыться. Луценко умней оказался. Петя тоже на низком старте. Скоро его боты останутся без зарплаты. Хе-хе!
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Из всей соевой шоблы Луценко всегда выглядел себе на уме. Вовремя сообразил, что к чему, и срочно поехал за границу учить английский от беды подальше.
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Ему жинка третьего тысячолиття посоветовала вовремя смыться. Сказала, что второй отсидки с тотальным отказом от алкоголя Юга уже не сдюжит.
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Пашинский конечно прощелыга.но Портнов ещё та сволочь
Судя по комментам зелёные ни в пень колоду,что судьи за бабло и шмарклю посадят У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2882
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Перша соєва мразота пішла під роздачу.. Мародьор на черзі
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Не перша. Гримчака закрили раніше за хабар.
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А Портнов вам не мразота. А Бабломойский вам папа родной.
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Портнов мразота. В честность Бабломойского тоже не верится. Но с кого-то надо начинать.
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Проворуются или будут по людях стрелять - и их к ответу надо привлекать.
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Пашиньский, вообще-то из "Народного Фронта". Но вам все "соя" нормально посрать не дает )))
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Пашинский - конченая мразь и ублюдок
К сожалению, вся эта рошеновская фсбшная клоунада не более чем спектакль
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Так мастер клоунады у нас Зюзий и его Квартал под кумполом Рады.
Зеля сам сказал , что он клоун.
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А по сути, какие претензии? Быстренько наклеить ярлык "мразь и ублюдок" много ума не надо
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ТАК Index_Dias -конченая мразь и ублюдок и пусть докажет , что это не так. Моя знакомая его знает.
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Лахтинский шнырь и подонок пропаГандонский - вон с ЦН!
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Пашинский - вонючий грязный ублюдок, подонок и чмо
На Майдане пи_дили и не раз
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Какой Пашинский, кому интересна эта шестерка Авакова? Тут Украину Кремли сдают, а половину сообщений Цензора о Пашинском.
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Да, в принципе пох на Пашинского. Только прикол в том что "правосудие" у нас и так было "треш-пиз.ец", а теперь стало "От Портнова"
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Так эта прелюдия к сдаче Украины *****, является подарком ***** на ДР.
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Подарок - це коли вся бульбашія ***** в дупу цілує.Давай за порєбрик прєлюдія. У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9514
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Лишнехромосомный, на кого ***** нас будет менять, если мы к тебе в гости приедем?
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Так все с чего то начинается.

За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
Вот и подарочек от зелени кровавому карликуна день рождения.
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Я его там в эту ночь не видел! Кто конкретно может засвидетельствовать ваши слова?
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Теперь ждем главную соевую гниду на нарах,пидорошенко- свинохряка-Мальдивского и кол ему в сраку как награду за все содеянное У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2503
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А как по мне что Пашинский ,что Портнов, что Беня ,что Петя - одно змеиное кубло , быстрее бы перекусали бы друг друга
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Змеи быстро договорятся, и сожрут маленькую серую мышку...
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возможно , но что то мне подсказывает что мыши заканчиваются
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Вон оно как повернулось.
А раньше этот печерский суд делал все то, что приказывал порошенко.
Потом наши суды порошенко хорошенко отреформиррвал, и вуаля: вашим салом - по мусалу!
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Бреши до рубля, бо небуде здачi! Так моя бабушка говорила
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Громадяни Патріоти!
Не дамо спаплюжити чесне ім'я видатного діяча науки і техніки, героя майдана, героя укроборонпрома та конфетної фабрики "Житомирськи ласощі", улюбленця тетянки чронорот, побєдітеля басурманина хімікуса! Як один станемо на захит! Усі на берикади! Веди нас Ведро Олексійович! Дамо прочухана цім зрадникам ідеалів Майдана! Пашинський цеж ходячий ідеал Майдану! У нього є фотки на фоні патріотичних плакатів, вишиванка і глок. Е дружина і як належить патріоту польова дружина. Пашинський чемний і завжи робить два постріли, а хімікус... хімікус поганий. Пхав нечемно цього буса, у хімікуса немає патріотичних плакатів, вишиванки і глока. Він не носить окуляри. Це ж очевидно, що запроданець і ватнік. Продажний відреформований суд! У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9341
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А по чем на бот-ферме сейчас платят коровам?
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Дають три порохобота в рабство. Худі, замизгані смердить від них як від помийного відра. Вже стадо ціле маю. Я їх на акції в аренду здаю по сто гривеь на годину. Дуже зручно їх потім привозять я ім п'ятий і перший включаю і все... Тиша як на цвинтарі, тільки шорох стоїть. Вони один одному цюцюрки теребенять і так єднаються. Майже не годую, так шалених бджілок насиплю в полумисок їм на день хватає. А щоб не розбіглись в середину загону портрет Ведра Олексійовича встрмив, вони від нього хєра відходять... Дуже зручно) У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 3698
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Тебе, Лахта, к вони не привыкать. От Потнова, который для Лахты зраду писал не пахло?
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А кто такие "порохоботы"? Я вот лично, вас бесплатно е.п.у!
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Что-то мне кажется, что Пашинский скоро отправиться на встречу к Чечетову У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 7721
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Я вот думаю, так кто главный - Портнов или Коломойский? Никак не разберусь
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Зеленський і Портнов давно мають вже бути люстровані народом на гіляках...
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Головачев Андрей
2 ч. ·

"Что общего у Пашинского и Аль Капоне?
То , что и того и другого смогли посадить только , если можно так выразится, за их " непрофильную деятельность"
-гангстера Аль Капоне - на 11 лет за уклонение от налогов

-масштабного воротилу Пашинского - за выстрел в ногу случайному прохожему ."
- Не за системную коррупцию на делах армейских, не за рейдерский беспредельній захват Житомирской конфетной фабрики, а за стрельбу, которая имеет сомнительную судебную перспективу

Sergii Ivanov

✔️ Підозру Пашинському оголошено не за корупцію, як дехто обіцяв, а за поранення Хімікуса в процесі побутового конфлікту. На мові слідчих це називається «наказали закрити, вміняй хоч щось».
✔️ Два роки тому я з Роман Шрайк, Юрий Бутусов та іншими відомими людьми був понятим у слідчих експериментах за участю як Пашинського, так і свідка, тому відсутність судової перспективи, а тим більше за інкримінованими складами злочинів (121, 296 КК), у цій справі для мене є очевидною. Подобається це комусь чи ні, але Пашинський у тій ситуації діяв правомірно.

✔️ Виникають цікаві паралелі. Скажімо, Єфремов, через дії якого ми втратили половину Луганщини, виходить на волю, а замість нього сідає Пашинський за «битовуху». Я правильно розумію, що все це - замість анонсованих розслідувань корупції в оборонпромі, енергетиці, банках та інших резонансних сферах? Аби «піпл хавав»?
✔️ Відколи долю кримінального переслідування особи почали розглядати провладні парламентські фракції на своїх засіданнях шляхом голосування? І на яких підставах ОП встановлює генпрокурору терміни виконання? Що це за СРСР?
✔️ Чи не є підозра Пашинському, який, м'яко кажучи, є не дуже популярною в медіапросторі персоною, спробою перекрити резонанс від безкінечних факапів ОП на фоні поступового падіння рейтингу та рівня довіри?
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Ах..ть! Оказывается, Пашинский - ни кто иной, как современный гений криминального мира! Просто - реинкарнация Аль Капоне! И он тоже мочил своих "стукачей", и топил их с "тазиками цемента на ногах", если бы не НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРМЕНИ - та-даа-даааам! ХИМИКУС!!! Ура!! Вот, тот единственный работяга, который смог разоблачить этого хамелеона при власти, верного раба своего партийного лидер - Авакова! ИЗВИНИТЕ! Опечатк! Конечно же- ПОРОШЕНКО!!!
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Так-с, сверимся по плану от Свирида Опанасовича "Як організувати Майдан. Швидко та ефективно". И видим, что Моника и ее Ко. *****. сегодня от пятого пункта, перешли прямиком к шестому))
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.10. ???????11. PROFIT.На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.Не дякуй. Те
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Зебы, вы меня убедили, гопник оказался раз в жизни порядочным и культурным человеком, а этот момент Пашинский вычислил и подстрелил его.
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