 У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.
"Не маючи жодного доказу, жодної справи, жодних свідчень про мою причетність до "корупції", яку так рекламували, сьогодні мене заарештували за самооборону і захист честі своєї дружини. Відоме Печерське кривосуддя торжествує - керує процесом Андрій Портнов.
Слідство повністю підтвердило мої свідчення, я пройшов поліграф, пройшов усі слідчі експерименти. Кримінальний елемент, який образив мою дружину і розбив мені голову пляшкою, відмовився проходити поліграф і постійно змінював свідчення. Я не залишив країну, хоча депутатський імунітет втратив ще у серпні", - написав Пашинський.
Він підкреслив, що нинішня подія в Печерському суді - "відверта фальсифікація правди".
"Я буду боротися з портновими-януковичами і надалі. Правда переможе", - заявив політик.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.
В этой ситуации поддерживаем портнова.
Судя по комментам зелёные ни в пень колоду,что судьи за бабло и шмарклю посадят
К сожалению, вся эта рошеновская фсбшная клоунада не более чем спектакль
Зеля сам сказал , что он клоун.
На Майдане пи_дили и не раз
За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
Вот и подарочек от зелени кровавому карликуна день рождения.
А раньше этот печерский суд делал все то, что приказывал порошенко.
Потом наши суды порошенко хорошенко отреформиррвал, и вуаля: вашим салом - по мусалу!
Не дамо спаплюжити чесне ім'я видатного діяча науки і техніки, героя майдана, героя укроборонпрома та конфетної фабрики "Житомирськи ласощі", улюбленця тетянки чронорот, побєдітеля басурманина хімікуса! Як один станемо на захит! Усі на берикади! Веди нас Ведро Олексійович! Дамо прочухана цім зрадникам ідеалів Майдана! Пашинський цеж ходячий ідеал Майдану! У нього є фотки на фоні патріотичних плакатів, вишиванка і глок. Е дружина і як належить патріоту польова дружина. Пашинський чемний і завжи робить два постріли, а хімікус... хімікус поганий. Пхав нечемно цього буса, у хімікуса немає патріотичних плакатів, вишиванки і глока. Він не носить окуляри. Це ж очевидно, що запроданець і ватнік. Продажний відреформований суд!
2 ч. ·
"Что общего у Пашинского и Аль Капоне?
То , что и того и другого смогли посадить только , если можно так выразится, за их " непрофильную деятельность"
-гангстера Аль Капоне - на 11 лет за уклонение от налогов
-масштабного воротилу Пашинского - за выстрел в ногу случайному прохожему ."
- Не за системную коррупцию на делах армейских, не за рейдерский беспредельній захват Житомирской конфетной фабрики, а за стрельбу, которая имеет сомнительную судебную перспективу
Sergii Ivanov
✔️ Підозру Пашинському оголошено не за корупцію, як дехто обіцяв, а за поранення Хімікуса в процесі побутового конфлікту. На мові слідчих це називається «наказали закрити, вміняй хоч щось».
✔️ Два роки тому я з Роман Шрайк, Юрий Бутусов та іншими відомими людьми був понятим у слідчих експериментах за участю як Пашинського, так і свідка, тому відсутність судової перспективи, а тим більше за інкримінованими складами злочинів (121, 296 КК), у цій справі для мене є очевидною. Подобається це комусь чи ні, але Пашинський у тій ситуації діяв правомірно.
✔️ Виникають цікаві паралелі. Скажімо, Єфремов, через дії якого ми втратили половину Луганщини, виходить на волю, а замість нього сідає Пашинський за «битовуху». Я правильно розумію, що все це - замість анонсованих розслідувань корупції в оборонпромі, енергетиці, банках та інших резонансних сферах? Аби «піпл хавав»?
✔️ Відколи долю кримінального переслідування особи почали розглядати провладні парламентські фракції на своїх засіданнях шляхом голосування? І на яких підставах ОП встановлює генпрокурору терміни виконання? Що це за СРСР?
✔️ Чи не є підозра Пашинському, який, м'яко кажучи, є не дуже популярною в медіапросторі персоною, спробою перекрити резонанс від безкінечних факапів ОП на фоні поступового падіння рейтингу та рівня довіри?
Авакова!ИЗВИНИТЕ! Опечатк! Конечно же- ПОРОШЕНКО!!!
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.10. ???????11. PROFIT.На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.Не дякуй. Те