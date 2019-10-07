 Рішення суду про залишення Пашинського під вартою є абсолютним свавіллям, - адвокат Федур

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його адвоката А. Федура.
Федур заявив: "Воно є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд ухвалив рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків.
Очевидно, комусь дуже хотілося продемонструвати свою необмежену владу над ДБР і судом. Ми прогнозували, що таке рішення можливе, але С. Пашинський нікуди не тікав, не ховався, а виконував покладені на нього процесуальні обов'язки.
Я розумію, що сьогодні хтось радіє з цього приводу свавільного рішення судді, але я переконаний, що адвокати зможуть захистити інтереси нашого довірителя".
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.
Недарма пашинський збудував собі церкву поряд зі своїм маєтком, щоб відмолювати свої гріхи.
Так подавай в суд на судью.
Так ясный перец, что судьи там не кристально честные, Пэтя их лично отбирал...
Интересно.Что этот адвокатишка курил перед процессом?Каких доказательств ему не хватает:пистолет,гильзы,пуля,раненый потерпевший?По моему все доказательства на месте.Жеглову одного пистолета хватало,а тут полный "букет".
Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую же участь пятому президенту Петру Порошенко.
Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.
Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".
Полностью поддерживаю изоляцию этой мрази. Мог сбежать иначе в Лондон к гонтареврй
Теперь свои перспективы соевые мародеры видят отчетливо.
Первое января не для всех будет праздником , это очевидно )))