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 Політика України
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Все про:Пашинський (265) Федур (6)

 Рішення суду про залишення Пашинського під вартою є абсолютним свавіллям, - адвокат Федур

Рішення, яке ухвалив суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його адвоката А. Федура.

Федур заявив: "Воно є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд ухвалив рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків.

Очевидно, комусь дуже хотілося продемонструвати свою необмежену владу над ДБР і судом. Ми прогнозували, що таке рішення можливе, але С. Пашинський нікуди не тікав, не ховався, а виконував покладені на нього процесуальні обов'язки.

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Я розумію, що сьогодні хтось радіє з цього приводу свавільного рішення судді, але я переконаний, що адвокати зможуть захистити інтереси нашого довірителя".

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152606
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро за флаг Украины будут в тюрьму сажать.
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нарот рвьоть баяни, маше лаптєм... це ви про маскальню написали ?
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Слышь, Яныч,ты народец не перепутал ? Мы баяны не рвём, наш максимум для таких,как ты или бандурой тебя навернуть, или на трембиту насадить!
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молодцы!!!!!!!!!!! а теперь свыню за мотню
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"На Майдан, товарисчи !"В Запорожье в рамках декоммунизации к туловищу ленина прилепили голову Пороха.
Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3039
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Чувак,ты представляешь,где окажется голова Зеленского,если ее приделать к туловищу Членина? Ней ,даже можно на рояле сыграть!
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так а шо зебеня не собирается исправлять данную досадную ошибку?
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свинярчуки- приготовиться!
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народ от радости порвет все баяны, а уж когда свыня и свинярчуки сядут- будет праздник календаря
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нарот рвьоть баяни, маше лаптєм... це ви про маскальню написали ?
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Слышь, Яныч,ты народец не перепутал ? Мы баяны не рвём, наш максимум для таких,как ты или бандурой тебя навернуть, или на трембиту насадить!
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пашинський і Прапор України. Сподіваюся, що це іронія.
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"Иуды тоже научились носить кресты" - Ежи Лец.

Недарма пашинський збудував собі церкву поряд зі своїм маєтком, щоб відмолювати свої гріхи.
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Это все мощные судебные реформы попередника
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Пашинский - это конечно хорошо, но вы пробовали когда-нибудь посадить ахметова?!
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Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур

Так подавай в суд на судью.
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Вот мне интересно: почему "Федур & co" молчали, когда Пэтя рассказывал про дуже патужные реформы в судовой системе? Суки, вас все устраивало: судьи и плокулолы были свои...
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Не, я не знаю может и не молчали, я не слежу. У адвоката, в принципе работа такая: выиграл, значит всё было по закону, проиграл - скажу, что судья купленный.
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Адвокат -это тоже юрист и гражданин, такой же как и все подсудимые , поэтому про косяки должен информировать общество или высказывать несогласие по правовой реформе.
Так ясный перец, что судьи там не кристально честные, Пэтя их лично отбирал...
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никакого произвола- справедливое решение
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Интересно, судьи, которые сегодня принимают такие решения, понимают, что им самим придется лет через 5 сбежать куда-нибудь под Ростов и не выезжать из мордора под угрозой ареста?
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Думаю да, хоть и не верят в подобное. А как вы думаете, какой-нибудь Родион Киреев понимал, что он делает?
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С чего бы это? Они и при пете вытворяли, что хотели. И шо? Куда-то разбежались?
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Произвол, ещё какой произвол, просто ухЪ. Но под стражей будет нходится. Пой, ласточка, пой дальше.
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Украинский суд это уже международный символ коррупции и кривосудия.
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Федур прикалывается.Он ,благодаря Пашинскому, миллиардером станет.
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Адвокати з шкіри вилазять - ну то робота в них така. Агов , порохоботи ви його любите, чи вам по приколу?)))Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 5698
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Aгов, Олена, бути зеленим лайном,це таке кредо,чи виховання?
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значить по коханню))). Питання знімається.
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ти сайти попутав. Тобі до ківи. або я на РФ
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Дівчисько,росіяночкка, я не знаю, що є таке рф, і чому ти нацарапкала це з великої літери, маєш ти на увазі московію? Як що так, так це не до мене, то до зелёного большенства!
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Солнышко,у вас, в дурдоме,шо свободный доступ и безлимит ?
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Та ти що,дівчинко, то є твої справи,або на, або в !
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А що ви хотіли, петяботи, які петро провів реХворми, такі і рішення. Чи ви ставите під сумнів працю самого Петра Лексійовича ?
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Ну как сказать продажный Федур,как сказать.Для абсолютного большинства украинцев посадка Пашинского-это триуф демократии.
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ФеДУР, як можна було клієнту дозволяти брехати коли питань до звізжежа більше ніж відповідей? Ти лайно, а не адвокат.
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Федур заявил: "Оно является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков.Источник: https://censor.net.ua/n3152606

Интересно.Что этот адвокатишка курил перед процессом?Каких доказательств ему не хватает:пистолет,гильзы,пуля,раненый потерпевший?По моему все доказательства на месте.Жеглову одного пистолета хватало,а тут полный "букет".
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Але не закрив ротяку пашинському, краще б той мовчав і у слідства і суда флеш-рояль
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зброя, гільзи і МОТИВ депутата послали на х....
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Сам ты "адвокатишка". Федор - очень неглупый человек. Представлял интересы матери Гонгадзе, между прочим
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Федур бив лише...я прослухав його висер….на формальні сторони.....таких "адвокатів" не наймайте.
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Судим не за те. Дрібні піздьониші ******* озброюватись. Я за дорожнє хамство за депутатський безпредел.
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Это понятно, Аль Капоне тоже смогли посадить только за неуплату налогов.
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Тепер так:злочину для доказів: присутність на місці, можливість (зброя), мотив у суда усе є, на місці був, зброю мав, мотив сам розказав (образа дружини) Федур не адвокат точно.
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Це дешеве лайно здало клієнта не підготуваши його.
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Вы можете ненавидеть Пашинского, или Порошенко, но если имеете хоть грамм совести должны понимать - суды подчиняются Портнову, и именно он дает им команды, какие решения принимать. А Портнов (если вы не в курсе) это та мразь, которая придумала и быстро продавила "диктаторские законы 17го января", и та мразь, которая ТОЧНО так же, как сейчас, в то время, при Яныке, командовала судами, и давала им установку сажать майдановцев просто ни за что!
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Вот, наконец, правильно сказано, но предыдущим дятлам- комментаторам, этого не понять, у них ненависть к Порошенко отшибла напрочь инстикт самосохранения, им пох, что завтра ху...ловско - сепарские орки будут трахать их жен, их самих убивать или выгонять из собственных жилищ, измываться над малолетними их детьми и престарелыми родителями....абы не Порошенко....идиоты.
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Что же это получается, самооборона в Украине запрещена?
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Если эта тварь Портнов попробует посадить пороха я думаю очень скоро Зеленский будет в Ростове
Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую ​​же участь пятому президенту Петру Порошенко.
Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.
Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".
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Щас все бросим…...порохосвина, вора, сіна вора бросимся защищать.
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А , прикрываясь мандатом, стрелять в граждан не произвол?
Полностью поддерживаю изоляцию этой мрази. Мог сбежать иначе в Лондон к гонтареврй
Теперь свои перспективы соевые мародеры видят отчетливо.
Первое января не для всех будет праздником , это очевидно )))
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Да с, суды отданы в безраздельное пользование господину портнову.
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Бутусов.харе уже Пашинского пиарить.понятно,что это человек твоего хозяина Турчинова, но 20 статей за день за него это перебор.иди.кота покорми своего.конфетками рошен
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