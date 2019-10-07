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 Політика України, Київські новини
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 Ми побачили, що юридичні аргументи і правові підстави сьогодні не працюють, - Турчинов про арешт Пашинського

Ексглава РНБО Олександр Турчинов, який був присутній на слуханні проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського, після рішення про арешт заявив, що почалися розправи.

Також він закликав усіх чоловіків поставити себе на місце Пашинського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли у вашій присутності погрожують вашій дружині, коли вас б'ють пляшкою по голові, на яку реакцію звичайного чоловіка можна розраховувати? Я впевнений, що реакція Сергія Пашинського була адекватною. Він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини", - зазначив він.

Турчинов констатував, що зараз у медіа сформовано тренд негативного ставлення до тих, хто був при владі в 2014-2019 роках. "Як показують останні події, це не допомагає діючій владі", - підкреслив він.

"Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без жодних підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не надали ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів переглянути цю справу. Доказів нових не отримано. Нових якихось позицій у слідства немає", - сказав він.

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Турчинов нагадав, що "справу Пашинського" не просто відновлено, а перекваліфіковано.

"На превеликий жаль, сьогодні ми побачили, що юридичні аргументи, правові підстави, на жаль, сьогодні тимчасово не працюють. Але я впевнений, що Сергій витримає ці випробування і буде на свободі", - сказав екссекретар РНБО.

На запитання, чи була у Пашинського можливість виїхати за кордон, Турчинов сказав: "Безумовно. У нього була можливість виїхати за кордон. І я так зрозумів з інформаційної хвилі, що багато хто на це дуже сподівався".

Він також зазначив, що шкодує про те, що "традиції Печерського суду не змінилися". "Я вважаю, що, безумовно, вина і минулої влади в цьому є", - підкреслив Турчинов, додавши, що в судовій системі як і раніше домінує політична доцільність.

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Відповідаючи на запитання, чи не боїться він кримінальних переслідувань, екссекретар РНБО сказав, що "життя навчило не боятися", згадавши про події Революції гідності.

Крім того, Турчинов висловив упевненість у тому, що в Україні громадянське суспільство стало сильнішим і боротиметься за правду.

Він також нагадав, що Пашинський був із ним від початку до кінця на Майдані і на фронті в 2014 році, тому він прийшов на суд.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152605
 
   
 Топ коментарі
 
Наші найгуманніші суди відпускали майже всіх терористів під заставу,домашній арешт,а Пашинського взяв під варту без права застави.
Пашинський не подарунок.
Але на моє переконання, суспільна небезпечність скоєного та самого Пашинського ДУЖЕ перебільшега.
Простою мовою-це замовлення
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чому б зе-бобікам не знайти факти фінансових зловживань пашинського
зараз все виглядає так як сказав Турчинов - політична розсправа.
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Турчинова тоже надо садить за сдачу Крыма, нечего вину спихивать на Тимошенко.
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Никто тебе не будет обьяснять.Это тролли.Чем больше напишут,тем жирнее будет кость в корыте
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Так ты рвался защищать Крым , но споткнулся )))))
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повністю знищив добровольчий рух Барига ,кого у в'язницю , кого "на контракт" - це факт.
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Якщо старіх депутатів арестовують,то нових будуть без суда вішати.
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Да харе его отмазывать. Если что в нашей стране нет разрешения на ношение огестрельного оружия, значит его нельзя применять. Даже если была угроза для жизни, и это была самооборона. У вас была возможность принять закон о оружии, но вы его не приняли. А в случае Пашинского он просто понтонулся выстрелив в пьяного.
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сначала раздаёте избранным боевое оружие , а потом поставьте любого на его место ...если бы ваше Пашинское знало что оружие может быть у любого гражданина , то 100 раз подумал стрелять или нет , а так он считает себя царём , и спускает курок не задумываясь
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У вас таких лібєрастамі ще називають.А українському народу справді щось пороблено.
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За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.


Это "подарок" ко дню рождения кровавого ***** от Портнова и нынешней власти.
Предатели Украины ликуют, а вмнсте с ними и все "полезные" идиоты...
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Тому чорт пашинський вивозив гвинтівки з Майдану після розстрілу Небесної Сотні.
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чекаємо на рішуче висловлення глибокого занепокоєння від двох осіб - Тетяни Ч. та Ірини Г. Прізвища не називаю, щоб не втручатися у їх приватну сферу.
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Ох як вата з сепарньою святкує, аж пальці зтерли на клаві. Людину реально садять без альтернативи за битовуху (поставив сільського рагуля - бика на місце), а вбивць, мажорів, сєпарів, терористів, рос.агентів, топ.корупціонерів під нічний домашній арешт.
Портнов і ЗЕбанда не вічні, більшість в ВР так само. Після ухода ЗЕбанди інша влада не буде толєрантною до ригів, сєпарів й іншого гімна.
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то реформовані бавовняним колабораціоністом суди , успішна реформа #155.
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ГБР пишет, что досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года между Пашинский и Химикусом состоялся словесный конфликт. Во время него депутат из зарегистрированного пистолета Glock 19 выстрелил оппоненту в ногу. Химикус, по информации ГБР, получил осколочный перелом бедренной кости левой ноги.
Такие повреждения считаются тяжелыми и ГБР квалифицирует их нанесение как умышленное. А это подпадает под ч.1 ст.121 Уголовного кодекса.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/

Ошибки нет.Посадили по делу.Может адвокаты у нас не настоящие?Скорей продажные.
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Це правда.
"Друзі! Брехунам і маніпуляторам, виявляється, відповідальність не світить?! Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу 1+1, щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів.
І як таке може бути в правовій державі, коли громадяни звертаються в суд, а суд дивним чином ухиляється від виконання своїх функцій? Тим більш, після того, як суддя спочатку намагається взяти самовідвід у справі. Але скажу одне: я добиватимуся справедливості. Брехуни рано радіють. Нові позови будуть! Усіх ви не залякаєте!" Віталій Кличко
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ЗЕмафия вор главе с Портновым щас полностью окупировала Украину и взяла под контроль судебную систему. Все суды полностью контролируюца окупационной ЗЕкомандой сепаратистов.
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Хороший сигнал самому Шуфричу. Значит окупационная ЗЕбанда его точно не посадит, как и Медвдчука и т.д. Будут садить только тех кто против Кремля и ЗЕмафии.
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Моника Зеленски и ее гопники отвлекают народ такой новостью от сдачи Украины в Россию ! Все внимание народа на арест
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сажайте Пастора!
хватит волынку тянуть, пора Йолку ставить, а народ расслабленный
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У 2014 ви мали всю владу і підтримку народу. Замість того щоб будувати національну українську державу ви сіли на потоки і продовжили справу янукодли, зрадивши Майдан і сподівання людей, підписавши ганебний мінськ-2 і особл статус лугандонії, повісивши весь тягар забезпечення лугандонівської гнояри на Україну. І саме завдячуючи вам країна зараз на межі бо саме ваш петя привів до влади зеленого українофоба
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Ти падло за нього голосувало і такі як ти але виявляється це Петя привів його до влади. І саме тепр ти радієш що зелене бидло розправляється з тими хто навесні 2014 року став на захист
України. Будь ти пркляте, портновське сміття. Саме руками такого бидла псевдо партіотичного як ти і був занесений на крісло президента зелений малорос і шістка **** Зеленя.
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З твоєї чорної пащі та й тобі у пазуху ! Я за зе не голосував, а от твій Мародер загнав країну у пастку кремля ! Твій парашенко така сама мерзота що й портнов з зелемойшою ! Тому заший мордяку по саму сраку, рошеномізкий дегенерате. Я зіпсував свого бюлетеня бо зелемойша такий самий виродок що й мародер-парашенко. Не треба всіх по собі міряти, безідейний наймите. Я- людина стійких націоналістичних переконань, а ти безпринципна соєва погань, привело до влади мародера, який під час війни 5 років грабував українців і злигався з окупантом, зберіг олігархічно-клептократичну систему, грабував і здавав країну ***** - мінський договорняк, особл статус луганди, торгівля з окупантом, кришування бізнесу і банків друзів ***** в Україні, повісив на Україну страшний тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини за рахунок знекровленої країни ! Гори у пеклі разом з усіма цими кровопивцями !
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Якби не добровольці волонтери Пітушенко залюбки б продав Україну *****. Пітушенко має бути повішен й за зраду Майдану і колаборацію з ******.
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кацарылый, ты не заблудился? чебурнет в другую сторону)))
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Зебилы, Порох сделал непростительную ошибку ,пожалев регионалов ...
У вас такого "счастья " не будет....
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Вот тут ты прав на 100500%. Ошибку надо исправлять. Всех бывших рыгов, а ныне псарню надо определять на нары, иначе толку не будет. Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского - Цензор.НЕТ 8835

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начни с розкмкого и портгнова...слабо??? ссышь.. )))))))))
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Александр Валентинович, наберите Петра Алексеевича и скажите ему: "Петя! Это все твоя вина, ты своим бездействием, непоследовательностью, цинизмом и кумовством привел к власти эту зеленую шмарклю. Если и сидеть тебе на нарах, то уже за одно это можно дать лет двадцть-двадцать пять",
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вы, козлы, выбирали, а он привел..)))))
рабы
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странная логика у Турчинова. Раздайте всем пистолеты, а потом сравнивайте "обычного мужчину" с "обычным нардепом с наградным пистолем"
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Что-то серьезное нарыли в делишках Пашинского,ну ладно,пока пастор Александр не ушёл пойду помолюся в храм мира и спою псалмы с Порошенком ))
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если пашинский дойдет до европейских судов и выиграет?
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на врят ли, у Пашинского в деле темы,связанные с рейдерским захватом Житомирской кондитерки,хищений в Укроборонпроме и прочее. Смущает то,что кроме Турчинова на суд никто не пришел. И запомни, Портнов - редкая мразь и у него рыло в пуху и он ответит кое за что и будет завидовать Пашинскому,что не оказался на его месте. Всё будет))
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это все фразы с раша24))) что то сказали, сразу факты. по другому правосудие в цивилизации не работает. ты же считаешь себя цивилизованным человеком? портнова никто не посадит потому что его крышует беня. я был против посадки ефремова при порохе, когда его 3 года гноили в сизо и ничего не доказали, хотя мне он противен и 100% сепар. и сейчас нужно судить прокуроров, следователей и судей по его делу. ну это если мы цивилизованные
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портной,ефремов,азаров,янукевич и кодло - не люди и относится к ним надо как к животным,а раша24 я не смотрю и не смотрел никогда. И да,беня уже не тот беня шо был,беня стал слабым,старым и больным котом. Посмотришь и удивишься что будет дальше)
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я знаю что будет дальше, через год ты будешь клясть и эту власть и будущие, пока не повзрослеешь и не поймешь что ты сам коваль своей судьбы, что заработаешь то и твое.
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не получится,- кирил обосрался и мне придется вызвать пару машин МЧС))
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турчинов личный враг *****, думаю зеля и портнов очень постараются его посадить
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Журналіст запитав, типу - а що ви скажите про Судову реформу, якою так хвастався Порошенко, на що Турчинов відповів, що Судова реформа провалена і винуватий в цьому Порошенко. ЗАНАВЄС.
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а шо оне творили были не расправы, а коханье громадян?
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и тебя вылечат... тьфу, посадят. туда им и дорога
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А знаешь, Валентинович, почему Пашинский не убежал! Ему просто не куда бежать! И тебе тоже! Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского - Цензор.НЕТ 5378
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Здорово. Оказывается простой человек и бывший депутат равны перед законом в Украине.
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Так, коли п"яне бидло вїбе тебе пляшкою по голові, ти з ним будеш теж рівний перед законом..
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А чего Турчинов ждет, у моря погоды , организовать вокруг себя патриотов , и арестовывайте эту банду прокремлевскую , или они вас по одиночке отловят Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского - Цензор.НЕТ 5984
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не уж то этого воришку за задницу взяли ("расправы" нет никакой. у него на лбу написано "вор")!
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Зелохи, так получается Пашинский не мародер?
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Походу сегодня монике ни кто на клык не насунул вот и беситца
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Пастор совсем з глузду зъихав.Когда тебя бьют пустой бутылкой по голове,в глазах появляются мерцающие огоньки и цветомузыка.Там уже не до пистолета.
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Пастор, піднімай людей проти цієї зеленої нечисті!
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Я так и не понял, почему Химиткус ударил Пашинского бутылкой по голове. Есть ли прямая речь Химикуса по этому поводу? Турчинов прав.
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Чому б Трупчинову не постріляти з мінометів пашинського і подивитися у очі матерям загиблих солдат?
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У тебя на раиське ягель поспел, дуй за ним, бо з голоду подохнешь- здесь тебе не подадут.
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Невгамовні холопи Пітушенка придумайте,щось новеньке крім раіськи і вивчіть українську мову гідроцефали))
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- і тут Пластир зрозумів , що він може стати наступним ...
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Пашинский и Турчинов из одной команды мародеров,наживавшихся на войне.надеюсь.и до Турчинова руки дойдут
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