 Ми побачили, що юридичні аргументи і правові підстави сьогодні не працюють, - Турчинов про арешт Пашинського

Також він закликав усіх чоловіків поставити себе на місце Пашинського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли у вашій присутності погрожують вашій дружині, коли вас б'ють пляшкою по голові, на яку реакцію звичайного чоловіка можна розраховувати? Я впевнений, що реакція Сергія Пашинського була адекватною. Він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини", - зазначив він.

Турчинов констатував, що зараз у медіа сформовано тренд негативного ставлення до тих, хто був при владі в 2014-2019 роках. "Як показують останні події, це не допомагає діючій владі", - підкреслив він.

"Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без жодних підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не надали ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів переглянути цю справу. Доказів нових не отримано. Нових якихось позицій у слідства немає", - сказав він.

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Турчинов нагадав, що "справу Пашинського" не просто відновлено, а перекваліфіковано.

"На превеликий жаль, сьогодні ми побачили, що юридичні аргументи, правові підстави, на жаль, сьогодні тимчасово не працюють. Але я впевнений, що Сергій витримає ці випробування і буде на свободі", - сказав екссекретар РНБО.

На запитання, чи була у Пашинського можливість виїхати за кордон, Турчинов сказав: "Безумовно. У нього була можливість виїхати за кордон. І я так зрозумів з інформаційної хвилі, що багато хто на це дуже сподівався".

Він також зазначив, що шкодує про те, що "традиції Печерського суду не змінилися". "Я вважаю, що, безумовно, вина і минулої влади в цьому є", - підкреслив Турчинов, додавши, що в судовій системі як і раніше домінує політична доцільність.

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Відповідаючи на запитання, чи не боїться він кримінальних переслідувань, екссекретар РНБО сказав, що "життя навчило не боятися", згадавши про події Революції гідності.

Крім того, Турчинов висловив упевненість у тому, що в Україні громадянське суспільство стало сильнішим і боротиметься за правду.

Він також нагадав, що Пашинський був із ним від початку до кінця на Майдані і на фронті в 2014 році, тому він прийшов на суд.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.