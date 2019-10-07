 Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що майор ЗСУ отримав 15 тис. грн хабаря від колишнього військовослужбовця цієї ж військової частини за те, що не ініціюватиме службового розслідування за фактом нестачі військового речового майна, яке було закріплено за прапорщиком у період служби та непритягнення його до матеріальної відповідальності.

"7 жовтня, під час здійснення обшуку, предмет злочину було вилучено", - йдеться в повідомленні.

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Заступникові командира артилерійської бази боєприпасів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. До суду також направлено клопотання про обрання офіцеру запобіжного заходу.