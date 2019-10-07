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 Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого. ФОТО

У Вінницькій області на хабарі затримали заступника командира з матеріально-технічного забезпечення 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого 01

Встановлено, що майор ЗСУ отримав 15 тис. грн хабаря від колишнього військовослужбовця цієї ж військової частини за те, що не ініціюватиме службового розслідування за фактом нестачі військового речового майна, яке було закріплено за прапорщиком у період служби та непритягнення його до матеріальної відповідальності.

"7 жовтня, під час здійснення обшуку, предмет злочину було вилучено", - йдеться в повідомленні.

Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого 02

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Заступникові командира артилерійської бази боєприпасів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. До суду також направлено клопотання про обрання офіцеру запобіжного заходу.

Заступника командира 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів затримано на хабарі 15 тис. грн від колишнього підлеглого 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152604
 
 
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Вот после таких покращщений на артсклады тучами слетаются стаи расейских беспилотников
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А потом думают, и почему у нас склады взрываются. Ясно почему, заметают следы.
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Прекрасно. И вообще, всё у него по плану. Большой молодец ваш этот ватник малорос Моника.
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Президент України Моніка ЗЕленескі призначив ексдружину юриста Андрія Портнова суддею Оболонського районного суду.
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Хотіли приховати недостачу, спричинену ворожими дронами?
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А КАК ЖЕ ПЕЦЕНА РЕХФОРМА АРМИИ, ОН ЖЕ САМ ЕЁ С 0ПОСТРОИЛ А ТУТ ТАКОЙ ОБЛОМ
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