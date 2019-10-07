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 НАЗК відкрило доступ до декларацій військових прокурорів

НАЗК завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині Реєстру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру", - йдеться в повідомленні.

Всього було відкрито 596 документів щодо 117 осіб.

Нагадуємо, 16 вересня головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу. 4 жовтня НАЗК на своєму засіданні ухвалив рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині Реєстру.

НАЗК відкрило доступ до декларацій військових прокурорів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152601
 
   
 Топ коментарі
 
Может суммируя увидим стоимось внезапно взорвшашихся складов.
Хорошо, что открыли
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У Матиоса все по старинке, сам гол как сокол - а жона успешный бизнесмен и долларовый миллионер только по одним банковским вкладам, не считая остального имущества.
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...Верховной Раде предлагают считать Днем независимости Украины 22 января 1918 года, а 24 августа 1991 года - Днем установления независимости. Соответствующий проект постановления за номером 2205 зарегистрировала народный депутат Украины (внефракционный) Оксана Савчук.
По мнению нардепа, следует считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. Считать независимость Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.

При этом парламентарий предложила 24 августа 1991 года считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Кроме того, по ее мнению, следует установить также, что флагом национально-освободительной борьбы украинского народа является Флаг Национального Достоинства, который состоит из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - темно-красного цвета, нижней - черного цвета.

Она также зарегистрировала законопроект 2229, который предусматривает, что Знамя Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления - в последующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинских добровольцев), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

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Напомним, 24 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость - 29 августа.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333113-v_ukraine_mogut_perenesti_denj_nezavisimosti
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Сколько дней прокуратура будет хоть сколько-нибудь дееспособной? Скоро ведь все оттуда побегут.
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Может суммируя увидим стоимось внезапно взорвшашихся складов.
Хорошо, что открыли
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О сколько нам открытий чудных готовят декларации воен прокуроров а сколько еще не указано НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров - Цензор.НЕТ 8610
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но и это не все На прокурорскую зарплату Матиос купил ДВА Mercedes-Benz Gelandewagen за ОДИН МЕСЯЦ

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Это конечно бред полный. Нигде в нормальных странах такого нет, чтобы декларации чиновников можно было на заборах читать, тем более прокуроров. Полная профанация идеи и ослабление безопасности страны. Опубликуйте уже и адреса всех полицейских и сбушников и т.п. - сливать так сливать.
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