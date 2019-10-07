 НАЗК відкрило доступ до декларацій військових прокурорів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру", - йдеться в повідомленні.
Всього було відкрито 596 документів щодо 117 осіб.
Нагадуємо, 16 вересня головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу. 4 жовтня НАЗК на своєму засіданні ухвалив рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині Реєстру.
По мнению нардепа, следует считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. Считать независимость Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.
При этом парламентарий предложила 24 августа 1991 года считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.
Кроме того, по ее мнению, следует установить также, что флагом национально-освободительной борьбы украинского народа является Флаг Национального Достоинства, который состоит из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - темно-красного цвета, нижней - черного цвета.
Она также зарегистрировала законопроект 2229, который предусматривает, что Знамя Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления - в последующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинских добровольцев), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).
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Напомним, 24 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость - 29 августа.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333113-v_ukraine_mogut_perenesti_denj_nezavisimosti
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Хорошо, что открыли