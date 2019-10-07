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Все про:Мінздоров'я (979) реформи (1686) Зоряна Скалецька (26)

 Медреформа триватиме, іншого шляху немає, - глава МОЗ Скалецька

Трансформація системи охорони здоров'я триватиме, іншого варіанту розвитку системи немає, вважає міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо були ті, хто сумнівався чи навіть сподівався, що реформи не буде, то вони, швидше за все, не розуміли, що у нас немає іншого шляху. Всі, хто був причетний до реформування, довго обдумуючи різні варіанти, як оптимізувати ресурс, який є в системі в сенсі ефективного використання, зрозуміли: іншого шляху немає. Стільки ідей щодо варіантів реформи було передумано за 20 останніх років, але іншого варіанту насправді не винайшли", - сказала Скалецька.

За словами міністра, більшість регіонів і людей, які обираються до місцевих рад, не до кінця усвідомлюють роль власника комунального закладу охорони здоров'я. "Багато хто ще досі залишаються в ілюзії, що господарська діяльність лікарні - це питання і відповідальність Міністерства охорони здоров'я", - зазначила чиновниця.

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Скалецька також наголосила на необхідності трансформації медустанов системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ).

"Я зустрічалася з представниками НАМНУ та попросила дати своє бачення, як би вони хотіли трансформуватися для того, щоб їхні кошти використовувалися належним чином, щоб вони мали можливість мати кошти і від Національної служби здоров'я України (НСЗУ), і від наукової діяльності. Їм треба подумати, як поєднати наукову компоненту з безпосередньою лікувальною діяльністю, як ці напрямки мають взаємодіяти", - сказала вона.

Міністр підкреслила, що в Україні відбувається перехід до фінансування науки за принципом грантових проєктів, коли вчені формують проєктні заявки, за якими отримують фінанси.

"Ця модель у багатьох країнах визнана як ефективніша. У НАМНУ мають зрозуміти, що НСЗУ оплачуватиме лікувальну діяльність тільки в рамках договору і гарантованого пакету, тому необхідно зрозуміти, як оплачуватиметься те, що виходить за його межі", - пояснила Скалецька.

Медреформа триватиме, іншого шляху немає, - глава МОЗ Скалецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152598
 
 
 Топ коментарі
 
так а зачем это всё шапито было ?

чтобы начатое профессионалами продолжили дилетанты ?
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их зебилы заменили дилетантами.

весёлыми
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Не будет ни каких реформ. Вы ЗЕбилье очень скоро уйдете в историю. Реформы будут делать другие
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И самое главное я не сказал. Может быть это мое ноу-хау. Но я считаю что финансирование медицины должно исходить из двух источников - есть владельцы автотранспортных средств как источников повышенной опасности (по гражданскому праву) они должны быть дополнительно отягощены дополнительными взносами. Но и второй момент это продажа алкогольных и табачных изделий как источников сердечно-сосудистых заболевание и раковых в том числе. Тут должно быть увеличены налоги с продаж
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У вас, нет машины - это видно
Откройте полис страхования (если есть) там увидите страхование здоровья в том числе. Так,что это уже не ноухау
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Не не я про другое. Я про то что источник повышенной опасности может нанести вред другим людям а не водителю
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Олег вот подтверждение тому что нужно владельцев автотранспортных средств обложить дополнительно налогом. На сайте цензор есть статья - Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре". ФОТОрепортаж
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супрун была настолько плоха что мы продолжим его дело))))
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Есть пути. Сальса и парусный спорт - прекрасные пути для саморазвития. Духовность будет просто зашкаливать, если танцевать сальсу на паруснике. Еще неплохо бы разбираться в медицине. Хоть немного. И не играться с закупкой лекарств. Начни с последнего, наиболее срочного пункта. Затем и остальное
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Ждем ломок прилавок магазинов от ассортимента Докторской Калбасы
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Якраз, ви за колбасу "х#й у дупу" від Радуцького матимете
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Похоже Скалецкая хочет поднять стоимость лечения в гоусдарственной больнице выше чем в частной, и все понесут деньги в клинику того кто её посадил в это кресло.
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зачем поднимать? можно просто развалить, что и делается...
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…меня никогда не интересовала особо Украина…меня интересовал парусной спорт и сальса»
«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»
«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»
«…я просто не переношу любые встречи...» --це той що піднімає економіку
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Какая реформа? Она была? При закупке лекарств поменялся посредник, при этом лекарства подорожали, в больницах к профильным врачам добавились семейные с дополнительными очередями и дополнительными тратами, вследствие чего урезали издержки на маленькие и сельские амбулатории, а также приготовили списки для ограниченного числа "бесплатных услуг" и остальных-платных - это и есть реформа?
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Что оно хочет продолжить? оно специально не подписывает -у онкобольных теперь химия за 15шт гр каждые 21 день, и морфий с начала сентября не дают умирающим... Зато эта трында все заказанные Супрун препараты на границе держит...
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ну а что ж зебики не сделают все бесплатно и с выездом на дом, видать подкуплены супрун. саакашвили и шарий срочно должны собрать митинг
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Нужна страховая медицина и никакой реформы не надо, Так что г-жа Скалецкая, успокойтесь и срочно вводите страховую медицину, как, например, в Германии. Меня волнует, чтобы в больнице не платить за анализ крови, мочи, крови на сахар или холестерин, или за хирургическое вмешательство. Это все должно оплачиваться со страхового полиса. Вот это и будет реформа. Все остальное - чушь.
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согласен...
Но у нас же должно быть что-то особенное... национальное, так сказать...
Что проще, взять за основу более менее успешную модель и отредактировать под наши условия и не надо выдумывать всей этой хрени. У них банально нет средств эту рехворму провести... Если первый этап - чисто бумажный, второй - тоже... То третий этап - это жесть. И никто даже не сдвинул ничего с мертвой точки... И, складывается впечатление, что никто не знает что делать с этим.
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Ну и нахрена было менять Супрун , если реформа - продолжится .? Чего добились её критики , непонятно . ?!
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а как зебилы изгалялись на супрун, а оказывается альтернативы нет. и проглотят опять мочу дефективные
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ну да, то все відьма почала, навчила неуків як потрібно, а тепер можете сказати МИ...
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ну тоді, падли, поверніть Ульяну і вибачтесь перед нею!
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Достижения Зе власти за неделю:
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
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Из всех малороссов 73 выбрали самых лучших.
Министр экономики Тимофей Милованов, учитель слуг в Трускавце: "Меня особо никогда не интересовала Украина … я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю ничего не понимать… "
Сразу чувствуешь, что на подходе экономические реформы, рост экономики и увеличение ВВП на 40%.
Прямо жопой чувствуешь приближение конца эпохи бедности.
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это касалось разблокировки счетов Бени....он жил на 20 тыс . эвро в месяц.
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та вже шось і самих фанатів залишилось з гулькин ніс. Нібито вже ніхто і не голосував за "пєрємєни".. Все як завжди, спочатку зроблять капость, а потім ховаються, такий народ в нас.
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. Шара так и не пришла.
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
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Самое лучшее лечение, это не грешить и истово молиться всевышнему. А врачи это ангелы и чрезвычайно полезны для здоровья. На крайний случай поможет бабка-знахарка вещунья...но осторожно: можно заработать аномальное долголетие и страдать от нищенской пэнзии💀
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когда врачи исчезают, рано или поздно спохватываются и мечутся по городу (районному) где бы получить помощь...а исчезнет какое -нить Министерство с назначенными туда любовницами, никто и не заметит! как и облрады, райрады, облздравы, районо ит.д.
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. Новой власти нужны рабы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
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Куда влезла тупая Моника.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
Чувствую будет Монике и "разведение" (ягодиц) и "имплементация" (по самые помидоры). Даже у Овоща не было столько желающих головы клиента.
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Где советы Уляны? Натурально,соскучился.Уляна учила,как не болеть.!
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рехворма...
Всё идет к тому, что скоро некому будет лечить. В стране катастрофическая нехватка среднего медперсонала. З\п смешная... Медсестра получает наравне с санитаркой!!! Врачи разбегаются из-за низких з/п, а то, что втирают про 25к на лицо - бред сивой кобылы. В городе з/п в 15 к лишь у семейных врачей поликлиник, да и то не в каждой далеко. Семейных врачей обложили штрафами, что срезать з/п. Объем работы увеличился в разы, а платить не хотят.
Населению надо быть готовым лечиться травами и настойками, а не улюлюкать и аплодировать, когда в сми рассказывают, не разобравшись и не будучи компетентными, об очередном "враче-убийце". Как правило в основной массе прямой вины врача нет, а заголовки в статьях - повесить, разорвать и тп...
Нет уважения ни со стороны правительства, ни со стороны населения. Медработники ни коем образом не защищены. Каждый норовит облить грязью, а то причинить физические увечья.
Чтобы населению было понятно, как должна работать реальная медицина и какова ответственность обеих сторон.
Вот здесь описано типично совкое отношение к медработникам и на просторах бывшего снг этих врачей, скорее всего отдали бы под суд, но..
Дело было в Турции и послали этих родственников нах, и пригрозили за очернение репутации клиники засудить их, ибо довели ребенка до состояния перитонита в терминальной фазе сами (жлобски лечили активированным углем).
В цивилизованном мире есть протоколы лечения, а именно - инструкция, как, чем и когда лечить. И, если в протоколе написано, что терминальный перитонит не оперируют, то они и не будут оперировать и защищены. У нас же полезли бы в живот, потратили кучу времени и средств, а получили бы такой же результат и еще бы сели за решетку.
https://www.newsru.com/world/29aug2019/organy.html
Реформа это - гивно. Медреформа триватиме, іншого шляху немає, - глава МОЗ Скалецька - Цензор.НЕТ 6770
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Ми так намагались, ну так намагались все споганити, але в нас, щось ніяк не виходить , так пані Скалецька?
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Учитесь, господа, как надо отвечать на вопрос о медицинской реформе. Так, чтобы что-то сказать и ничего на деле не сказать. Аттракцион неслыханного пустословия в исполнении молодой (да ранней!) чиновницы.
Бла-бла: трансформация системы здравоохранения, иного варианта нет, оптимизировать ресурс, осознают роль владельца, использовались должным образом, направления должны взаимодействовать...
Никто же спорит, нужна ли реформа. Вопрос только в том, как и кому её проводить.
Любая реформа содержит этапы:
1. разработка модели, составление конкретного плана и методик.
2. претворение плана (внедрение) реформы в жизнь.
Первый пункт - отвественность Минздрава и больше никого.
Второй пункт - ответственность медиков, учёных, хозяйственников, коммунальщиков и местной власти под контролем Минздрава.
Неправильный посыл от главы Минздрава к обществу состоит в том, что она называет ответственными хозяйственников, коммунальщиков, медиков, учёных за пункт 1 - разработка модели, составление конкретного плана и методик в масштабе страны. Не дождётся, это не их работа и не их ответственность.
И мы не дождёмся реформы, поскольку без пункта 1 не будет пункта 2.
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Она просто воду льет, разве не видно, ну а народ Украины такое заслужил, уж точно 73%
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що це ще за видра? Куди поділи Уляну?
Немає? То чого ж тоді вижили Супрун? Вона ж розпочала всі ті рухи в тому гнилому болоті, її обхаяли, облили брудом, а тепер "іншого шляху немає"!???
Виродки зеленоморді, шоб ви повиздихали там усі.
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