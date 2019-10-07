 Медреформа триватиме, іншого шляху немає, - глава МОЗ Скалецька

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо були ті, хто сумнівався чи навіть сподівався, що реформи не буде, то вони, швидше за все, не розуміли, що у нас немає іншого шляху. Всі, хто був причетний до реформування, довго обдумуючи різні варіанти, як оптимізувати ресурс, який є в системі в сенсі ефективного використання, зрозуміли: іншого шляху немає. Стільки ідей щодо варіантів реформи було передумано за 20 останніх років, але іншого варіанту насправді не винайшли", - сказала Скалецька.
За словами міністра, більшість регіонів і людей, які обираються до місцевих рад, не до кінця усвідомлюють роль власника комунального закладу охорони здоров'я. "Багато хто ще досі залишаються в ілюзії, що господарська діяльність лікарні - це питання і відповідальність Міністерства охорони здоров'я", - зазначила чиновниця.
Скалецька також наголосила на необхідності трансформації медустанов системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ).
"Я зустрічалася з представниками НАМНУ та попросила дати своє бачення, як би вони хотіли трансформуватися для того, щоб їхні кошти використовувалися належним чином, щоб вони мали можливість мати кошти і від Національної служби здоров'я України (НСЗУ), і від наукової діяльності. Їм треба подумати, як поєднати наукову компоненту з безпосередньою лікувальною діяльністю, як ці напрямки мають взаємодіяти", - сказала вона.
Міністр підкреслила, що в Україні відбувається перехід до фінансування науки за принципом грантових проєктів, коли вчені формують проєктні заявки, за якими отримують фінанси.
"Ця модель у багатьох країнах визнана як ефективніша. У НАМНУ мають зрозуміти, що НСЗУ оплачуватиме лікувальну діяльність тільки в рамках договору і гарантованого пакету, тому необхідно зрозуміти, як оплачуватиметься те, що виходить за його межі", - пояснила Скалецька.
Откройте полис страхования (если есть) там увидите страхование здоровья в том числе. Так,что это уже не ноухау
«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»
«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»
«…я просто не переношу любые встречи...» --це той що піднімає економіку
Но у нас же должно быть что-то особенное... национальное, так сказать...
Что проще, взять за основу более менее успешную модель и отредактировать под наши условия и не надо выдумывать всей этой хрени. У них банально нет средств эту рехворму провести... Если первый этап - чисто бумажный, второй - тоже... То третий этап - это жесть. И никто даже не сдвинул ничего с мертвой точки... И, складывается впечатление, что никто не знает что делать с этим.
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
Министр экономики Тимофей Милованов, учитель слуг в Трускавце: "Меня особо никогда не интересовала Украина … я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю ничего не понимать… "
Сразу чувствуешь, что на подходе экономические реформы, рост экономики и увеличение ВВП на 40%.
Прямо жопой чувствуешь приближение конца эпохи бедности.
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
Чувствую будет Монике и "разведение" (ягодиц) и "имплементация" (по самые помидоры). Даже у Овоща не было столько желающих головы клиента.
Всё идет к тому, что скоро некому будет лечить. В стране катастрофическая нехватка среднего медперсонала. З\п смешная... Медсестра получает наравне с санитаркой!!! Врачи разбегаются из-за низких з/п, а то, что втирают про 25к на лицо - бред сивой кобылы. В городе з/п в 15 к лишь у семейных врачей поликлиник, да и то не в каждой далеко. Семейных врачей обложили штрафами, что срезать з/п. Объем работы увеличился в разы, а платить не хотят.
Населению надо быть готовым лечиться травами и настойками, а не улюлюкать и аплодировать, когда в сми рассказывают, не разобравшись и не будучи компетентными, об очередном "враче-убийце". Как правило в основной массе прямой вины врача нет, а заголовки в статьях - повесить, разорвать и тп...
Нет уважения ни со стороны правительства, ни со стороны населения. Медработники ни коем образом не защищены. Каждый норовит облить грязью, а то причинить физические увечья.
Чтобы населению было понятно, как должна работать реальная медицина и какова ответственность обеих сторон.
Вот здесь описано типично совкое отношение к медработникам и на просторах бывшего снг этих врачей, скорее всего отдали бы под суд, но..
Дело было в Турции и послали этих родственников нах, и пригрозили за очернение репутации клиники засудить их, ибо довели ребенка до состояния перитонита в терминальной фазе сами (жлобски лечили активированным углем).
В цивилизованном мире есть протоколы лечения, а именно - инструкция, как, чем и когда лечить. И, если в протоколе написано, что терминальный перитонит не оперируют, то они и не будут оперировать и защищены. У нас же полезли бы в живот, потратили кучу времени и средств, а получили бы такой же результат и еще бы сели за решетку.
https://www.newsru.com/world/29aug2019/organy.html
Реформа это - гивно.
Бла-бла: трансформация системы здравоохранения, иного варианта нет, оптимизировать ресурс, осознают роль владельца, использовались должным образом, направления должны взаимодействовать...
Никто же спорит, нужна ли реформа. Вопрос только в том, как и кому её проводить.
Любая реформа содержит этапы:
1. разработка модели, составление конкретного плана и методик.
2. претворение плана (внедрение) реформы в жизнь.
Первый пункт - отвественность Минздрава и больше никого.
Второй пункт - ответственность медиков, учёных, хозяйственников, коммунальщиков и местной власти под контролем Минздрава.
Неправильный посыл от главы Минздрава к обществу состоит в том, что она называет ответственными хозяйственников, коммунальщиков, медиков, учёных за пункт 1 - разработка модели, составление конкретного плана и методик в масштабе страны. Не дождётся, это не их работа и не их ответственность.
И мы не дождёмся реформы, поскольку без пункта 1 не будет пункта 2.
Немає? То чого ж тоді вижили Супрун? Вона ж розпочала всі ті рухи в тому гнилому болоті, її обхаяли, облили брудом, а тепер "іншого шляху немає"!???
Виродки зеленоморді, шоб ви повиздихали там усі.