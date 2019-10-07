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 Події, Київські новини
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Все про:адвокат (662) апеляція (236) арешт (1008) Пашинський (265) суд (5570)

 Захист подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону для Пашинського через погрози фізичного усунення

Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що запобіжний захід у вигляді арешту буде оскаржено, крім того буде подано клопотання про охорону для заарештованого екснардепа.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта", - підкреслив захисник.

Коли Федур сказав про погрози фізичного усунення, Пашинський сказав: "Почитайте пости Портнова. Там все є. Він говорив, що мене чекають у Лук'янівському СІЗО і мені там влаштують "веселе життя".

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Заарештований також зазначив, що нинішнім рішенням українська система - суд, ДБР і прокуратура - зробили подарунок Путіну до дня народження.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152597
 
 
 Топ коментарі
 
охрану ему бесплатную предоставят...в сизо
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Імпічмент Зеленському посібнику російських окупантів!!!
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Перша потвора уже за ґратами... Чекаємо тепер на свиню порошенка
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За Грымчака даже залог шоколадники не внесли, Пашинского тоже сольют, через два месяца о нем некто даже не вспомнит, кроме Таньки Черновол в очереди на передачке.
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Пашинский тупое наглое быдло и адвокат такой же.
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Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 3320 Це він після цьго випадку став ворогом кацапів?
Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 4021
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та неможе быть пашинский-ж святой и майдан можно сказать что только благодаря ему выстоял Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 5590
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Щоб ніхто не сумнівався, ця гілка наочно свідчить, що Костянтин Болтівець, Олег Анатолиевич, Alex Surov 3d90a6e3 - провокатори з касапії. За їхніми окремими справедливими реченнями приховується ворожий для України аспект та месаги. Перечитайте.
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Перечитал!!!
Они искренне за Украину переживают...
А вот вы... Вы... Фальшивые вы какие-то... Как и любой порохобот...
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ви зрадники кремлядські блат*і. Всі! Не за Україну ви, а за зелену шмарклю, за бабломойського!
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Жаль только, что мерзавца арестовали по достаточно спорному эпизоду. Хотя эпизодов по нему достаточно - вооруженное сопротивление украинским правоохранителям в 2013-14 гг., рейдерство, незаконное завладение государственным имуществом, соучастие в сдаче Крыма врагу и т.д. и т.п.
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мародера к нему не сажайте, а то удавит за пайку Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 9644
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- Сережа, ты какие любишь сухарики - с беконом или с сыром?
- С шоколадом!
- Звиняй, но с шоколадом заказал уже Петро!
Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 2584


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Вы еще почитайте откровения танюхи об их общении с пашинским на Майдане, расплакаться можно Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 2996
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Представляю что будет визжать старая свинья. Наверное - рятуйте! Вселенский заговор! Мировая закулиса арестовывает лучшего в мире рехформатора!
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Да не хіло з подачі Портнова дали Їжу для кремлєботів і зебобікам, а то якісь формули, капітуляції? А тут мочі його не задумуючись!
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Смотрите как сразу начались манипуляции
Пашинский: меня отправили в тюрьму в качестве подарка Путину Октябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии

Адвокат Пашинского предупредил, что его могут убить в СИЗО…

Печерский суд Киева сегодня взял под стражу до 4 декабря 2019 года без права внесения залога бывшего депутата «Народного фронта» Сергея Пашинского, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.
«Это решение судьи - подарок на день рождения Путину», - заявил Пашинский в зале суда, передает издание «Страна».
«Даже при Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Телеграмм-канале написали, что посадят - посадили», - пожаловался Пашинский, вероятно, имея в виду телеграмм-канал известного юриста Андрея Портнова, который уже давно обещал посадить Пашинского.
Именно Портнова Пашинский называет главным «идеологом» свой посадки.
«Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе», - сказал Пашинский, перед тем как полицейские увели его в тюрьму.
Уходя, зажатый между полицейскими Пашинский взял за руку присутствовавшего в зале суда Александра Турчинова.
При этом адвокат Паниского Андрей Федур заявил, что политика могут убить в следственном изоляторе.
По мнению адвоката, покушение на Пашинского якобы планирует Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
«Это решение судьи (об аресте) обеспечивает возможность физического уничтожения Пашинского в Лукьяновском СИЗО.
Есть реальная угроза жизни моего подзащитного. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов оккупантов.
Я сейчас буду ехать к следователю и добиваться организации защиты в условиях содержания под стражей», - предупредил Федур.
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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал решение суда о заключении под стражу на два месяца бывшего депутата Сергея Пашинского политически ангажированным.
Об этом Турчинов сказал журналистам после оглашения решения.
«Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения», - отметил Турчинов.
По его мнению, у суда не было оснований для избрания ареста в СИЗО.
«Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет», - сказал экс-секретарь СНБО.

Отмечу, что Портнов и не скрывал свои настойчивые усилия относительно «посадки» Пашинского:
- Почему до сих пор не арестован Пашинский? Портнов обратился к новому генпрокурору
- «Мы мстим за наглую, плешивую и тупую морду». Портнов ответил Пашинскому
Причем, сочувствующих у Пашинского среди народа найдется очень мало, поскольку СМИ много писали в последние годы о различных коррупционных схемах, которые он оседлал…
Кстати, если кто не в курсе - у х@ла Путина сегодня день рождения (57).
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Малороссы в экстазе от такого подарка *****.
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Ему не руку турчинова нужно брать.
Ему упаковку вазилина нужно брать.
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За словами екс-керівника СБУ В.Наливайченка, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.

Згідно відео-документів, був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.

Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, ПАШИНСКИЙ и Грицак.
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Кому это никчемное плешивое чмо вообще нужно? Какой же он враг *****, если 5 лет мародерил в нашей армии? Один только его голимый Молот чего стоит, продаваемый в 10 раз дороже себестоимости, который только официально унес жизни 12-ти наших воинов!
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очень буду рад, если чмо плешивое отпетушат и отминетят
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Есть политики которые вызывают физиологическое неприятие, в лагере радикало- медведуковцев их конечно же больше, значительное большинство ( скажем так). Но и такие особы как Пашинский, Луценко не вызывают чего то другого. ( ну так вот случилось, толи с ними что не так либо я "балована"). Но с другой стороны все мы понимали что Юрика посадил Хам не за реальное преступление , а за шуточки и острый язык.А Пашинского сейчас новая власть вспомнив неоднозначное дело минувших лет, решила привлечь что бы толи кому то угодить, толи продемонстрировать "обещанные посадки", толи еще по каким то причинам, но уж точно не за совершенное действо. А значит все "шито белыми нитками", и не имеет ни чего общего с справедливостью, как бы не относиться конкретно к такой личности как Пашинский.
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За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
 показати весь коментар
 
Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, Пашинский и Грицак.
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Что все молчат про видео с майдана, где багажник, ствол и пашинский.
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в петушинный угол, где место мрази плешивой- никто охрану не поставит, хорошо его поохраняют зеки, назвав машкой
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Андрей Портнов сразу же включился в раскрутку ЧП с участием Пашинского.
Для начала он предложил 100 тысяч гривен тому изданию, которое лучше других опишет произошедший конфликт Пашинского и Химикуса.
А потом и включился в адвокатскую защиту Химикуса. Мол, не дадим депутату уйти от ответственности.
Защиту Химикуса он поручил Марине Париновой, с которой долгое время работал. В том числе над тем же Уголовно процессуальным кодексом Украины. С мая 2010 юристка работала в администрации Януковича, занимаясь вопросами судоустройства и представительства интересов тогдашнего президента в судах. В 2011 Янукович присвоил Париновой звание заслуженный юрист.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/digest/*********-mishen-portnova-394305.html
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Андрей Портнов сразу же включился в раскрутку ЧП с участием Пашинского.
Для начала он предложил 100 тысяч гривен тому изданию, которое лучше других опишет произошедший конфликт Пашинского и Химикуса.
А потом и включился в адвокатскую защиту Химикуса. Мол, не дадим депутату уйти от ответственности.
Защиту Химикуса он поручил Марине Париновой, с которой долгое время работал. В том числе над тем же Уголовно процессуальным кодексом Украины. С мая 2010 юристка работала в администрации Януковича, занимаясь вопросами судоустройства и представительства интересов тогдашнего президента в судах. В 2011 Янукович присвоил Париновой звание заслуженный юрист.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/digest/*********-mishen-portnova-394305.html
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Где записывают желающих эту гниду за горло подержать?
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Пашинский на воле занимался миномётами, На зоне будет - миньетами.
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А кто будет устранять?? Потерпевший с женой?
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Пашинский называл яныка вором и бандитом, а сам пашинский кто?
Рейдерством занимался похлеще овоща. И вся порошенковская компания такая.

И почему нам должно быть приятно, когда нас обворовывают порошенки, а не януковичи? Только потому, что они надели вышиванки?
А мне от этого вдвойне противно, янык хотя бы не притворялся патриотом, а эти...
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вместо охраны выдать пашинскому баночку вазелина Захист подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону для Пашинського через погрози фізичного усунення - Цензор.НЕТ 2795
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