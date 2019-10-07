 Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта", - підкреслив захисник.
Коли Федур сказав про погрози фізичного усунення, Пашинський сказав: "Почитайте пости Портнова. Там все є. Він говорив, що мене чекають у Лук'янівському СІЗО і мені там влаштують "веселе життя".
Заарештований також зазначив, що нинішнім рішенням українська система - суд, ДБР і прокуратура - зробили подарунок Путіну до дня народження.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.
А как того парнягу звали, Тумгоев кажется фамилия, выдачи которого по тем же политическим мотивам требовала рашка?Ему назначили адвоката, охрану и армию ботов?Или просто выдали на смерть?
Из пьяного забияки начали лепить образ несчастного гражданина, бессильного перед влиятельным политиком", - утверждают журналисты.
Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.
Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
https://censor.net.ua/v3152395
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Що Пашинський атакував Гіркіна і ледь його не знищив в 2014.
Яку тільки куйню подєльніки не видумають...
Марьяна рассказывает, что совершенно не удивлена приключением, в которую Химикус попал.
"Он врет, очень много врет. Он очень конфликтный, практически ни дня не было, чтобы он не побывал с моим участием или без моего участия в любом конфликте. Бывают ситуации, когда конфликт можно сгладить, или обратить в драку, вот в случае со Славиком это всегда драка", - рассказала она.
По словам Марьяны, однажды Химикус навеселе принялся "лупить" по соседу за то, что тот якобы неправильно припарковался.
"Это была какая-то пневматика, по-моему, вот такого размера, обрез, ружье. Вот был конфликт во дворе, Вячеслав был нетрезв, я слышала, видела с балкона эту стрельбу, и я знаю, что у него потом этот автомат милиция забрала, но потом же и отдала снова", - сказала она.
Марьяна Химикус рассказала журналистам, что из ее кошелька постоянно исчезали деньги и взять их - кроме Химикуса - было некому. Апогеем наглости стало похищение Вячеславом автомобиля жены, который она приобрела еще до брака. Химикус продал его на запчасти едва ли не в десять раз дешевле. А деньги спустил на ветер.
"Я звоню ему, говорю: куда ты дел мою машину? Я ее сдал, чтобы разобрали за 2 тыс долларов, я говорю: а если я сейчас поеду в милицию? Тебе никто не поверит, а в гараже не найдут, я ее разобрал, но ее запчасти я тоже продал", - рассказала она.
По словам бывшей жены, однажды Химикус жестоко избил ее. "Это был удар в лицо. Когда я сползла по стенке от боли, он просто сверху еще несколько раз ударил меня кулаком и сказал "я тебя убью".
"Он всегда был готов унижать, оскорблять и показывать свое превосходство физическим насилием, у меня иногда было такое ощущение, что он самоутверждается, получает удовольствие от того, что вот я там валяюсь на полу, а он меня толкает ногами. Когда после суда я от Вячеслава избавилась, у меня ребенок стал нормально спать по ночам только через полгода", - добавила Марьяна.
Сам Химикус довольно спокойно комментирует то, что ударил жену.
"У меня судимость закончена вся на 1800 грн штрафа, разводился с бывшей женой, семейный конфликт, ну "щелкнул" ее по носу, что дальше?", - рассказал Вячеслав Химикус
https://24tv.ua/ru/politika_tag2228/
и войска в одностороннем порядке отвёл
и врага путина Пашинского посадил..
и это только то, что мы знаем..