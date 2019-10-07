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 Події, Київські новини
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Все про:адвокат (662) апеляція (236) арешт (1008) Пашинський (259) суд (5570)

 Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта"

Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що запобіжний захід у вигляді арешту буде оскаржено, крім того буде подано клопотання про охорону для заарештованого екснардепа.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта", - підкреслив захисник.

Коли Федур сказав про погрози фізичного усунення, Пашинський сказав: "Почитайте пости Портнова. Там все є. Він говорив, що мене чекають у Лук'янівському СІЗО і мені там влаштують "веселе життя".

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Заарештований також зазначив, що нинішнім рішенням українська система - суд, ДБР і прокуратура - зробили подарунок Путіну до дня народження.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152597
 
   
 Топ коментарі
 
охрану ему бесплатную предоставят...в сизо
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Імпічмент Зеленському посібнику російських окупантів!!!
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Совершенно справедливо! Очень жаль, что власть не понимает абсолютной правоты Портнова!
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Этому "герою" стоит бояться только одного. В СИЗО его могут обернуть в обертку от петрухиных шоколадок. Уж очень много знает.
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Луценко решил ещё на два месяца продлить курсы английского языка.
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И начал серьезно подумывать об изучении китайского.
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Народ , вы все не как не ВПЕТРИТЕ , что твориться ????? у Порошенко было все , а он просто СНИВЕЛИРОВАЛ гнев Майдана !!! всех ПЕРЕСАЖАЮТ кто был мало мальски на протестах !!! во всем виноват Петро !!! его ОБМОВКИ не раз ВЫДАВАЛИ , а его ЯХИДНЕЙШАЯ посмишка навсегда меня от его ОТВЕРНУЛА !!! я за ВОЕННЫХ которые ОТСТОЯЛИ страну !!!
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Україні треба розумні люди, а не такі, як ти ідіоти...
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ти не Україна , піди ,проконсультуйся в сімейного лікаря і візьми направлення на більш глибоке дослідження із госпіталізацією.
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згоден , що нинішній презик відрізняється від минулого лише відсутністю ікон самого себе , хоч ми про клоуна ще мало знаємо .
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Во 2-ую Мировую войну провокаторов расстреливали на месте, похоже правильно делали.
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Молодец Портнов, следующий ход - оправдание лигитимного
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зелью чтоли, и не выкручиваися, он на данный момент лигитимный.
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Зеленський, як тобі прозвище лєгітімний номер2? Задумайся малоросик.
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Ага, то есть его надо охранять как зеницу ока, поскольку он один из пяти главных врагов рашки, а преследование это-сугубо по политическим мотивам?
А как того парнягу звали, Тумгоев кажется фамилия, выдачи которого по тем же политическим мотивам требовала рашка?Ему назначили адвоката, охрану и армию ботов?Или просто выдали на смерть?
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Ефремов , Штепа гуляют и прочие топазы , а какие еще надо ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что будет ПИСЕЦ всем патриотам !!!
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Ты защищаешь воров и мародеров, я тебя правильно понял.
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Вот тоже не понимаю. Требовать охрану для своего подозвреваемого. А если есть факты кто может устранить его то почему они не обратились в полицию или в сбу?
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Юридическое сопровождение Химикусу организовал замглавы администрации президента-беглеца Януковича Андрей ПОРТНОВ.
Из пьяного забияки начали лепить образ несчастного гражданина, бессильного перед влиятельным политиком", - утверждают журналисты.
Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.
Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
https://censor.net.ua/v3152395
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Ну, так в СИЗО, хорошая охрана... )))))))))))))))))))))))))))))))))
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А ви ще більше *лобизайтесь * . Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 8238
..
..
..Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта" - Цензор.НЕТ 9587...
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пошла инфа что раша сми сообщают что ***** поставил зеле условие по донбасу что бы зеля посадил турчинова, пашинского, парубия, яценюка. кто мониторит рашистов, отпишитесь
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А порошенка не? Тогда надо еще поторговаться.
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Буквально вчора прочитав, що Чорновол і, що дуже неприємно здивувало - Ігор Луценко, розказували,

Що Пашинський атакував Гіркіна і ледь його не знищив в 2014.

Яку тільки куйню подєльніки не видумають...
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Марьяна Химикус, бывшая жена Вячеслава Химикуса, который навеселе попал в схватку с народным депутатом Сергеем Пашинским, рассказала об агрессивности и домашнем насилии экс-мужа
Марьяна рассказывает, что совершенно не удивлена приключением, в которую Химикус попал.
"Он врет, очень много врет. Он очень конфликтный, практически ни дня не было, чтобы он не побывал с моим участием или без моего участия в любом конфликте. Бывают ситуации, когда конфликт можно сгладить, или обратить в драку, вот в случае со Славиком это всегда драка", - рассказала она.
По словам Марьяны, однажды Химикус навеселе принялся "лупить" по соседу за то, что тот якобы неправильно припарковался.
"Это была какая-то пневматика, по-моему, вот такого размера, обрез, ружье. Вот был конфликт во дворе, Вячеслав был нетрезв, я слышала, видела с балкона эту стрельбу, и я знаю, что у него потом этот автомат милиция забрала, но потом же и отдала снова", - сказала она.
Марьяна Химикус рассказала журналистам, что из ее кошелька постоянно исчезали деньги и взять их - кроме Химикуса - было некому. Апогеем наглости стало похищение Вячеславом автомобиля жены, который она приобрела еще до брака. Химикус продал его на запчасти едва ли не в десять раз дешевле. А деньги спустил на ветер.
"Я звоню ему, говорю: куда ты дел мою машину? Я ее сдал, чтобы разобрали за 2 тыс долларов, я говорю: а если я сейчас поеду в милицию? Тебе никто не поверит, а в гараже не найдут, я ее разобрал, но ее запчасти я тоже продал", - рассказала она.
По словам бывшей жены, однажды Химикус жестоко избил ее. "Это был удар в лицо. Когда я сползла по стенке от боли, он просто сверху еще несколько раз ударил меня кулаком и сказал "я тебя убью".
"Он всегда был готов унижать, оскорблять и показывать свое превосходство физическим насилием, у меня иногда было такое ощущение, что он самоутверждается, получает удовольствие от того, что вот я там валяюсь на полу, а он меня толкает ногами. Когда после суда я от Вячеслава избавилась, у меня ребенок стал нормально спать по ночам только через полгода", - добавила Марьяна.
Сам Химикус довольно спокойно комментирует то, что ударил жену.
"У меня судимость закончена вся на 1800 грн штрафа, разводился с бывшей женой, семейный конфликт, ну "щелкнул" ее по носу, что дальше?", - рассказал Вячеслав Химикус

https://24tv.ua/ru/politika_tag2228/
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да, вот это Зеленский угодил сегодня путину...
и войска в одностороннем порядке отвёл
и врага путина Пашинского посадил..
и это только то, что мы знаем..
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Зеленський призначив дружину портнова суддею Оболонського районного суду. Люсі Янукович приготуватися
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Пашинскому Путин скоро героя России даст. Он только 10 человек миномётчиков убил. А сколько из снайперской винтовки активистов застрелил вообще никто не знает.
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