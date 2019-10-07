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Все про:онкологія (44) Арселор (32)

 "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн

В рамках реалізації комплексної стратегії взаємодії з місцевими громадами "АрселорМіттал Кривий Ріг" направить близько 400 млн грн на будівництво в місті сучасного онкоцентру.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Меморандум про наміри підписали 5 жовтня Генеральний директор підприємства Парамжит Калон, глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради Михайло Радуцький, представники Дніпропетровської влади, мер Кривого Рогу та генеральний директор Криворізького онкодиспансеру. На підписанні меморандуму також був присутній перший помічник президента України Сергій Шефір.

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"Багато років поспіль "АрселорМіттал Кривий Ріг" системно вкладає кошти в розвиток охорони здоров'я. Однак, крім купівлі устаткування для медичних установ, що ми і робимо останніми роками, необхідно оновлювати всю інфраструктуру. І будівництво нового онкоцентру - черговий етап нашої стратегії, яка передбачає всебічну підтримку місцевих громад і нашого міста, - заявив геральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Парамжит Калон. - Ми вітаємо ініціативу президента побудувати такі сучасні центри в усіх регіонах України". Меморандум визначає основні принципи фінансування будівництва, а також бачення майбутнього функціонування центру. Так, міськрада Кривого Рогу надасть сприяння в оформленні необхідної документації на ділянку біля діючого онкодиспансера та забезпечить за свій рахунок підведення всіх комунікацій і мереж, необхідних як для будівництва, так і подальшої роботи нового онкоцентру. Обласна рада візьме на себе зведення фундаменту, а також оформлення дозвільної документації на будівництво і введення об'єкта в експлуатацію. Замовником будівництва виступить Криворізький онкодиспансер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152596
 
 
 Топ коментарі
 
Интересная у них логика, будем и дальше вас травить, а вы подыхайте, но уже в больнице, зато она у вас есть и т.д.
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Вот так… А в Запорожье, Мариуполе, Каменском нет никакого экоцида. И не быть там онкоцентрам современным. Да, Ринат Леонидович?..
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Неожиданно... индус концы с концами не сводит..
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Не по законам бизнеса ,А по законам человечности
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дебил, пилят!!. .поставьте современные фильтры на ваши трубы!!!. .
правда, это будет где-то 3 млрд грн.. За то потом, ништяк!
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Интересная у них логика, будем и дальше вас травить, а вы подыхайте, но уже в больнице, зато она у вас есть и т.д.
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СТОЛИЦА ПЕРЕНОСИТСЯ В КОЛЫБЕЛЬ ЗЕЛЕНОГО НАПОЛЕОНА !!!!!!!! КОМИК ЗЕ ---СКОРО В ИЗРАИЛЬ ??????
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Вот так… А в Запорожье, Мариуполе, Каменском нет никакого экоцида. И не быть там онкоцентрам современным. Да, Ринат Леонидович?..
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Удалось нагнуть только индуса, остальные сказали что могуть ларёк покрасить
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Так за порохоботами и сейчас сила, если Ахметка нормально себя чувствует ? Какой ужас,куда только новоизбранный смотрит?
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і що той центр дасть? треба навколишнє середовище України очищати , а не центри будувати, тим більше, що поки ніхто не знає, як те лікувати.
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Неожиданно... индус концы с концами не сводит..
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які "кінці"? свої або обрізані?
А якщо без жартів, то офіційно у першому півріччі "АМКР" повідомив про кількасотмільйонні збитки, але кампанія зареєстрована у Німеччині та податки сплачує ТАМ. Схематоз при реалізації продукції відомий усім, окрім тих, хто повинен боротися з такими зловживаннями.
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компанії такого рівня не займаються схемами, при продажу таких обсягів в схемах відпадає потреба, оскільки один процент прибутку може важити сотню мільйонів долярів. Немає потреби. Вони займаються прогнозуванням ринків, маркетинг і тп.
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Так я не понял, тут несколько дней назад выли что АрселорМиталл все типа сворачивает и вводит аективы. Шо, уже нет? Как невдобно вышло....
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Маркетинговый ход.Очистку надо делать на трубах,печах,карьерах.Лютики- цветочки ,деревья и парки.Делать город пригодным для жизни.Райские места вокруг.Кривой Рог может стать мегаполисом.Только отсутствие достаточного количества воды может сдержать рост тёплого южного города.
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Всегда как обычно замылевание проблемы - делают вид заботливого бизнесмена о гражданах, одновременно продолжая гробить атмосферу среды обитания этих же граждан.
Афигеная стратегия.
Мы ещё услышим об арестах врачей этого онкоцентра наживающихся на больных.
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Це подарунок зебєні своїм землякам, чи прогиб АрселорМиттал перед кловуном?
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"Строительство онкоцентра? Может, сразу крематорий?": криворожанин обратил внимание на "воскресные выбросы", - ФОТО, ВИДЕО

https://www.0564.ua/news/2535065/stroitelstvo-onkocentra-mozet-srazu-krematorij-krivorozanin-obratil-vnimanie-na-voskresnye-vybrosy-foto-video
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Ответным ходом со стороны Коломойского будет покраска проходной на ферросплавном заводе, а со стороны Ахметова - раздача свистков в Мариуполе..... "АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн грн - Цензор.НЕТ 89
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после оккупации Донецка, в Мариуполе как раз, в медицину начали наконец то вкладывать должные деньги.
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Ну, тобто, падіння прибутків металургів в результаті підвищення рентних платежів, скасовується? Порохоботи - це ж зрада!
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