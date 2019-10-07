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 Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян. ФОТО

Сьогодні з жителями м. Золоте-4 і с. Катеринівка Попаснянського району впродовж дня спілкувалися заступник голови Національної поліції Вадим Троян та глава поліції Луганщини Сергій Колесник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

В м. Золоте-4 і с. Катеринівка, де планується відведення військових сил, вже другий день забезпечують громадський порядок і публічну безпеку додаткові поліцейські сили.

Це чотири пересувні мобільні групи і два піші наряди. Крім того, в м. Золоте-4, де проживають 600 громадян, повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.

В с. Катеринівка з населенням 260 громадян дільничний офіцер поліції проводитиме прийоми громадян у дні коли в місцеву крамницю привозять хліб і продукти харчування.

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян 01

"Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів", - запевнив Колесник.

Крім того, патрулювання поліцейських вже посилено поліцейськими патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської та Луганської областей чисельністю 36 співробітників.

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян 02

"Всі ці посилені заходи вживаються з однією метою - спокій і безпека українських громадян", - підкреслив Троян.

Читайте також: Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152591
 
 
 Топ коментарі
 
на 600 человек один участковый под наблюдением опалченцев. О чем они думают или все в розовых очках. Два наряда против орков.
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А дайте ссылку на зраду у сепаров. Они там должны по ходу выйти из Ясиноватой, докуча, ДАПа, саханки, безыменного. Как нет ссылки? Как не выходят?
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Это называется бизнес на крови.
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дополнительные силы полиции это:
.... в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан.... несет службу участковый офицер полиции.
В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания



итого 2 полицейских и пару раз в неделю будут являться, на пару часов..
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Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
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п.с. а вот и ответ расеи на разведение войск..

Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508

моника зебилов за неделю успела дважды ощутить вкус "победы" - у Дональда и путина
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НА ЧЛЕН СЕБЕ НАДЕНЬ ТАКУЮ ЗАЩИТУ !!!!!!! ОНИ ВООБЩЕ ТАМ ОБКУРЕННЫЕ ???????
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на 600 человек один участковый под наблюдением опалченцев. О чем они думают или все в розовых очках. Два наряда против орков.
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Электорат зе повелся на телесериал про президента. На такое тем более поведутся.Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян - Цензор.НЕТ 519
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Ну з цим кагбе всьо ясно, а куди членомкомандуючий збирається відводити війська? В поле, де немає нічого для їхнього розташування?
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Может отвести и в места постоянной дислокации. С него станется.
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Герхард,
В последнее время на ЦН уже появлялись такие сообщения (если не ошибаюсь, последнее было где-то неделю назад) ..........
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А хлопці зі зброєю працюють і не плачуть про зраду, як панікери, котрі за сотні км звідтіля. Замість того, щоб побажати хлопцям вернутися після відрядження живими та не ушкодженними, ви тут паніку розводите.
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Не розводю, а задаю цілком логічне запитання.
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Для нормальной армии во время боевых действий частая смена позиций и обустройство укреплений на новых позициях в кратчайшие сроки - обычное дело.
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И сдача оборудованных позиций врагу по собственной воле тоже обычное дело?
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Какому врагу? Золотое остается под контролем Украины, там будет украинская полиция и нацгвардия.
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гугли 5-10-30км.и Золотое это только начало и это при том ,что обстрелы не прекращаются
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Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

"обустройство укреплений на новых позициях " рыть окопы в мерзлой земле,зачем и в чем профит Украине?
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4 наряда полиции против танков??? Ты точно зебил.
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Психологов еще надо.
Кто-то ж должен объяснить местным, что все, что с ними дальше произойдет - это к лучшему.
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А дайте ссылку на зраду у сепаров. Они там должны по ходу выйти из Ясиноватой, докуча, ДАПа, саханки, безыменного. Как нет ссылки? Как не выходят?
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Они в принципе не могут отвестись, ибо тогда им ровно половину Горловки придётся оставить по-факту.
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Но почему лугандонцы уже лазят на украинском берегу?
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***** же сказал что никакие росийские войска ниоткуда отходить не будут потому что ихтамнет. А Яременко сегодня заявил что все боевики могут оставаться в Украине только без оружия. Только кто пойдет проверять есть ли у них оружие или нет?
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еще добавьте, что Дебальцево (и ж/д узел) по минской угоде - наше...должно было быть...
только не успело развеяться бздо над тем документом, как нашим там устроили котел...
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https://censor.net.ua/news/3152508/kreml_ne_mojet_garantirovat_otvod_voorujennyh_formirovaniyi_na_donbasse_peskov
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офис *********** туда нужно перенести,пускай его охраняют 10 человек.
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все для народа, но народ и не спрашивают. Я еще пару дней назад спросила-что же такого в этом столе, что ЗЕ так к нему торопиться, забываясь и падая. Странно, блог тоже был на эту тему. Заявлять, что уже ничего не изменишь-глупость от слуг. С каждой безвыходной ситуации есть как минимум 3 выхода, только вот клоуны этого не знают, ущербные...
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Розведення буде. Більше того - планується відведення військ на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Для початку.
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Трепещи враг. Золотое остаются охранять четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда. Мне только интересно, при первом выстреле они обосрутся и сбегут побросав оружие или просто подымут руки и перейдут на сторону врага?Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян - Цензор.НЕТ 9141
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Зайде пара снайперів обдроченців і цих поліцаїв покладуть рядком із пари обойм...
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Ето хорошо что их положат на месте. Плохо если их возьмут в плен и будут требовать отхода ВСУ из других городов типо Мариуполя в обмен на освобождение етих мусоров.
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А якщо ті поліцейські, принаймні з Кропивницько, учасники бойовий дій? Знаю одного, був мобілізований - 3 полк спецназу. Травень 2014 Донецький аеропорт, потім Словянськ і звичайно Ілловайськ. Думаєш він рвався у Попасну? Герой ти диванний...
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Вот и запущен обещанный Коломойским Кремлю сценарий гражданской войны. Видео размещения в Золотом нацжен Авакова под командованием Белецкого завело эту провокацию - трансляция на кремлевских телеканалах. Снято брутально и подробно, и передано на рос ТВ . Слово в слово как предупреждал Арестович _Аваков выполняет то, ради чего его оставили министром - перевод войны с Россией в войну гражданскую. Писала вчера, почему он на ВИЧЕ был по видеосвязи как особый мессия ... Хотя обстрелы со стороны террористов давали полное право сказать Билецкому - не гони , завтра отвода не будет из-за НЕвыполнения 7-дневного режима тишины ...
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Тезисы в сию минуту Кремля - Зеленский слаб, Зеленский испугался нациков, Нацики держат в плену страха даже жителей Золотого ... Пристайко ведь обьявил о следующих 7 днях ожидания тишины , ЗАЧЕМ ТАМ СИДИТ БИЛЕЦКИЙ -для картинок Кремлю ?
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magic SOM,
На счёт полиции рано еще такие выводы делать («не доверяете нашей полиции?»(с)). В этом случае - не доверяют оркам (на что есть основания)........
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плесени не доверяю и всему что под нее легло
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Полиция для любой армии всего лишь несколько минут работы.
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Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском? Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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Вот и пришли к тому из чего выйти нельзя - по словам Яременко. А если 7 дней убедит ***** своих не стрелять , Билецкий с милицией спасут эти стратегические объекты?
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Это люди Авакова - которого плесень оставила ЕДИНОГО из старой власти с его силой и влиянием . Он спасет Украину в том месте от армии России или сдаст под планы Коломойского проводимые Ермаком с Кремлевскими друзьями ?
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Нахрена тоді ці домовленості коли ЗСУ відходять, а бібізяни ні. Блазень зрадник.
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Были выборы, и кого эти лугандонцы навыбирали? Я за вывод войск, эта лугандонская дрянь заслужила такую жизнь, ихний зевождь думает о них.)))
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так мусора ж за окупанта ...."лажись , бандера"....
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А бланки заявления в полицию метсным жителям уже раздали?
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Що він бреше про присутність наших поліцапїв???? Зі Станиці відвели ЗСУ - і що, там наші поліцаї порядки наводять? Та там орки все зайняли! Наших - там нема жодного!
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История показала, что в отношениях с Московией эффективна только формула Степана Бандеры.
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Російська сторона заявила про зацікавленість у розведенні сил на Донбасі, але вкотре каже, що війна на Донбасі - "внутрішній український конфлікт"
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише російський Інтерфакс.Це ключова фраза, після якої ЗЕлька отримав перспективу ВЖЕ підписаної формули , отої самої незради , про яку він на ролику говорив . Які війська будуть ввиводити за кордон перед виборами - громадян України зі зброєю гумконвоїв *****? То що залишаеться у клятві Зельки- закрити кордон та знищити силою тих кого тут нема? А пуйла на нормандському заставити відвести готові до наступу свої війська... Гарна казочка, малятка?
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К приходу Гитлера местные полицаи должны обеспечить порядок и дисциплину.
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Якийсь жах від З- Братства? Народ, ви при розумі? Що даліі?! Хто, крім Пу, вимагає відведення армії з позицій?! Чим гарантують безпеку?! Куди відступать далі? Як не відведем, то що??? Зараз 480-600км оборонної лінії. А відходити далі - скільки буде?! Кровавий ворог, коли чує слабинку, пре далі. Так у житті... Це в смартфоні по-різному.
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перестроить 500 км защитных, вот и нет бюджета обороны
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сепарам нахаляву отдадут километры защитных сооружений, а сами потратят весь бюджет на перенос границы внутрь. гениально
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Записывайся в добробат и отправляйся на Донбасс. Они сказали, что не выполнят приказ Зеленского, и займут оставленные ЗСУ позиции.
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Зелей@би, хватит призывать людей с Майдана "идти на передовую", они там были. В отличии от вас им некогда смотреть Сватов и Г+Г, поэтому у них чистый разум, трансцендентальное сознание и критическое мышление.
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Я не людей призываю, а пороховатников. Конкретно некоего Vadym Tsyrkalyuk.
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Розведення віййск - то є ВІДСТУП ! А як назвати головнокомандуючого . котрий наказує відступ НА СВОЇЙ терріторії без будь якої значимої причини !! Це не головнокомандуючий - це ЗРАДНИК ! І нічого ж дивного - ЧОТИРИ рази уклоніст від призтиву до війська , якого вибрали ЗЕБІЛИ президентом !!
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"А як назвати головнокомандуючого . котрий наказує відступ НА СВОЇЙ терріторії"... Називай його Порошенком, не соромся.
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При Порохе Минск не выполнялся никем. Но отгребали санкциями за это исключительно Залесье.
В этом и была суть дипломатии ПАПы, о чем прямо он, конечно, сказать не мог.
Как говорится, почувствуйте разницу с тем, что имеем сейчас.
Зелебобики сейчас обвиняют Порошенко за то, что эта зеленая тварь сдает Украину? Я почитал их комментарии под вчерашним постом. Это страшно. Страшно жить в стране, где 73% долбой@бы. Люди не используют мозги, чтобы думать и что-то понять, ретранслируют тезисы Г+Г.
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На жаль, 90% мешканців Золотого чекають "визволителів" з "ЛНР".
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Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса - это когда возле урны стоит украинский полицейский из Жовтневого РОВД, его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк из Каменного Брода, границу контролирует погранотряд на Мирном, а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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"под избирательным участком стоит танк из Каменного Брода". Такое как раз было в июле 2014 года, Луганск освободили, но Порошенко отдал приказ вывести войска из Луганска...
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Не знаю, кого "зелебобики" обвиняют, это надо у них спросить. Но мирные Минские договоренности с оккупантами подписал именно Порошенко, и там все эти пункты указаны. "Страшно жить в стране". - Принимай транквилизаторы, или покончи со своей бессмысленной жизнью.
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Я не читаю книги, которые мне не нравятся. Я не смотрю фильмы, которые мне не нравятся. Я не общаюсь с людьми, которые мне не нравятся. Я не считаю зеленую дрянь народом Украины.
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Троянський конь давно готовий. І нехай вас не бентежить невелика кількість мєнтів.З того боку допоможуть.
Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян - Цензор.НЕТ 4660
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Хто не в курсі, відвід військ проводиться виключно з нашої сторони! Ордло не відводить!
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Пропонував Порошенко зелі підставити плече - відмовився, скористався путівницьким, воно і зручніше і по зросту і по рейтінгу!
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Скільки ми чули натяків на те , що Зеля Пороха посадить? Остання його промова- звернення перед тим як побігти до дітей що він сказав - й не треба тіпу піддаватись тим, хто вами прикриваеться як опозиція, щоб уникнути відповідальності. Так ось сьогодні увесь майданчик кремлівських зливних бачків кричав знаєте про що? Не вистачило зеленському сміливості посадити Пороха, а тепер він після Віче вже заявлений лідер опозиції . Зеля слабак, не посадив його вчасно а зараз вже й не зможе ... Так що? Порох їх сдєлал? І Зєлю й Кремль ? А шо такое??? - оні заодно?
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Ці поліцейські втечуть при першій же нагоді, або перейдуть на бік сепарів.
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