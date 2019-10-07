 Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
В м. Золоте-4 і с. Катеринівка, де планується відведення військових сил, вже другий день забезпечують громадський порядок і публічну безпеку додаткові поліцейські сили.
Це чотири пересувні мобільні групи і два піші наряди. Крім того, в м. Золоте-4, де проживають 600 громадян, повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.
В с. Катеринівка з населенням 260 громадян дільничний офіцер поліції проводитиме прийоми громадян у дні коли в місцеву крамницю привозять хліб і продукти харчування.
"Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів", - запевнив Колесник.
Крім того, патрулювання поліцейських вже посилено поліцейськими патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської та Луганської областей чисельністю 36 співробітників.
"Всі ці посилені заходи вживаються з однією метою - спокій і безпека українських громадян", - підкреслив Троян.
.... в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан.... несет службу участковый офицер полиции.
В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания
итого 2 полицейских и пару раз в неделю будут являться, на пару часов..
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508
моника зебилов за неделю успела дважды ощутить вкус "победы" - у Дональда и путина
В последнее время на ЦН уже появлялись такие сообщения (если не ошибаюсь, последнее было где-то неделю назад) ..........
"обустройство укреплений на новых позициях " рыть окопы в мерзлой земле,зачем и в чем профит Украине?
Кто-то ж должен объяснить местным, что все, что с ними дальше произойдет - это к лучшему.
только не успело развеяться бздо над тем документом, как нашим там устроили котел...
Для початку.
На счёт полиции рано еще такие выводы делать («не доверяете нашей полиции?»(с)). В этом случае - не доверяют оркам (на что есть основания)........
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише російський Інтерфакс.Це ключова фраза, після якої ЗЕлька отримав перспективу ВЖЕ підписаної формули , отої самої незради , про яку він на ролику говорив . Які війська будуть ввиводити за кордон перед виборами - громадян України зі зброєю гумконвоїв *****? То що залишаеться у клятві Зельки- закрити кордон та знищити силою тих кого тут нема? А пуйла на нормандському заставити відвести готові до наступу свої війська... Гарна казочка, малятка?
В этом и была суть дипломатии ПАПы, о чем прямо он, конечно, сказать не мог.
Как говорится, почувствуйте разницу с тем, что имеем сейчас.
Зелебобики сейчас обвиняют Порошенко за то, что эта зеленая тварь сдает Украину? Я почитал их комментарии под вчерашним постом. Это страшно. Страшно жить в стране, где 73% долбой@бы. Люди не используют мозги, чтобы думать и что-то понять, ретранслируют тезисы Г+Г.