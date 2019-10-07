 Населення Золотого загалом підтримує концепцію розведення сил і наші плани, - Загороднюк. ФОТО

У повідомленні пресслужби Міноборони наголошується, що в складі робочої групи, до якої також залучені заступник голови Національної поліції України Вадим Троян та міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, чиновники відвідали місто Золоте Луганської області, де в рамках досягнутих у попередні роки в Мінську домовленостей заплановано процес розведення військ, інформує Цензор.НЕТ.
Глава оборонного відомства зустрівся з місцевими жителями, волонтерами та військовослужбовцями Збройних сил України, які виконують бойові завдання в згаданому населеному пункті.
Під час спілкування, зокрема, йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонту доріг, медичного та іншого забезпечення жителів Золотого. Андрій Загороднюк підтвердив готовність відповідних структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил і Національної поліції і надалі активно реалізовувати гуманітарні проекти з метою поліпшення рівня життя городян.
"Ми спілкувалися з великою кількістю людей, зокрема запитали про їхнє ставлення до процесу розведення військ, до тих подій, які відбуваються. Можу з упевненістю сказати - місцеве населення загалом підтримує концепцію розведення сил і ті плани, які у нас є", - зазначив міністр оборони.
За словами керівника військового відомства, за результатами проведених зустрічей планується створити координаційний центр, який підпорядковуватиметься місцевій адміністрації і координуватиме дії представників ЗС України, Нацполіції й інших структур. Завданням Центру буде оперативне вирішення всіх проблемних питань громадян та надання їм безпеки.
Андрій Загороднюк запевнив, що спільними зусиллями армійців і влади буде гарантовано належний рівень безпеки людей.
Сьогодні пасіонарна частина украінського суспільства нервово очікує чергового недолугого крока недопрезидента, при цьому ставши заручником ситуаціі, яку в тому числі сформувало - ПОГОЛОВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО.....
Поголовне виборче право в ******** украінських реаліях - це зло не меньше, ніж корупція чи ерефія.....
Поголовне виборче право - ВБИВАЄ Державу..... Сепари, алкаші, наркомани, психічно хворі та інший асоціальний елемент НЕ МАЮТЬ ГОЛОСУВАТИ!....
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Я психиатр, работаю в больнице. Перед выборами президента у меня один пациент, молодой еще парень, спросил, за кого я буду голосовать. Когда я сказала, что за Порошенко, он с возмущением заявил, как же я могу за него голосовать, он же своего брата убил.
На вопрос, откуда такие сведения последовал ответ: Так по телевизору сказали.
Так что насчет всеобщего избирательного права я с вами согласна. Это пациент тоже имеет право голоса и тоже голосовал.
Зеленский знал, кого на Генштаб ставить. Этот жопу за Родину рвать не будет.
"Володимир Зеленський прагне закінчити війну на Донбасі і налагодити відносини з Росією. Однак при цьому виникає підозра, що він просто не розуміє всіх наслідків своїх кроків назустріч Кремлю. Спершу Зеленський домовився з РФ про обмін ув'язненими. Однак при цьому вийшло так, що він визнав українських моряків, незаконно затриманих РФ в Керченській протоці, не військовополоненими, а ув'язненими" - йдеться в матеріалі польских журналістів.
Зламане листування: люди Суркова фінансували штаб Зеленського - The Insider
Проект "Буратіно" замислювався ще у 2014 році
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Зламане листування людей радника глави Кремля Владислава Суркова свідчить про підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського з боку Росії.
Як повідомляє The Insider, йдеться, зокрема про офіцера ФСБ Андрія Пінчука, який очолює московське відділення "Союзу добровольців Донбасу", та бойовика Дмитра Хавченка, що керує його кримським відділенням.
Керує ж цією організацією сам Сурков.
У листуванні від 25 лютого 2019 років Пінчук сигналізує Хавченку, який числиться власником кріптобіржі WEX, про необхідність перевести "перші 200 тисяч" на "акції коміка". Там також зазначається, що рішення про проведення таких операцій буде прийматися у подальшому залежно від результатів соціології.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц городаИсточник: https://censor.net.ua/v3152565ХТО НАМ БРЕШЕ, ЗАГОРОДНЮК!?
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО
Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмайера" (Цензор.нет)
ну зачем эти сказки
Грязный, запутанный, нерегулярный конфликт в Украине является частью более широкой политической войны, которую ведет сейчас Кремль. Это некая эволюция агрессии России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) против ее соседей после того, как президенту РФ показалась мало вторжения в Грузию в 2008 году. Именно поэтому, все стрелки в этой ситуации указывают на связь между Путиным и Трампом. Но к счастью, у Украины есть несколько вариантов развития событий.
Об этом написала журналистка и эксперт по информационной войне Молли Маккью в своей статье для американского издания Politico, передает сегодня «Зеркало недели».
Она считает бенефициаром американского скандала вокруг возможного импичмента президента Дональда Трампа именно Кремль, а значит - Владимира Путина.
Маккью акцентировала на том, что за события в Грузии Путин не понес никакого наказания, и такая реакция мирового сообщества только способствует его дальнейшим противозаконным действиям и поступкам. Это важный момент, в котором американцы должны понимать всю серьезность процесса возможного импичмента Трампа.
«Американцы должны понимать серьезность попытки президента Дональда Трампа заставить Украину стать филиалом его предвыборной кампании. Одним жестом Трамп свел важность Украины до разменной монеты в совершенно мелкой гонке; вторгся в скандал с украинским президентом Владимиром Зеленским и подорвал его способность защищать интересы своего народа; и ослабил влияние американского руководства на Украину», - написала она.
- Откровенное угодничество Зеленского перед Трампом - унижение для Украины, - «Зеркало недели»
- Помощники Трампа готовили «громкое» заявление Зеленского по «делу Burisma» - The New York Times
При этом автор статьи уверена, что такой шаг будет способствовать разжиганию хаоса в Соединенных Штатах.
Путин понимает, что в мире устали говорить о проблемах Украины и российской агрессии, потому готов вести диалог с позиции дипломатии, объясняя мировым лидерам, что было бы неплохо поладить с Россией, «потому что это утомительно - жить под постоянной экзистенциальной угрозой». Президент РФ считает, что вся демократия - это фарс, и он неустанно трудился, чтобы в это верили и западные демократии. Ведь его пропагандистский механизм поддерживал Трампа и сторонников Brexit, фальшивых демократов, президента Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Эрдогана, потому что их мотивация, основанная на собственных интересах, усиливает огонь цинизма, который теперь распространяет антидемократические насмешки по всему Западу.
На данный момент эксперт видит три сценария развития событий в Украине в свете Кремля: Украинские военные будут продолжать сражаться в Донбассе, защищая свой суверенитет.Новоизбранный президент подпишет «капитуляцию», что чревато национальным расколом.Украина сохранит непоколебимую до недавнего времени поддержку Запада и США.
При этом лидеры Франции и Германии уже начинают показывать слабину, а если импичмент Трампа таки состоится, то об американской поддержке на ближайшие годы Украина и вовсе может забыть.
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Сейчас кремлевская пропаганда работает на то, чтобы заставить американцев поверить, что этот третий вариант - просто «розовая мечта» - что коррумпированная, разделенная, «зараженная нацистами» Украина совершенно не поддерживается «отвлеченным, бездарным, аморальным Западом», согласно «терминологии» Кремля.
«Спектакль Трампа-Зеленского - спектакль об американской беспомощности и украинской коррупции в одном «идеальном» акте - был подарком Кремлю, чтобы освежить подзабытые темы», - пишет автор.
Журналист утверждает, что в этой ситуации Россия получается не виноватой, а лишь пришла на помочь. «Мы смотрим, что Кремль делает со своими соседями, с Европой, на Ближнем Востоке, с Афганистаном - и мы просто моргаем глазами. Хакеры, кибератаки, дезинформация, вторжение, аннексия, опустошение, наемники, террористы, разоблачение гигантских вооружений - и мы продолжаем игнорировать», - указывает Маккью.
«Ложные эквиваленты - жизненная основа российской пропаганды, простой инструмент для использования предвзятости и искажения восприятия. Они также являются тактикой, которую Трамп применяет почти инстинктивно», - говорится в статье.
Автор материала настаивает на том, что сейчас для всего мира позиция Украины в этом конфликте, как линия фронта, место, где у общественности и мировых лидеров больше всего возможностей действовать и перестать игнорировать реальность того, с чем мы сталкиваемся.
Согласно ее выводам, именно Соединенные Штаты должны сыграть здесь и выдать себя лидером политических и дипломатических усилий, «чтобы разоблачить, что делает Россия, и объяснить, что означают эти усилия России».
егодня в Золотое-4 приезжал Министр обороны, НГШ, представители Северодонецкой администрации и Министр ветеранов и оккупированных территорий...которые типа "пообщались с местными жителями"
После чего господин Загороднюк заявил, что местные жители "в большинстве своём поддерживают политику разведения (читай отвода войск)..." А против высказались "всего двое, которые приехали из Киева"
Это всё с подачи информструктур МОУ "широко расползлось" по информационному пространству страны...
Только от внимание СМИ ускользнул несколько "нюансов" этого, с позволенья сказать "общения"
- Люди, с которыми "общались" высокие гости, по странному стечению обстоятельств, являлись участниками сепарского пикета, который тоже, яко бы так же "случайно" проходил в этот момент в Золотом-4... ну бывают такие "совпадения"...
- Наши "высокие гости" возжелав пообщатся с местными, вырулили почему-то именно на этих "сторонников отвода". Ну типа тоже... "случайно"...
- Мнение других жителей Золотого-4, "почему-то" высоких гостей не заинтересовало. Вопросы свои они задавали исключительно учасникам этого пикета... И да, в пикете "за отвод войск", по словам других местных жителей, явно просматривались граждане сами приехавшие с оккупированной территории...
В конечном итоге всё это постыдное действо с явным пропагандистко-капитулянтским душком оказалось напрасным...
Пристайко днём заявил о срыве отвода...
У меня вопросы...
- К информ-структурам МОУ... вы идиоты...? Мало того, что вы занимаетесь откровенной и херово замаскированной пропагандой, так вы даже не в состоянии наладить взаимодействие с другими структурами власти... Ваши "новости" про "желание большинства местных жителей" непросто не соотносятся с заявлениями других представителей власти, а тупо им противоречат...
- С каких пор Начальник Генерального штаба стал заниматься откровенной пропагандой и политическим пиаром...? Ему ничем больше заниматься?
- Во всей этой истории особенно гадостно выглядит отечественное оборонное ведомство. Получается, что "сами военные" просто "жаждут", *****, бросить все обжитые и с большим трудом завоеванные позиции и отойти "в поля"... даже не получив соответсвующие гарантии с той стороны (см. интервью Пескова)...
Это ДНО... шановне паньство...