 Пашинського заарештували до 4 грудня. ВIДЕО

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Пашинський проведе під арештом два місяці.
Повний текст рішення суд оприлюднить 9 жовтня.
За словами Сергія Пашинського, це розправа з ним. "Ми повертаємося в часи Януковича і Кравця", - зазначив екснардеп.
Адвокат Андрій Федур заявив, що буде апеляція. "Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів Путіна", - підкреслив захисник. Також буде подано клопотання про охорону для Пашинського.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
частей , соединений и ВМФ Украины
и.о. президентом Украины турчиновым и кагалом
с 22 февраля 2014 года -
801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск (КЭОП) (в/ч 3055, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 18-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3058, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, пгт Гаспра).
Список воинских частей и кораблей, Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: - Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797, г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-2248, г. Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). • 56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). • 30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). • 80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий (в/ч А-4398, г. Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с. Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС» ВСУ) (в/ч А-2929, г. Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). • 537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - № U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3 (1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч А-1845, г. Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - № U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). • Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - № U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659 «МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт. Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3 Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения (в/ч А-4368, г. Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастополь). • 36-я отдельная механизированная бригада береговой обороны (в/ч А-2320, Автономная республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное). - 1-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-2272, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - 501-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-0669, Автономная республика Крым, г. Керчь). • 406-я отдельная бригадная артиллерийская группа (в/ч А-1743, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 85-й отдельный стационарный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2290, г. Севастополь (Гончарное)). • 25-й отдельный мобильный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2291, г. Севастополь (Фиолент)). • Центр оперативного (боевого) обеспечения (в/ч А-3835, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 222-й отдельный автомобильный батальон (в/ч А-2904, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 174-я база вооружения (в/ч А-4068, г. Севастополь). • 51-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-2327, Автономная республика Крым, г. Феодосия (Щебетовка)). • 46-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-1727, Автономная республика Крым, г. Белогорск). • 257-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4290, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 258-й объединенный склад артиллерийского, минно-торпедного и инженерного вооружения (в/ч А-2157, Автономная республика Крым, Сакский р-н, с. Наумовка). • 114-й артиллерийский склад боеприпасов (в/ч А-2234, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Межгорье). • Отдельная ракетная техническая часть (в/ч А-2091, Автономная республика Крым, пгт Черноморское). • 531-я база хранения и ремонта средств связи (в/ч А-4480, г. Севастополь). • 6553-я база измерительной техники (в/ч А-3360, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 47-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-2760, Автономная республика Крым, г. Симферополь + г. Севастополь + Автономная республика Крым, г. Джанкой). • 128-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-4486, г. Севастополь). • Н-ский морской разведывательный пункт (в/ч А-3343, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стр
«Буду перетворювати вас у шматок гівна», «буду коректувати слух жорстким сексом», «виебу в тупий собачий рот», - такими словами одіозний «юрист Януковича» «переконував» прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Божка, щоб той закрив кримінальну справу проти нього
Фото цього листування оприлюднили українські ЗМІ. У зв'язку з цим фактом Генпрокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пишуть «Українські новини». Та іронія в тому, що розбиратись з погрозами на адресу прокурора мають в Державному бюро розслідувань (ДБР). Чому іронія? Бо саме ДБР за заявами Портнова веде понад десять проваджень щодо колишнього президента Петра Порошенка, але відмовляється реєструвати провадження проти… самого Портнова! Хоч до цього їх навіть зобов'язав суд.
https://www.volyn.com.ua/news/136243-iak-poplichnyk-ianukovycha-andrii-portnov-pohrozhuvav-prokuroru
Добрый вечер.
Вижу, Вы чересчур активен.
Воспитательные мероприятия придется осуществить.Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна
С уважением, Портнов.
Доброго дня, Андріє Володимировичу, звертаю Вашу увагу на положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру»
Гарного Вам вечора! З повагою, Олександр Божко.
Я вас предупредил. Вас и ваше воровское кубло. В тюрьму собирайтесь потихоньку.Не слезу с Вас.
Выверну наизнанку вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена.
А то вижу не услышал сигнал. И слух буду корректировать.
Жестким сексом, раз такой тупой.
А еще проще ***** в тупой собачий рот.
…ще раз привертаю увагу до положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру» та закликаю припинити мені погрожувати!
Якщо не згодні з будь-якими діями та рішеннями, оскаржуйте їх виключно у порядку, пнредбачуванному чиннм законодавством України!...
На *** иди, прокурор
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Посадили правильно.Нечего где не попадя из машины с пистолетом выходить,и стрелять по чем зря.Ехал бы себе без понтов,и гулял бы сейчас на воле.Причем как выяснилось,пуля вошла в ногу Химикуса сверху вниз,а не наоборот,как утверждал Пашинский.Так,что врет ******.
То есть какой смысл блин, кроме как повыйо%:?* пере Ху%лом?
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І так, 73% - ви б не дуже раділи... Бо інші "слуги народу" (сталінські) теж починали з чисток вищих ешелонів. А потім - масштабний терор за необережно сказане сліво (або просто за наклепом сусіда). Ви, блть, "зробите разом" - а коли прозрієте, буде пізно. Бо тоді до будь-кого прийдуть за висловлювання, за комент, лайк, репост...
А найчисленіша і найтупіша маса вчорашніх ваших же одно-"думців", що характерно, буде радісно піворити "никакой пощадьі врагам Зеленского, бандерам и агентам Госдепа!!! расстрелять как бешеньіх собак!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=F-d7s4Er980
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Снайперская винтовка Сергея Пашинского Расследование
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•24 дек. 2016 г.
А вот почему за пять лет правления Порошенко и вся правоохранительная система,включая прокуратуру и СБУ,не смогли на Портнова дело открыть,а суды осудить и майно конфисковать-большой вопрос.
по мне это чмо следовало просто застрелить.
В общем, "русский мир" возвращается не на словах, а на деле.
Всех их объединяет общее желание - расправа над нашими Нардепами и просто гражданами, занимавшими высокие руководящие посты в стране после Революции Достоинства.