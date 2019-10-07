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Все про:Київ (6561) Пашинський (259) суд (5570)

 Пашинського заарештували до 4 грудня. ВIДЕО

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Пашинський проведе під арештом два місяці.

Повний текст рішення суд оприлюднить 9 жовтня.

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За словами Сергія Пашинського, це розправа з ним. "Ми повертаємося в часи Януковича і Кравця", - зазначив екснардеп.

Адвокат Андрій Федур заявив, що буде апеляція. "Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів Путіна", - підкреслив захисник. Також буде подано клопотання про охорону для Пашинського.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152586
 
   
 Топ коментарі
 
ПОРТНОВ ПОРТНОВ ПОРТНОВ
зебоби, аплодуйте своєму херою !
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походу всем кто был в Украине украинцами следует задуматься ибо Портнов рулит, а правосудие спит.
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НЕ могу сказать что симпатизирую Пашинскому, но здесь действительно похоже на месть кацапов. Химикус гопник и чмо и это видно с первой секунды. Пашинский много сделал для победы Майдана, возможно мы когда нибудь узнаем что он герой.
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судя по всему, Майдан начинают специально раскачивать. И учитывая, что в стране куча оружия и людей, умеющих с ним обращаться - страну хотя порвать на куски и утопить в крови...
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только не пойму что с этого получит беня с зелей? с ****** то понятно все, он только за раскачку
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Нельзя оправдывать стрелков. А то на улицах начнется такое.


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Соя теперь будет по поводу любого уголовного дела кричать что это заказ Кремля и месть Зели, это же надо поддерживать такую мразь как Пашинский, да на нем клейма ставить негде.
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Перечень сданныхв Украинском КРЫМУ - войсковых

частей , соединений и ВМФ Украины и.о. президентом Украины турчиновым и кагалом

с 22 февраля 2014 года -
801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск (КЭОП) (в/ч 3055, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 18-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3058, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, пгт Гаспра).

Список воинских частей и кораблей, Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: - Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797, г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-2248, г. Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). • 56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). • 30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). • 80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий (в/ч А-4398, г. Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с. Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС» ВСУ) (в/ч А-2929, г. Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). • 537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - № U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3 (1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч А-1845, г. Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - № U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). • Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - № U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659 «МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт. Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3 Ка-29ТБ, 3 Ми-8МТ). • 26-й морской радиотехнический отряд особого назначения (в/ч А-4368, г. Севастополь). • 191-й учебный центр ВМС ВСУ (в/ч А-4591, г. Севастополь). • 36-я отдельная механизированная бригада береговой обороны (в/ч А-2320, Автономная республика Крым, Симферопольский р-н, с. Перевальное). - 1-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-2272, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - 501-й отдельный батальон морской пехоты (в/ч А-0669, Автономная республика Крым, г. Керчь). • 406-я отдельная бригадная артиллерийская группа (в/ч А-1743, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 85-й отдельный стационарный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2290, г. Севастополь (Гончарное)). • 25-й отдельный мобильный береговой ракетный дивизион (в/ч А-2291, г. Севастополь (Фиолент)). • Центр оперативного (боевого) обеспечения (в/ч А-3835, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 222-й отдельный автомобильный батальон (в/ч А-2904, Автономная республика Крым, г. Бахчисарай). • 174-я база вооружения (в/ч А-4068, г. Севастополь). • 51-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-2327, Автономная республика Крым, г. Феодосия (Щебетовка)). • 46-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-1727, Автономная республика Крым, г. Белогорск). • 257-й объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4290, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 258-й объединенный склад артиллерийского, минно-торпедного и инженерного вооружения (в/ч А-2157, Автономная республика Крым, Сакский р-н, с. Наумовка). • 114-й артиллерийский склад боеприпасов (в/ч А-2234, Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Межгорье). • Отдельная ракетная техническая часть (в/ч А-2091, Автономная республика Крым, пгт Черноморское). • 531-я база хранения и ремонта средств связи (в/ч А-4480, г. Севастополь). • 6553-я база измерительной техники (в/ч А-3360, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 47-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-2760, Автономная республика Крым, г. Симферополь + г. Севастополь + Автономная республика Крым, г. Джанкой). • 128-й объединенный центр обеспечения (в/ч А-4486, г. Севастополь). • Н-ский морской разведывательный пункт (в/ч А-3343, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стр
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Ясно, як день, які фолмули, які протести? Ось вам кістка - обговорюйте!
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Хулиганам необходимо не в ногу чтрелять, а сразу в голову, как в США. Агрессию необходимо останавливать на корню. А если подросток проявляет агрессию - тогда кастрация.
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вставить ему в зад миномет молот на котором он миллионы наворовал и погибло много наших ребят и стрельнуть. другого этой гниде ничего не пожелаю
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А вы уверены что речь идет о справедливости а не о политических игрищах. Не путайте что то с пальцем! В принципе никто не умер и не остался калекой , в обычной жизни дело б охарактеризовали превышение сил при самообороне и все. А тут нашли самое черное зло опоясовшее всю Украину!
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Видать кое-кто скоропостижно отправиться на курсы великобританского языка в стольный град Лондон отшлифовывать падежи и деепричастные обороты для прочтения на языке оригинала Ромэо и Джульеты
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Пашинскей, человек Авакова, поэтому ему ничего не грозит.
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Як поплічник Януковича Андрій Портнов погрожував прокурору


«Буду перетворювати вас у шматок гівна», «буду коректувати слух жорстким сексом», «виебу в тупий собачий рот», - такими словами одіозний «юрист Януковича» «переконував» прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Божка, щоб той закрив кримінальну справу проти нього

Фото цього листування оприлюднили українські ЗМІ. У зв'язку з цим фактом Генпрокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пишуть «Українські новини». Та іронія в тому, що розбиратись з погрозами на адресу прокурора мають в Державному бюро розслідувань (ДБР). Чому іронія? Бо саме ДБР за заявами Портнова веде понад десять проваджень щодо колишнього президента Петра Порошенка, але відмовляється реєструвати провадження проти… самого Портнова! Хоч до цього їх навіть зобов'язав суд.

https://www.volyn.com.ua/news/136243-iak-poplichnyk-ianukovycha-andrii-portnov-pohrozhuvav-prokuroru
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А ось як Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку (фото із сайту Миротворець):
Добрый вечер.
Вижу, Вы чересчур активен.
Воспитательные мероприятия придется осуществить.Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна
С уважением, Портнов.
Доброго дня, Андріє Володимировичу, звертаю Вашу увагу на положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру»
Гарного Вам вечора! З повагою, Олександр Божко.
Я вас предупредил. Вас и ваше воровское кубло. В тюрьму собирайтесь потихоньку.Не слезу с Вас.
Выверну наизнанку вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена.
А то вижу не услышал сигнал. И слух буду корректировать.
Жестким сексом, раз такой тупой.
А еще проще ***** в тупой собачий рот.
…ще раз привертаю увагу до положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру» та закликаю припинити мені погрожувати!
Якщо не згодні з будь-якими діями та рішеннями, оскаржуйте їх виключно у порядку, пнредбачуванному чиннм законодавством України!...
На *** иди, прокурор
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Жена Портнова (бывшая), назначенная зебилом судьей, прокурора однозначно посадит. К гадалке не ходи.
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Будет там ожидать посадки Лолиты Шоколодной Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 60
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С такой системой судебной системой пора закрывать безвиз.
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И вообще это хороший сигнал для инвесторов - качественная судебная власть. Думаю, что Гончарук добьется не 40%, а 45% экономического роста.
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смотрю сколько повылазило защищать конченную мразь и понимаю что когда возьмут самого поросяту вой будет стоять до кремля
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ты думаешь тебе в кремле слышно будет?
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Не удивлюсь что скоро трусливое стадо зебобиков с обдолбаным клоуном будут с цветами встречать сепаров
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....это конечно перебор...его есть наверно за что сажать, но за самооборону от бухого раздухарившегося ублюдка -это явная заказуха... каждый, кто при памяти и я в т.ч., сделал бы точно так же и без раздумий даже...портняжка, это плата за устройство жены твоей на работу в оболонский суд?...)))
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По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине с кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина почти врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/

Посадили правильно.Нечего где не попадя из машины с пистолетом выходить,и стрелять по чем зря.Ехал бы себе без понтов,и гулял бы сейчас на воле.Причем как выяснилось,пуля вошла в ногу Химикуса сверху вниз,а не наоборот,как утверждал Пашинский.Так,что врет ******.
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Беги , Петя, беги... тем более завтра Емки Пур (или Енки Пур... незнаю)
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А смысл было его арестовывать? он куда то бежал, 4 года назад дело было..? Идет следствие? Нет. Он давил на кого то? Нет..
То есть какой смысл блин, кроме как повыйо%:?* пере Ху%лом?
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Хай ще більше *лобизаються * .. Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 9524
..
Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 1646
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Справа тут не у співчутті до Пашинського (неоднозначний персонаж, так) - а в тому, що ЗекоМанда з портянкою нахабно переходять до беззаконня і єжовщини.
І так, 73% - ви б не дуже раділи... Бо інші "слуги народу" (сталінські) теж починали з чисток вищих ешелонів. А потім - масштабний терор за необережно сказане сліво (або просто за наклепом сусіда). Ви, блть, "зробите разом" - а коли прозрієте, буде пізно. Бо тоді до будь-кого прийдуть за висловлювання, за комент, лайк, репост...
А найчисленіша і найтупіша маса вчорашніх ваших же одно-"думців", що характерно, буде радісно піворити "никакой пощадьі врагам Зеленского, бандерам и агентам Госдепа!!! расстрелять как бешеньіх собак!!!"
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https://www.youtube.com/watch?v=F-d7s4Er980
https://www.youtube.com/watch?v=F-d7s4Er980
.
Снайперская винтовка Сергея Пашинского Расследование

3 555 просмотров

•24 дек. 2016 г.Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 5942
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Сизо Пашинскому лет на 5.Забыть про него.
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Ну хоть Турчинов чесно признал что судебная система за 5 лет не изменилась и осталась еще от режима Януковоща. Тогда вопрос к Парашенку, что же он 5 лет делал и что он отрехвормировал?
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Теперь важнее другой вопрос - чего это Зеленский со своей как бы суперпрогрессивной командой, дали Портнову возможность разгуляться в судебной системе ещё похлеще, чем это было при Януковиче? Связка Богдан - Портнов обеспечивают реванш самым наглым образом.
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не з того лайна почали.. хапайте Мародьора поки не втік бо наробить лиха
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Упырь-Пашинский.размахивающий пистолетом на улице,должен сидеть.Вот он и сел.И посадил его суд,успешно рехформированный бывшим хфельдмаршалом Мальдивским.Можно сказать,что такие как Пашинский и его подружка безумная Танька Чорновол,и помогали Петрусю провести все его рехформы,включая судебную.Что теперь сейчас на Портнова пенять.Вырок выносил не Портнов,а судья назначенный системой,которую создал Потрошенко.
А вот почему за пять лет правления Порошенко и вся правоохранительная система,включая прокуратуру и СБУ,не смогли на Портнова дело открыть,а суды осудить и майно конфисковать-большой вопрос.
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А який мудрак своїм президентським указом призначив іншого мурдака на посаду Голови Державного бюро розслідувань у листопаді 2017 року?
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Пашинсько слухав увадно ы хотыв би запитати: . Навыщо блокувати проъзд мыкроавтобуса, чкий стоъть з пыднятим капотом? Якщо для жлоби копались під капотом вночі в грудні, то як вони собі підсвічували? бреше, як свинарчук. Нехай посидить.
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Странно, суды контролировал Порошенки, а садит всех Портнов, всех кого ему нужно
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поздравляю господа, с сегодняшнего дня Украина превратилась в диктаторское государство
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твоих господ твои товарищи в 1917 расстреляли Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 6302
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вообще-то удар бутылкой по голове следует квалифицировать как покушение на убийство,
по мне это чмо следовало просто застрелить.
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Скоро видимо будут репрессии в Украине против всех украинцев. Грядет новый 1918-1933
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Ватников трогать не будут, это основной фонд нынешней власти.
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Портнов теперь у нас главный в судебной системе Украины, выше Верховного и Конституционного судов вместе взятых. Зебилы, "ви зробили це разом"!
В общем, "русский мир" возвращается не на словах, а на деле.
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как мне..так пашинский стрёмный -скользкий мужик... подозрительный мягко сказать...( независимо кто и что делал для майдана... у всех есть + и минусы...одной рукой можно помогать . а другой воровать и вредить... а вот (кровавый пастор) ТУРЧИНОВ. мне всегда внушал доверие...не знаю....я ему верю что он хороший человек...так я его чувствую до сих пор...(( он патриот. серйозный мужики я за всех помню кто что делал и как себя вёл и говорил... Пашинського заарештували до 4 грудня - Цензор.НЕТ 8513
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Бывшая жена А. Портнова назначена торчком (известным под псевдо "Зеленский") судьей Оболонского районного суда в г. Киеве. Портнов в хороших взаимоотношениях с Богданом и Директором ДБР- Р. Трубой. Труба известен тем чтобы в 2013 году активно в судах выступал против Евромайдана (латентный ватник). На данный момент ДБР фактически обслуживает беглого сторонника Януковича - сепаратиста А. Портнова.

Всех их объединяет общее желание - расправа над нашими Нардепами и просто гражданами, занимавшими высокие руководящие посты в стране после Революции Достоинства.
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Если точнее, то их общее желание и цель - это реванш. И они успешно его осуществляют.
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арест паршивца шаг в правильном направлении ... это потужный сигнал в свиняче ухо
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А, що ви хотіли? Якби Пашинський повоював на стороні сепарів то йому б був домашній арешт, або особиста порука, як іншим бойовикам.
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