EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  759  3
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2767) Закарпаття (816) Правоохоронні органи (217) СБУ (4782) Державна виконавча служба (20)

 Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ. ФОТО

Старшого державного виконавця Мукачівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області викрила на хабарі Служба безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 01

Чиновник вимагав хабар від місцевого жителя за закриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за банківським кредитом. Чоловік уже віддав свій будинок, який був у заставі, але залишився винен банку ще майже 250 тис. гривень. За ненакладення арешту на інше майно, що належало боржникові, виконавець вимагав 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження в Мукачеві, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другої частини хабара.

Читайте також: Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ. ФОТО

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 02

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 03

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Слідство перевіряє інші можливі факти вимагання грошей державним виконавцем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152585
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А судів не одного.
Вони, що білі та пухнасті???
На державній службі, а у самих маєтки, як у бізнесменів середньої руки.
 показати весь коментар
 
Не понимаю чиновников берущих взятки в долларах, это как минимум непатриотично.
 показати весь коментар
 
Чё прицепились, вроде по чину брал...Перебор-недобор, не ощущается... Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 9227
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору