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Все про:кадри (157) Укроборонпром (519) Абромавичус (86) Бушуєв (20)

 Абромавичус призначив колишнього заступника голови Нацполіції Бушуєва заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив керівників 3 напрямків держконцерну.

Про це на своїй сторінці  в Фейсбук повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Костянтин Бушуєв став заступником Генерального директора з безпеки. До цього служба в АТО і лідерство змін як заступник голови Національної Поліції.

Віталій Пахомов приєднався на позицію Директора з персоналу. Віталій понад 15 років працював у гірничовидобувній компанії Метінвест.

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Володимир Біруля очолив управління корпоративними комунікаціями. Володимир раніше був частиною команди змін Укрпошти та МОЗ", - написав Бондар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152581
 
 
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Укрпошта зійшла на пси. Такої бідної і роздрібної пошти я за всі роки Незалежності не бачив. Напевне той Біруля покликаний таке саме зробити з Укроборонпромом. Хтось положив око, хтось - волосату лапу.
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а чего про минздрав молчишь, ведь минздрав жеш венец прогресса. Или уже не?
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Як скажеш, як скажеш, зелений.😁 Якщо чесно - не чекав. Теж взуття змінюєш? 😀
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Обувь меняю, похолодало, уже потеплей обувка.
Кстати, у меня рядом укрпочта и я часто по работе отправляю посылки, так почта просто огонь, красота, чистота и оперативность.
И еще, ты погугли смысл слова "сарказм", и все твои нэ чэкав в унитаз слей😀
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Міняй, міняй! Мені цікаво, це лише біля лахти Укрпошта зацвіла буйним цвітом? Я думав, що у кацапстані її відділень немає. Мабудь , лише мені не щастить. Куди не поїду, де не зайду у відділення останнім часом, всюди помітно сліди занепаду. У моєму місті вже працювати ніхто не хоче. Звільняються листоноші. Машини на Нову пошту кожен день приїжджають, а на Укрпошта три рази на тиждень. Брехунець ти чоловіче.😊 Ти вважаєш, що я маю тобі більше вірити, ніж своїм очам? 😀 Ви справді всіх окрім себе вважаєте дурними? ☺ Ти, головне, якщо вже перевзуваєшся, то готуй лижі. Під зиму. 😁
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Та не гони так, ведь сыньоносый в Украине рай построил, а ты про занэпад какой то. Верните пэтьку, пэтька, пэтька, пэтька！！！
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Не з того почав. Щоб вернувся твій любий петька, відправ спочатку подалі вовку. Тому починай: вову геть! Вовк геть! ☺
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Хочу, шоб пэтька вернулся туда, откуда он появился через девять месяцев, после того, как его папаня прыснул его мамане. Есть совет?
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Чумазий, у тебе якісь збочені фантазії. 😀 Я навіть не знаю, як на це реагувати. 😊
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Потому, шо ты тупой, как и все пэрыги. Это вражденное, не лечись
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Круговорот воров в государстве продолжается.
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Жидок гарік смєлянський розвалив "Укрпошту" оголосивши її "каммєрчєскім прєдпріятієм" , при цьому скоротив багато відділень по селах , а там де лишились то ввів триденний робочиий тиждень . Тепер цього ставленика льовочкіна , зєлєбєні висувають валити "Оборонпром" . Жиди валіть до Ізраїлю , тільки там єврейський народ вас злодюг не потерпить , але і тут вас не треба .
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