 Політув'язненому українцеві Шуру не надають меддопомоги, - Денісова

Про це повідомила в Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на його родичів, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж місяця його непокоять сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск і набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався по медичну допомогу, але не отримав її", - написала Денісова.
За її словами, в серпні 2018 року вже була аналогічна ситуація: загострення хронічних хвороб.
"Тому звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів і забезпечити проведення відповідного медичного обстеження і лікування", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, Віктора Шура затримали в РФ у жовтні 2014 року, а в жовтні 2015 року - засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито розвідувальну діяльність у Брянській області РФ.
До нього не пускали українського консула, МЗС висловлював протест.
Ну я не знаю, "сглотнуть" это было не оч. приятно, наверное.
Я чуть не обосрался, поняв шо мою страну представляет принимачка "кое-чего" в губы
это же точно реальный "зашквар".
+ - принимает из ОРДЛО зэков, то есть орки нам отдают тех, кто там почти досидел свой срок и неплохо "пошил маск-сети" для орков же.
Пенисова или зрадница, или, что дуже хуже, просто что-то такое как и наша любимая Гадя Ссавченко.
Мне то уже и не смешно, хотя поржать - люблю то. Че ты делаешь, бл.ондинка то?