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 Політика України, За кордоном
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Все про:Денісова (375) Росія (20121) політв'язні (1052)

 Політув'язненому українцеві Шуру не надають меддопомоги, - Денісова

В утримуваного в РФ громадянина України, політв'язня Віктора Шура погіршився стан здоров'я.

Про це повідомила в Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на його родичів, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж місяця його непокоять сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск і набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався по медичну допомогу, але не отримав її", - написала Денісова.

За її словами, в серпні 2018 року вже була аналогічна ситуація: загострення хронічних хвороб.

"Тому звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів і забезпечити проведення відповідного медичного обстеження і лікування", - повідомила Денісова.

Політувязненому українцеві Шуру не надають меддопомоги, - Денісова 01

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Нагадаємо, Віктора Шура затримали в РФ у жовтні 2014 року, а в жовтні 2015 року - засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито розвідувальну діяльність у Брянській області РФ.

До нього не пускали українського консула, МЗС висловлював протест.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152580
 
 
 Топ коментарі
 
І це з тими тварями наш ЗЕ хоче миру ?
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Значить, воду в Крим таки дадуть.
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"Значить" розуму в тебе, як не було так і не буде.
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І це з тими тварями наш ЗЕ хоче миру ?
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А через які обставини він попав в кацапію?
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- Витя зашел, сказал: «Папа, я срочно еду в Россию». И пропал. Неделю не выходил на связь. Потом позвонил: «У меня все в порядке. Якобы ударил милиционера, поэтому задержали. Через неделю буду дома». Как выяснилось позже, следователь дал ему позвонить семье с одним условием. Сначала он подпишет все, что скажут, - рассказывает Валентин Шур.
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Да такие симптомы поголовно у всех укр. пенсов Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова - Цензор.НЕТ 1785
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Я поддерживаю мир, а ты видать продолжение войны.
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тебе конечно лучше,кацапы особенно "любят " Пороха.
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Пенисова, тебе Москалькова провела по губам уже.....
Ну я не знаю, "сглотнуть" это было не оч. приятно, наверное.
Я чуть не обосрался, поняв шо мою страну представляет принимачка "кое-чего" в губы Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова - Цензор.НЕТ 304
это же точно реальный "зашквар".
+ - принимает из ОРДЛО зэков, то есть орки нам отдают тех, кто там почти досидел свой срок и неплохо "пошил маск-сети" для орков же.
Пенисова или зрадница, или, что дуже хуже, просто что-то такое как и наша любимая Гадя Ссавченко.
Мне то уже и не смешно, хотя поржать - люблю то. Че ты делаешь, бл.ондинка то?
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І скільки нині ідуть до РФ, щоб стати "політичними в'язнями"? Чого воно туди перлось до "брацьєв навєк" і чого тепер його жаліти?
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Я тоже об этом подумал, какого хрена ты на ту рашку поехал.
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