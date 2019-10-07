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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (331) Львівщина (965) Нацполіція (8301) Правоохоронні органи (217)

 Поліція назвала чотири основні версії катастрофи літака Ан-12 на Львівщині

Поліція відпрацьовує чотири версії катастрофи літака Ан-12, що сталася 4 жовтня на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Це був плановий рейс - літак прямував з Іспанії до Туреччини через Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і даху до автомобілів "Рено". Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи - помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака і несприятливі метеоумови.

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Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні вивчення. Також призначено низку експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що сталося. Крім того, як тільки дозволить їхній стан здоров'я, ми опитаємо членів екіпажу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу і одна особа, яка супроводжувала вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.

Унаслідок аварійної посадки загинули п'ятеро людей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152579
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже в тумане "щупали" нижний край.
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контрабас они везли, но про это никто не скажет. назовут какую-то * удобную* для всех другую причину. к примеру, ошибка пилотов. им уже всё равно, потому, что мертвы.
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Такое бывает, скорость маленькая была, самолет почти целый.
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Скажіть будь ласка а чим обумовлений маршрут через Львів? Чому в Варшаву або в москву на дозаправку не полетіли?

Або простіше... Який незаконний вантаж повинні були доставити до Львова?
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За обслуживание самолёта, заправку, нахождение в аэропорту надо платить деньги, причем немалые. В начале 2000-х АН-140 кроме экипажа ещё имел на борту 2 авиатехники, чтобы экономить на обслуживании.
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Тобто у Львові заправляти не треба? Чи керосін в Іспанії такий дорогий, що лишніх 1300 кілометрів окупиться?

І саме смішне... Відкрийте карту... І прокладіть маршрут... Віго-Стамбул і Віго- Львів (тільки не залізничний, а повітряний) Здивуєтесь, можливо...

Основна версія повинна бути озвучена після отримання офіційної відповіді від Іспанської влади про характер вантажу...
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Да было там топливо, эта версия не рассматривается, смотри выше.
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контрабас они везли, но про это никто не скажет. назовут какую-то * удобную* для всех другую причину. к примеру, ошибка пилотов. им уже всё равно, потому, что мертвы.
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Скорее всего стоимость топлива является ответом на данный вопрос..
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Вона настільки відрізняється, щоб зробити лишніх 1300 кілометрів?
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Все может быть...может и цена отличается...а модет во Львове топливо которое уже давно опоачено....причин по которым 1300 км не крюк...может быть много...
А был бы там незаконный груз...уже бы все знали..
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Версия про недостаток топлива уже не рассматривается. Откуда же она взялась?
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Такое бывает, скорость маленькая была, самолет почти целый.
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Борт проходит двойную проверку перед вылетом .
И все равно падает .
Поэтому

Технический осмотр авто , предложенный бывшей командой "свинар Чук и Ко"
ничего не даст .
Авария Авто может случиться сразу после осмотра .
На Авто 5.5 ооо тысяч деталей , которые могут потенциально сломаться

даже у новых роверов .
Так падает борт перед ВПП , кода заканчивается топливо .
Виноват борт-инженер , который по приборам отвечает за перекачку топлива и

сообщает пилоту последние данные о количестве "НЗ" в баках.
Режим экономии ...епт.....
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В облёт на 1500 км. Через Львов с экипажем 7+1. Просто ребят жалко которых сверхгрузом задавило. Уверен что там было много лишнего, и кто-то пытается прикрыть задницу за перенгруз
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Причина в другом, везли груз о котором никому не надо знать. Если летит 5 членов экипажа, то тут сразу 8. Что везли реально кроме этого запчастей для Рено.. посмотрите прямой рейс на Флай радаре Мадрид Стамбул прямой рейс, и посмотрите где там Львов
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"...посмотрите где там Львов."
Можно по разному смотреть, судя по сообщениям. Одни пишут, что по плану Испания - Львов - Турция. Другие пишут, что по плану Испания - Турция.
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