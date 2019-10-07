 Поліція назвала чотири основні версії катастрофи літака Ан-12 на Львівщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Це був плановий рейс - літак прямував з Іспанії до Туреччини через Львів і перевозив вантаж поперечних підсилювачів дверей і даху до автомобілів "Рено". Зараз відпрацьовуються такі версії причин авіакатастрофи - помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака і несприятливі метеоумови.
Поліцейські вилучили бортовий самописець літака, документацію і направили їх на відповідні вивчення. Також призначено низку експертиз, які дадуть можливість остаточно встановити причини того, що сталося. Крім того, як тільки дозволить їхній стан здоров'я, ми опитаємо членів екіпажу", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, транспортний Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" здійснив аварійну посадку на ґрунт на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів" у п'ятницю вранці, перед тим зникнувши з радарів. На борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу і одна особа, яка супроводжувала вантаж. Літак здійснював чартерний вантажний рейс №UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) - Стамбул (Туреччина) і мав здійснити посадку в аеропорту "Львів" на дозаправку. У ЗМІ повідомляють, що термін експлуатації літака - 51 рік.
Унаслідок аварійної посадки загинули п'ятеро людей.
Або простіше... Який незаконний вантаж повинні були доставити до Львова?
І саме смішне... Відкрийте карту... І прокладіть маршрут... Віго-Стамбул і Віго- Львів (тільки не залізничний, а повітряний) Здивуєтесь, можливо...
Основна версія повинна бути озвучена після отримання офіційної відповіді від Іспанської влади про характер вантажу...
А был бы там незаконный груз...уже бы все знали..
И все равно падает .
Поэтому
Технический осмотр авто , предложенный бывшей командой "свинар Чук и Ко"
ничего не даст .
Авария Авто может случиться сразу после осмотра .
На Авто 5.5 ооо тысяч деталей , которые могут потенциально сломаться
даже у новых роверов .
Так падает борт перед ВПП , кода заканчивается топливо .
Виноват борт-инженер , который по приборам отвечает за перекачку топлива и
сообщает пилоту последние данные о количестве "НЗ" в баках.
Режим экономии ...епт.....
Можно по разному смотреть, судя по сообщениям. Одни пишут, что по плану Испания - Львов - Турция. Другие пишут, что по плану Испания - Турция.