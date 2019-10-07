EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  4772  106
Все про:КМДА (711) Кличко (734) Лещенко (348) Ткаченко Олександр (33)

 Нардеп від "СН", ексгендиректор "1+1" Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", його декларацію про доходи за 2018 опублікувано 3 жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомив у Telegram екснардеп Сергій Лещенко, Ткаченко "вже в середу може бути призначений головою Київської Міської Державної Адміністрації".

"Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на цю посаду. У середу має відбутися засідання Кабміну, який може зробити подання на президента про призначення Ткаченка на цю посаду", - написав він.

Читайте також: Вибори мера Києва і членів Київради "Слуга народу" пропонує призначить на 8 грудня

Нардеп від СН, ексгендиректор 1+1 Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА 01

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152575
 
 
 Топ коментарі
 
Во ты туппое, из какой норы завываешь? Не можешь отличить выборную должность Мера и назначаемого голову гор администрации? ЗЕбилизм заразен?
 показати весь коментар
 
Зебіли набирають швидкість... Хто у ростов, хто у пекло.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
По говноплюсам ни слова про гения перзидента, про людей около офиса, то про цуцика, то про пенсионеров. Политической жизни в стране нет. Как же надо опуститься дикторам говноплюсов, мне они напоминает Скабееву и Андрееву.
 показати весь коментар
 
 
Бояться чтобы остатки лохтората не разбежались... уже даже голосовавшие за Зеленского и поддерживавшие его политику - начали задумываться, что их попросту КИНУЛИ.
 показати весь коментар
 
Прочитав коменти и зробив висновок: Дурні думкою багатіють. От так.
 показати весь коментар
 
Интересно, сколько процентов киевлян поддерживают эту шестерку Коломойского
 показати весь коментар
 
 
Очередной пейсатый лезет в закрома.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору