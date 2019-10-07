EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  3906  30
Матеріали за темою:
Все про:суд (5570) теракт (698) Харків (1517)

 Терористку засудили до 11 років за вибух у рок-пабі "Стіна" в Харкові

Київський райсуд Харкова в понеділок визнав Марину Ковтун винною у вибуху в рок-пабі "Стіна", який стався в листопаді 2014 року, і засудив її до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначити покарання у вигляді 11 років з конфіскацією всього належного Ковтун майна", - йдеться у вироку, оголошеному головуючим колегії Віктором Попрас.

Суд визнав Ковтун винною за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (співучасть у теракті) КК України.

Водночас у зв'язку з недоведеністю суд визнав Ковтун невинною в посяганні на територіальну цілісність України, а також у вибухах у шахті біля заводу ім. Малишева і біля ресторану "Британія" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч .1 ст.32; ч.1 ст.263 КК України) і виправдав її за цими статтями.

Суд вказав, що строк відбування покарання рахується з моменту взяття Ковтун під варту (16 листопада 2014 роки) і до вступу в силу вироку день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні відбування покарання.

Нагадаємо, 20 листопада 2014 близько 17:47 вибухнула трансформаторна будка на перехресті вулиць Тринклера і Культури біля військового госпіталю. За словами волонтерів госпіталю, в інфекційному відділенні медзакладу вибило вікна, також вибухова хвиля розбила скло в житловому будинку навпроти.

Читайте також: ФСБ завербувала українського солдата для теракту у військовій частині на Житомирщині, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152572
 
   
 Топ коментарі
 
ничего страшного, через пару месяцев Зебил её поменяет на разрешение позвонить питуну
 показати весь коментар
 
Сенцову в мордоре дали 20, за то что он якобы собирался сделать, а тут за совершённый теракт 11...
 показати весь коментар
 
Тобто вийде через півроку...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наши суды самые гуманные суды в мире -- таким только пожизненно
 показати весь коментар
 
 
Сенцову в мордоре дали 20, за то что он якобы собирался сделать, а тут за совершённый теракт 11...
 показати весь коментар
 
 
Так партнов і писав кодекс в розрахунку на такі випадки .
 показати весь коментар
 
 
Роззявили верші, аж гівно видно!!!
Фу бл...дь!!!
 показати весь коментар
 
ничего страшного, через пару месяцев Зебил её поменяет на разрешение позвонить питуну
 показати весь коментар
 
 
да хотя бы поймали ее сразу, так что может и нормально работают оперативники.
а за мурыженье ее в СИЗО, то вопросы к прокурорским.
надеюсь что она стала теперь очень доброй..... ну да, после конфискации то.
я бы, если без жертв, то давал бы 5 лет условно и ношение браслета - 25 лет. ну и штраф, может в размере 25% имущества. ибо иначе - она просто станет более осторожной и начудит - больше.
наверное, стоило бы попробовать перевоспитать орков, но ясно что я вот щас высрал - "романтику". но попробовал бы.
 показати весь коментар
 
На мой взгляд, даже за теракты без жертв нужно давать столько же, сколько и за теракты с жертвами, как это делают в Израиле, например. Это единственный способ заставить потенциальных террористов призадуматься.
 показати весь коментар
 
да там чуть иная ситуация то.
они садят арабов, а мы - как-никак, "своих". да, они отравлены пропагандой, но мы могли бы как-то уже и определиться, что вредят они своей стране, но она их старается перевоспитать. наверное это было бы правильно.
 показати весь коментар
 
Перевиховувати тих хто різав Рибака , рубав руки з тату тризубом , кастрував полонених бійців , приносив вибухівку з медом і репетував : " Путєн ввєді вайска" ?
 показати весь коментар
 
Скорее всего отпустят через пару дней обменяв ее на наших секс-туристов
 показати весь коментар
 
 
если хорошо будет шить фуфайки для рф отпустят через 42 дня
 показати весь коментар
 
Совсем озверели. Она такая же украинка, как и мы, презедент сказал.
 показати весь коментар
 
 
Видать пришло время освободить ее применив закон Сравченка.
 показати весь коментар
 
 
Почти 5 лет тянули резину или хотели раскрутить на бабки.
Самые большие коррупционеры это судьи. Банальный развод без каких либо претензий от 300$ до 500$, прям тоска берет от бессилия
 показати весь коментар
 
 
Дела тянули и тянутся по указке сверху.В Мариуполе откупился,а оно вон как вышло.Так что они согласны сидеть до обмена.Но не на подписку или оправдание.Разница тока в том, что в лугандоне дают 30 лет ни за что.Нужно срочно менять и у нас сроки-50 ,99,599 лет заключения ,по совокупности.
 показати весь коментар
 
 
Висловлю позицію адепта важкої музики (та ще й з огляду на те, що у Харкові потужна плеяда груп вищої ліги СВІТОВОЇ жанрової сцени - Nokturnal Mortum, Khors, Drudkh, DubBuk/Burshtyn, Astrofaes, Hate Forest і ще серія імен) - за теракт у такому закладі було б справедливо втелющити шмарі довічне.
Причому у суворій буцигарні, де справжні пекельні борошна
 показати весь коментар
 
 
Суды под Коломойскими - ничего толкового с этого не выйдет.
Малоросы сейчас правят всюду...
 показати весь коментар
 
 
відпустять, гнида знову щось підірве... таким треба пожиттеве давати!!!!
 показати весь коментар
 
Замечательно. По закону Савченко, одобренному Петей, скоро выйдет на свободу
 показати весь коментар
 
В самом худшем случае выйдет через 5 лет или раньше. В Украине самое гуманное в мире к бандитам правосудие.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору