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 Суспільство, Здоров'я
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 До 129 зросла кількість отруєних у кінці вересня на весіллі в Чернівецькій області, - медики

По допомогу звернулися 129 осіб, серед яких 36 дітей, які 29 і 30 вересня були на весіллі в барі-ресторані "Оскар" в Путилі.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України за оперативними даними на 12:00 понеділка, передає Цензор.НЕТ.

"З числа осіб, що захворіли, всього госпіталізовано 73 людей, з них 19 дітей, зокрема до КНП "Вижницька районна лікарня" (м. Вашківці) госпіталізовано 24 осіб, з них 8 дітей, до КЗ "Путильська ЦРЛ" – 41 осіб, з них 10 дітей, до ОКУ "Обласна клінічна лікарня" м. Чернівці – 7 осіб (дорослі), ОКУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" - 1 (дитина). Іншим хворим проводиться амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, продовжуються заходи щодо активного виявлення випадків захворювань", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У лікарнях перебувають 72 людини, які отруїлися на весіллі в Чернівецькій області, - ДСНС

В обласному лабораторному центрі поінформували, що за результатами обстеження клінічного матеріалу від 20 хворих виділено Salmonella enteritidis.

"За результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в таких зразках харчових продуктів: - риба форель в сметані; - стегно курки гарячого копчення; - холодець - риба смажена в клярі; - філе лосося мариноване; - ковбаса копчена; - рулет курячий; - пиріг з м'ясом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, йдеться в інформації, в усіх зазначених зразках харчових продуктів, за винятком "рулет курячий" виділена умовно-патогенна мікрофлора - Klebsiella pneumonia.

"Одночасно, в окремих зразках харчових продуктів - сирна кулька, відбивна свинна, домашня ковбаса, рулет з яйцем, торт з сметанним кремом, виділено К. pneumonia, в буженині – К. pneumonia, E. Coli, в оселедці – S. epidermidis", - інформують у Чернівецькому обласному лабораторному центрі.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що 56 осіб, серед яких 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області.

Також читайте: 56 осіб, зокрема 10 дітей, отруїлися на двох весіллях у Чернівецькій області, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152563
 
 
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да, да, прям слюнки потекли.
а кстати насчет слюнок. правильно ли я понимаю, что если заражены были такие разные блюда, то это значит, что у какого-то бацильного поваренка слюнки текли над каждым блюдом? или просто с грязными руками понатаскал сальмонел? и откуда понатаскал? коротше питань купа...
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сколько человек попало в больницу минус сколько было человек на свадьбе равно число поварят
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ни на шо не намекаю, но в Рашке, было дело, нашли в шаурме......

догадайся шо. может и тут просто больной человек - специально заразил кушанья, и вместо веселья, весельчаки попали в сортир, а после его заполнения - в клинику)
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та єто просто теракт какой-то биологический!
как он хоть колбасу копченую умудрился заразить, чисто ж магазинный продукт, и туда влез, шалун.
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оно то нам смешно, мужик, но вот подуставшим от срачки - не очень
б*же, эту новость уже чота 4 дня мусолят, я конечно не бурят, то есть не рад шо они обосрались то До 129 зросла кількість отруєних у кінці вересня на весіллі в Чернівецькій області, - медики - Цензор.НЕТ 6872
да ладно - жаль мне..... персонал РКЛ..... или как там называется ЦРБ, или вообще - поликлиника то, районная то(не дай Аллах проверить "качество" "услуг".... До 129 зросла кількість отруєних у кінці вересня на весіллі в Чернівецькій області, - медики - Цензор.НЕТ 1206 )
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Заразить мог запросто. К примеру, повар сходил в туалет, подтер сальмонелезную задницу и не помыв руки пошел резать колбасу, разливать холодец и т.д....
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Брошенные женщины коварны. Особенно на кухне. До 129 зросла кількість отруєних у кінці вересня на весіллі в Чернівецькій області, - медики - Цензор.НЕТ 2936 ПыСы.Источником может быть что угодно - от курей и мышек до компота-в-котором-повар-ноги-мыл. К тому же сальмонелла - зверёк жизнерадостный и на температуру и влажность особо не жалуется. В почве может и полтора года на пособии по безработице ждать подходящей вакансии. В пиве, кстати, до 2 мес.
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не знаю.
мо вы учился на эти.... б*же, на микробиологи шоле?
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свадьба - абсолютное зло. Вредно для нервов, кошелька, желудка и отношений.
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