 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №735/2019.
"Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:
Призначити в місцевих загальних судах на посади:
судді Погребищенського районного суду Вінницької області БОЙКА Антона Віталійовича;
судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ВЕРГЕЛЕСА Валерія Олександровича;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича;
судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області ФИРСУ Юлію Вікторівну;
судді Житомирського районного суду Житомирської області БУТКЕВИЧА Максима Івановича;
судді Олевського районного суду Житомирської області ВИНАРА Любомира Вікторовича;
судді Радомишльського районного суду Житомирської області CIPEHKO Наталію Станіславівну;
судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя МУРАШОВУ Наталію Анатоліївну;
судді Лисичанського міського суду Луганської області КАЛМИКОВУ Юлію Олександрівну;
судді Червоноградського міського суду Львівської області РУДАКОВА Дмитра Ігоровича;
судді Яворівського районного суду Львівської області ШВЕД Наталію Петрівну;
судді Братського районного суду Миколаївської області СКАРНИЦЬКУ Інну Борисівну;
судді Красноокнянського районного суду Одеської області БУРДИНЮК Олену Сергіївну;
судді Зарічненського районного суду Рівненської області СНІТЧУК Руслану Михайлівну;
судді Балаклійського районного суду Харківської області ФЕЛЕНКА Юрія Анатолійовича;
судді Харківського районного суду Харківської області БЕРЕЗОВСЬКУ Ірину Валеріївну;
суддів Чорнобаївського районного суду Черкаської області: КВАШУ Ірину Михайлівну, ЛЕВЧЕНКА Василя Васильовича;
судді Бахмацького районного суду Чернігівської області ЛОБОДУ Наталію Віталіївну;
судді Оболонського районного суду міста Києва БЕЛОКОННУ Інну Вікторівну", - йдеться в повідомленні.
Інна Белоконна – колишня дружина ексрадника Віктора Януковича - Андрія Портнова (розлучилися в 1996-му році). До початку роботи суддею Белоконна три роки працювала юристом у фірмі "Медичні центри "Макс-Велл".
На початку 2012-го, коли Портнов був членом Вищої ради юстиції, Белоконна стає суддею Оболонського райсуду.
За словами Андрія Портнова, ніяких стосунків вони не підтримують.
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
Бородатая ж...а Саша Дубинский подал законопроект о взимании 1% налога с обмена валют "на спорт".
Ну то есть пацаны реально собираются бежать, и быстро.
До Ростова.
Андрей Шор
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А ми вас, фізкультурників, попереджали.
Я своїми руками писала, що після виборів ви платитимете щодня.
Ну що ж.
У найближчому сезоні чекайте податок на меліорацією у кожному кубометрі води.
Податок на укріплення зв'язків з Гватемалою у кожному літрі бензину.
Податок на розвиток суспільно-харчових технологій при купівлі кожної буханки хліба.
І звичайно ж, податок на дурість, податок на захланність, податок на малоросійство, податок на комплекс неповноцінності та комплексний податок на відсутність IQ у кожній отриманій вами платіжці.
Але хто нас слухав? Ви ж так не хотіли платити воєнний збір.
Так вам і треба, кабачки.
Алла Комарова
ПОРТНОВ написал: "Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней".
На что Найем ответил: "Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале NewsOne".
До жёсткого секса над вами осталось не так много времени. Вам нужно очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасёт только если я буду сильно занят или случайно о вас забуду".
Примечательно, что пост Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин, который, напомним, в прошлом году также грозил нашей редакции скорой расправой, обзывая журналистов "неизлечимыми дебилами".
Позже Добкин прокомментировал и эту новость, добавив от себя, что обещанный Портновым секс будет в "извращенной форме".
http://www.dsnews.ua/politics/portnov-ugrozhaet-zhurnalistam-ds-skorym-zhestkim-seksom--04102018161500
Вон, соловьев - тут новость была, уже и не сдерживается от прямых угроз то.
Эти твари не отцепятся ведь. и х.з. как заткнуть им рыла то. Плюс - Микрон, президент Франции - расплывается в комплиментах Москве. Он либо дурак, либо ему намекнули что "желтые жилеты" - только один из нескольких козырей Москвы. А Меркель - скорей играет роль "злого полицейского", шо типо она против сюсюканья с Пуйлом то.
"После того, как я выступил в Раде с требованием арестовать Портнова, он мне позвонил и пообещал закопать", - написал лидер Радикальной партии на своей странице в Facebook.
https://www.obozrevatel.com/politics/76092-lyashko-zayavil-chto-emu-ugrozhaet-portnov.htm
Только что в эфире ICTV, назначенный на днях президентом Глава Национального
инвеститиционого совета некто Давид Арахамия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну.
Ну что ж инвестиционный совет, так инвестиционный совет.
Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБЕЗЬЯНУ.
А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий
www. aportnov.com
Ну-ну... Правильным путем идет ТОВАРИЩ ЗЕ 😀😀😀
А где у него межигорье расположено? Надо уже дорогу узнавать
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь...
73% избирателей, пришедщих на участки, проголосовали за надежду, персонифицированную в виде жидёнка-клоуна...
стосунків
тільки гроші
Портнов
Только что в эфире ICTV, назначенный на днях президентом Глава Национального
инвеститиционого совета некто Давид Арахамия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну.
Ну что ж инвестиционный совет, так инвестиционный совет.
Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБЕЗЬЯНУ.
А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий
www. aportnov.com
Добрый вечер.
Вижу, Вы чересчур активен.
Воспитательные мероприятия придется осуществить.Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна
С уважением, Портнов.
Доброго дня, Андріє Володимировичу, звертаю Вашу увагу на положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру»
Гарного Вам вечора! З повагою, Олександр Божко.
Явас предупредил. Вас и ваше воровское кубло. В тюрьму собирайтесь потихоньку.Не слезу с Вас.
Выверну наизнанку вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена.
А то вижу не услышал сигнал. И слух буду корректировать.
Жестким сексом, раз такой тупой.
А еще проще ***** в тупой собачий рот.
…ще раз привертаю увагу до положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру» та закликаю припинити мені погрожувати!
Якщо не згодні з будь-якими діями та рішеннями, оскаржуйте їх виключно у порядку, пнредбачуванному чиннм законодавством України!...
На *** иди, прокурор
https://www.volyn.com.ua/news/136237-kerivnyk-dbr-roman-truba-boitsia-poplichnyka-ianukovycha-andriia-portnova-bilshe-nizh-sudu
ушлебки страну дали на растерзание