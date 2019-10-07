 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №735/2019.

"Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:

Призначити в місцевих загальних судах на посади:

судді Погребищенського районного суду Вінницької області БОЙКА Антона Віталійовича;

судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ВЕРГЕЛЕСА Валерія Олександровича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича;

судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області ФИРСУ Юлію Вікторівну;

судді Житомирського районного суду Житомирської області БУТКЕВИЧА Максима Івановича;

судді Олевського районного суду Житомирської області ВИНАРА Любомира Вікторовича;

судді Радомишльського районного суду Житомирської області CIPEHKO Наталію Станіславівну;

судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя МУРАШОВУ Наталію Анатоліївну;

судді Лисичанського міського суду Луганської області КАЛМИКОВУ Юлію Олександрівну;

судді Червоноградського міського суду Львівської області РУДАКОВА Дмитра Ігоровича;

судді Яворівського районного суду Львівської області ШВЕД Наталію Петрівну;

судді Братського районного суду Миколаївської області СКАРНИЦЬКУ Інну Борисівну;

судді Красноокнянського районного суду Одеської області БУРДИНЮК Олену Сергіївну;

судді Зарічненського районного суду Рівненської області СНІТЧУК Руслану Михайлівну;

судді Балаклійського районного суду Харківської області ФЕЛЕНКА Юрія Анатолійовича;

судді Харківського районного суду Харківської області БЕРЕЗОВСЬКУ Ірину Валеріївну;

суддів Чорнобаївського районного суду Черкаської області: КВАШУ Ірину Михайлівну, ЛЕВЧЕНКА Василя Васильовича;

судді Бахмацького районного суду Чернігівської області ЛОБОДУ Наталію Віталіївну;

судді Оболонського районного суду міста Києва БЕЛОКОННУ Інну Вікторівну", - йдеться в повідомленні.

Інна Белоконна – колишня дружина ексрадника Віктора Януковича - Андрія Портнова (розлучилися в 1996-му році). До початку роботи суддею Белоконна три роки працювала юристом у фірмі "Медичні центри "Макс-Велл".

На початку 2012-го, коли Портнов був членом Вищої ради юстиції, Белоконна стає суддею Оболонського райсуду.

За словами Андрія Портнова, ніяких стосунків вони не підтримують.