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 Політика України
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Все про:Зеленський (3069) Портнов (113)

 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду

Президент України Володимир Зеленський призначив суддею Оболонського районного суду ексдружину юриста Андрія Портнова Інну Белоконну. Крім неї, призначено ще 19 суддів до місцевих судів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №735/2019.

"Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:

Призначити в місцевих загальних судах на посади:

судді Погребищенського районного суду Вінницької області БОЙКА Антона Віталійовича;

судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ВЕРГЕЛЕСА Валерія Олександровича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПОКИДЮКА Вячеслава Миколайовича;

судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області ФИРСУ Юлію Вікторівну;

судді Житомирського районного суду Житомирської області БУТКЕВИЧА Максима Івановича;

судді Олевського районного суду Житомирської області ВИНАРА Любомира Вікторовича;

судді Радомишльського районного суду Житомирської області CIPEHKO Наталію Станіславівну;

судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя МУРАШОВУ Наталію Анатоліївну;

судді Лисичанського міського суду Луганської області КАЛМИКОВУ Юлію Олександрівну;

судді Червоноградського міського суду Львівської області РУДАКОВА Дмитра Ігоровича;

судді Яворівського районного суду Львівської області ШВЕД Наталію Петрівну;

судді Братського районного суду Миколаївської області СКАРНИЦЬКУ Інну Борисівну;

судді Красноокнянського районного суду Одеської області БУРДИНЮК Олену Сергіївну;

судді Зарічненського районного суду Рівненської області СНІТЧУК Руслану Михайлівну;

судді Балаклійського районного суду Харківської області ФЕЛЕНКА Юрія Анатолійовича;

судді Харківського районного суду Харківської області БЕРЕЗОВСЬКУ Ірину Валеріївну;

суддів Чорнобаївського районного суду Черкаської області: КВАШУ Ірину Михайлівну, ЛЕВЧЕНКА Василя Васильовича;

судді Бахмацького районного суду Чернігівської області ЛОБОДУ Наталію Віталіївну;

судді Оболонського районного суду міста Києва БЕЛОКОННУ Інну Вікторівну", - йдеться в повідомленні.

Інна Белоконна – колишня дружина ексрадника Віктора Януковича - Андрія Портнова (розлучилися в 1996-му році). До початку роботи суддею Белоконна три роки працювала юристом у фірмі "Медичні центри "Макс-Велл".

На початку 2012-го, коли Портнов був членом Вищої ради юстиції, Белоконна стає суддею Оболонського райсуду.

За словами Андрія Портнова, ніяких стосунків вони не підтримують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152561
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
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То есть у ЗЕкловуна нет претензий к Петиным судьям, и он их опять переназначил. ЗЕбил а как же тогда твои визги про злочинных Парашенковских судей? Шо теперь визжать будешь??
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Так я не слышал воплей петисосов, когда ее назначали в 2017. А сейчас переназначали автоматически, потому что еще нет закона о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей.
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ССУЧЕНЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У 2018-му (!) ВККС прийняла рішення про її перепризначення, незважаючи на заперечення Громадської ради доброчесності (були питання щодо непідтверджених статків).
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Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, Пашинский и Грицак.
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
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Всё старое сепарское прогнившее отребье опять на должности ЗЕкловун поназначал. ЗЕбилы то это и есть ваши новые лица с которыми вы кого то там собрались делать разом???
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вообще то это лица, которые прошли порошенковский отбор в 2017-м году
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😂😂😂а, вспомнил:" Ніяких друзів кумів та бувших регіоналів". Моника узеленськи.
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Зелюки проснулись ,ехала в маршрутке ,Измаил, я столько проклятий еще не слышала ни на одного президента , надо знать что в одесской обл. зеленная масса была особенно густой, теперь вопят в три горла -де низкие тарифы,де высокие зарплаты,ены выросли,землю продают! Не буду писать какие выражения исполнялись в сторону Зебени,что потому что забанят. С одной стороны была рада услышать что до дебилов что то дошло, с другой стороны а толку то теперь.?
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В любом случае уже понятно "выросший "рейтинг зебобов - бессовестная ложь от Разумкова.Там если 20% осталось, то это уже конченые враги Украины,которые сами сдохнут и,но чтобы и Украины не было.
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Рубрика "кінець епохи бідності". Правильно, ЗЕля, дави це бидло - швидше прозріють)

Бородатая ж...а Саша Дубинский подал законопроект о взимании 1% налога с обмена валют "на спорт".
Ну то есть пацаны реально собираются бежать, и быстро.
До Ростова.
Андрей Шор

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Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 5833 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 8749



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У цій новині, прекрасне все.
А ми вас, фізкультурників, попереджали.
Я своїми руками писала, що після виборів ви платитимете щодня.
Ну що ж.
У найближчому сезоні чекайте податок на меліорацією у кожному кубометрі води.
Податок на укріплення зв'язків з Гватемалою у кожному літрі бензину.
Податок на розвиток суспільно-харчових технологій при купівлі кожної буханки хліба.
І звичайно ж, податок на дурість, податок на захланність, податок на малоросійство, податок на комплекс неповноцінності та комплексний податок на відсутність IQ у кожній отриманій вами платіжці.
Але хто нас слухав? Ви ж так не хотіли платити воєнний збір.
Так вам і треба, кабачки.
Алла Комарова
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В комментарии под постом депутата ВР Мустафы Найема в Facebook, где тот называет Портнова и Медведчука кураторами телеканалов "112" и NewsOne, о санкциях в отношении которых приняла постановление Верховная Рада,
ПОРТНОВ написал: "Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней".
На что Найем ответил: "Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале NewsOne".
До жёсткого секса над вами осталось не так много времени. Вам нужно очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасёт только если я буду сильно занят или случайно о вас забуду".
Примечательно, что пост Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин, который, напомним, в прошлом году также грозил нашей редакции скорой расправой, обзывая журналистов "неизлечимыми дебилами".
Позже Добкин прокомментировал и эту новость, добавив от себя, что обещанный Портновым секс будет в "извращенной форме".
http://www.dsnews.ua/politics/portnov-ugrozhaet-zhurnalistam-ds-skorym-zhestkim-seksom--04102018161500
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А ведь грамотно Путин разосрал всех.
Вон, соловьев - тут новость была, уже и не сдерживается от прямых угроз то.
Эти твари не отцепятся ведь. и х.з. как заткнуть им рыла то. Плюс - Микрон, президент Франции - расплывается в комплиментах Москве. Он либо дурак, либо ему намекнули что "желтые жилеты" - только один из нескольких козырей Москвы. А Меркель - скорей играет роль "злого полицейского", шо типо она против сюсюканья с Пуйлом то.
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Народный депутат Украины Олег Ляшко заявил об угрозах со стороны заместителя главы Администрации Президента Андрея ПОРТНОВА.
"После того, как я выступил в Раде с требованием арестовать Портнова, он мне позвонил и пообещал закопать", - написал лидер Радикальной партии на своей странице в Facebook.
https://www.obozrevatel.com/politics/76092-lyashko-zayavil-chto-emu-ugrozhaet-portnov.htm
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Билецкий избирался от Оболони. Предлагаю его посадить первым. Пусть знает что такое зрада
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и пусть она будет судить свынюкау
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ау, порохнявые. конкурс на местных судей проводили в 2017-м году. и все те, кого сейчас назначают судьями, это те - кто прошел конкурс в 2017-м и стоял в резерве. и кого и на какие должности назначать порешали еще два года назад. после этого других наборов в судьи небыло. так что все вопросы задавайте своему шоколадному господину
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Квартальские закончились, перешли к портновским. Новая команда же.
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Портнов
Только что в эфире ICTV, назначенный на днях президентом Глава Национального
инвеститиционого совета некто Давид Арахамия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну.
Ну что ж инвестиционный совет, так инвестиционный совет.
Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБЕЗЬЯНУ.
А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий
www. aportnov.com
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Арахамия, в отличие от путинососа портного, прошел войну. И если Давидушка по итогу дезинтегрирует этого кремлевского *андона - ему можно будет не только простить участие в зелёном шабаше, но и памятник поставить при жызни! Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 7512
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Будут! Только не частные, а Российские, причем государственные! Правда платить за них прейдется слишком дорого! Знаете, я всегда считал, что женщина которая не знает чего она от тебя хочет- заберет все! Она сделает тебя послушным рабом своих желаний и хотелок! Так и здесь! Когда ты идешь в банк и берешь деньги в долг- ну например у МВФ- ты знаешь заранее сколько ты должен заплатить! Есть варианы реструктаризации долгов и даже списания! А когда к тебе заходят государственные инвестиции от очень "дружественной" и "братской" страны, замаскированные под частные инвестиции неких физических и очень богатых людей, то тогда становится понятно, что расчитаться с такими "инвестициями" просто невозможно- даже теоритически!
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ЖТОТ ТОТ СУД что выносил выроки АНТИМАЙДАНУ????
Ну-ну... Правильным путем идет ТОВАРИЩ ЗЕ 😀😀😀
А где у него межигорье расположено? Надо уже дорогу узнавать
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Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь...

73% избирателей, пришедщих на участки, проголосовали за надежду, персонифицированную в виде жидёнка-клоуна...
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Зеля досить вже кругом своїх кумів, сватів, братів пхати... Всі знають що ти зрадник і барига... Але терплячка в народа не безмежна... Дивися щоб потім не кричав: "Астанавітєсь"
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Не, клятий Порошенко и Свінарчуки, ну і злочинна попередня влада! А вони тут ні до чого!
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да нахрен твоя свобода кому нужна, они уже на помойке истории и вряд ли воскреснут. они свой шанс упустили в 14м вместе с махницким. жалко вас простых парней, которым тягнибок, редчайший мудак, забил голову и пользуется вашей наивностью и благими побуждениями
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моніка і єго команда міньєтчиків-то є троянський конь крємля.
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ніяких
стосунків
тільки гроші
Портнов
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и шо так ПЕСики розтявкалися.. колишня ж дружина.. кинула самого Портнова.. Хиба не патріотка? Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 7233
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реФорма от зелЕной сопли...нечисть зелеНАя Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 6643
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ага. только вот это назначение тех, кто в 2017-м конкурс проходил. так что претензии соевому предъявляй
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Портнов
Только что в эфире ICTV, назначенный на днях президентом Глава Национального
инвеститиционого совета некто Давид Арахамия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну.
Ну что ж инвестиционный совет, так инвестиционный совет.
Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБЕЗЬЯНУ.
А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий
www. aportnov.com
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А ось як Андрій Портнов погрожував прокурору Олександру Божку (фото із сайту Миротворець):
Добрый вечер.
Вижу, Вы чересчур активен.
Воспитательные мероприятия придется осуществить.Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна
С уважением, Портнов.
Доброго дня, Андріє Володимировичу, звертаю Вашу увагу на положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру»
Гарного Вам вечора! З повагою, Олександр Божко.
Явас предупредил. Вас и ваше воровское кубло. В тюрьму собирайтесь потихоньку.Не слезу с Вас.
Выверну наизнанку вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена.
А то вижу не услышал сигнал. И слух буду корректировать.
Жестким сексом, раз такой тупой.
А еще проще ***** в тупой собачий рот.
…ще раз привертаю увагу до положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру» та закликаю припинити мені погрожувати!
Якщо не згодні з будь-якими діями та рішеннями, оскаржуйте їх виключно у порядку, пнредбачуванному чиннм законодавством України!...
На *** иди, прокурор
https://www.volyn.com.ua/news/136237-kerivnyk-dbr-roman-truba-boitsia-poplichnyka-ianukovycha-andriia-portnova-bilshe-nizh-sudu
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))))))) ржу не могу с этих тупорылых зеленобоких
ушлебки страну дали на растерзание
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