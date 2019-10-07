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Все про:Зеленський (3069) моряки (755) Франція (789) Макрон Емманюель (309)

 Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України надіслав листа Еммануелю Макрону, у якому висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

"Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів", – сказано у зверненні Зеленського.

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Президент України підкреслив, що життя кожного українця є для нього найдорожчою цінністю.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152559
 
 
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это Зрада!
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Да н обращайся уже лучше ни к кому, стратег херов, хватит уже к Трампу обратился раз...
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Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль...
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Ідіот...
Треба було не квапитись з обміном.
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Вот это потужно!
Вот это шажище в мировой дипломатии и ну прям отец Украины.

не зря быдло за Зе-соплю голосовало!
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Вот чуть-чуть бы - и сам бы Зе-сопля подключилась к поисковым...
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Та он обычный дурак, который мелет что попало...
пля - выбрали ...
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макрон-атлантика-моряки...??? - больше не на чем пиарится?Ну вы себе и выбрали)Простите...
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Лучше бы Зеленский обратился к Макрону не пизздеть на стороне путина.
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