 Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент України надіслав листа Еммануелю Макрону, у якому висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.
"Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів", – сказано у зверненні Зеленського.
Президент України підкреслив, що життя кожного українця є для нього найдорожчою цінністю.
Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).
Утром мажу бутерброд, сразу мысль...
Треба було не квапитись з обміном.
Вот это шажище в мировой дипломатии и ну прям отец Украины.
не зря быдло за Зе-соплю голосовало!
пля - выбрали ...