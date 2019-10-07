 Зеленський звернувся до Макрона з проханням продовжити пошуки українських моряків із затонулого в Атлантиці судна Bourbon Rhode

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України надіслав листа Еммануелю Макрону, у якому висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

"Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів", – сказано у зверненні Зеленського.

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Президент України підкреслив, що життя кожного українця є для нього найдорожчою цінністю.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).