 У Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності: затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду

Про це на пресконференції повідомили депутати Ради від "Слуги народу" Олександр Качура, Галина Янченко та Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Зміни вносяться до Кримінально-процесуального кодексу, закон про статус народного депутата і Регламент Ради. Якщо їх не прийняти, то навіть після набуття чинності змін до Конституції розслідувати справи проти депутатів буде майже неможливо.
Пропонують скасувати норми про звернення прокуратури до Ради для надання згоди на слідчі дії проти парламентаріїв, натомість правоохоронці будуть їх узгоджувати з генеральним прокурором.
"Притягнення до відповідальності, вручення підозри, проведення обшуку, обмеження права на телефонну й іншу кореспонденцію, простими словами, отримати доступ до прописки, його заарештувати - для цього в нас є генеральний прокурор України. На відповідній підставі він вносить в ЄРДР заяви, потім звертається до суду, щоб такі дії провести", - розповів Качура.
Монастирський додав, що затримувати парламентарія пропонують за рішенням Апеляційного суду.
Депутати планують ухвалити цей законопроєкт до набуття чинності скасування недоторканності в січні 2020 року.
"Під цим законопроєктом підписалися понад півсотні депутатів "Слуги народу"", - сказала Янченко. За її словами, скасування недоторканності - справа честі для багатьох парламентаріїв.
А потом обожравшись застрял в норе.
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ ЕКСДРУЖИНУ ПОРТНОВА СУДДЕЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ.
Зебилы очень рады, портнов *патриот* Украины.
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Ни один из депутатов не будет сидеть, судьи любят колядовать.