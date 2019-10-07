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Все про:ВР (5868) недоторканність (460) Монастирський (9) Янченко (10) Качура (6)

 У Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності: затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду

50 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту дозволити правоохоронцям узгоджувати слідчі дії щодо депутатів з генеральним прокурором, а не парламентом. Це необхідно для практичної реалізації скасування депутатської недоторканності, задекларованої депутатами на початку вересня під час внесення змін до Конституції.

Про це на пресконференції повідомили депутати Ради від "Слуги народу" Олександр Качура, Галина Янченко та Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зміни вносяться до Кримінально-процесуального кодексу, закон про статус народного депутата і Регламент Ради. Якщо їх не прийняти, то навіть після набуття чинності змін до Конституції розслідувати справи проти депутатів буде майже неможливо.

Пропонують скасувати норми про звернення прокуратури до Ради для надання згоди на слідчі дії проти парламентаріїв, натомість правоохоронці будуть їх узгоджувати з генеральним прокурором.

"Притягнення до відповідальності, вручення підозри, проведення обшуку, обмеження права на телефонну й іншу кореспонденцію, простими словами, отримати доступ до прописки, його заарештувати - для цього в нас є генеральний прокурор України. На відповідній підставі він вносить в ЄРДР заяви, потім звертається до суду, щоб такі дії провести", - розповів Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи залишаються недоторканними: з КПК вилучили норму про слідчі дії щодо парламентаріїв, - Юрчишин

Монастирський додав, що затримувати парламентарія пропонують за рішенням Апеляційного суду.

Депутати планують ухвалити цей законопроєкт до набуття чинності скасування недоторканності в січні 2020 року.

"Під цим законопроєктом підписалися понад півсотні депутатів "Слуги народу"", - сказала Янченко. За її словами, скасування недоторканності - справа честі для багатьох парламентаріїв.

У Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності: затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду 01

Нагадаємо, з 2020 року набуває чинності нова редакція статті 80 Конституції, з якої виключили положення про наявність у парламентаріїв недоторканності, а також про неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради. В інших законах ці норми залишилися чинними. Їх планували прибрати разом зі скасуванням "правок Лозового", але депутати виступили проти, тому було прийнято рішення внести інший законопроєкт, присвячений тільки питанню недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152557
 
   
 Топ коментарі
 
Петро, швидко скликай соємайдан! Зелений наносить тобі удар у відповідь. 😂
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Зе тільки коксом може ширнутися "ударнік" В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда - Цензор.НЕТ 6883
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Ну тогда Петя это Вини-Пух, который лапами выгребал мед из дупла (госбюджета).
А потом обожравшись застрял в норе.
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Петро, швидко скликай соємайдан! Зелений наносить тобі удар у відповідь. 😂
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Зе тільки коксом може ширнутися "ударнік" В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда - Цензор.НЕТ 6883
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Ти диви воно ще писати вміє, а я думав лише малюнки з чебурнета постить.
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Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
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Зачем? Он еще что-то про формулу Штанмайера ляпнет - майдан и соберется. Кстати, не забудь прийти и сказать, что они все соевые
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Таку публіку за звичай називають - "корисні ідіоти". Петро сам наколотив з тими "формулами" та "мінськами", а нині використовує, як схему захисту і як метод шантажу за слідчі дії проти нього, за допомогою роздування із своїх же вчинків чужої зради, за допомогою начебто "майдану зради зрадної".
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Коли ты нічого не писав, люди думали, що ти розумний
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Вот еще новости от Моники.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ ЕКСДРУЖИНУ ПОРТНОВА СУДДЕЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ.
Зебилы очень рады, портнов *патриот* Украины.
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То не чесні суди будуть , а судилища , як у пуйла. ЗеМоніка троянський кінь пуйла.
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Просьба показать крупным планом Порошенко, как он будет голосовать, со слезами на щеках...
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Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
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Подписи балбесов, которые цифровой номер забыли поставить, тоже считаются?
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Думают что этой новостью, они людей отвлекут от темы предательства. Сперва доработайте этот закон, где зепутат будет на уровне обычного человека, а не звезды в небе.
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Депутат должен быть выше уровня обычного человека, потому что он есть представитель народа в высших эшелонах власти.
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Да что ты? Он что прав больше имеет? У него рук 6? мозга два или как? Нет, это такой же простой смертный, стукнешь, рассыплется. Такой тиарой на голове, они сами себя снабжают и закон который в этом им помогает. В остальном, твой коммент гласит, что народ серый, это просто стадо и биомасса, куда пнут туда и должен катиться.
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У него не шесть рук и не два мозга, все кто радостно потирает руки в предвкушении преследований депутатов ( а они будут ) даже не понимают что неприкосновенность снимают не просто с депутатов, а с представителей народа.
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Я представителем народа, назвал бы того, за кого голосовал, знал бы хоть что то и мог сказать, да этот чувак толковый, он может быть представителем людей, так как много факторов говорят в его пользу. А тут что? Навыбирали этих представителей другие представители, и присвоили ярлык, "представитель народа" а потом он будучи неприкосновенным, начинает обворовывать свой народ, убивать, унижать и обругивать. И ничего ему то же народ сделать не может. Тогда представитель какого народа он?
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АХАХАХА это просто ор. Бенины Евреи развели всех, как младенцев!
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А я пропоную відразу "особливі трійки" відновити. А то все якось дуже довго...
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Давно пора скасувати недоторканість і прийняти закон про імпічмент президента.
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Задимляться дупи депутан і в тих чиї інтереси вони лобіювали.))
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"В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда" - задерживать нардепов должны санитары -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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Узурпация власти идёт быстро и неотвратимо.
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Что к стати самое интересное, идею с апелляционным судом поддержат на ура, ибо судьи и близко не станут выписывать разрешения на задержание хоть кого то,им своя шкура дорога! Так что будут ждать указов сверху, можно или нет. Во всех остальных случаях, ну нарушил пдд, не увидят состава преступления, украдет что то, тоже скажут что мол нет оснований для задержаний, потому что так так и так. А должно быть иначе, такое решение должен назначать высший суд, состоящий их целой кучи судей, что бы всех купить было труднее.
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А судьи в Украине кто ??? Коррупционеры.
Ни один из депутатов не будет сидеть, судьи любят колядовать.
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отменить: чтоб животные успели на Воронеж. каждый день меня разочаровывает ( слуги, плять! ).
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Какое задерживать? Расстреливать без суда и следствия! Все гниды, что папередники, что задники...
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Отстреливать нардепов предлагают по решению...
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