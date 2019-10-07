 Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова

Про це в Івано-Франківську на зустрічі "Діалоги про Україну" повідомила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні міністр оборони спілкувався з місцевим населенням кілька годин. У населеному пункті Золоте, яке розташоване в зоні розведення, місцеве населення абсолютно підтримує розведення військ. Жодних негативних настроїв немає", - зазначила Фролова.
За її словами, такі негативні настрої були лише у двох осіб, які приїхали з Києва, тоді як місцеві люди хочуть відновлення доріг та інфраструктури.
"Хочу зауважити, що загальна протяжність лінії розмежування є 410 км. Зараз три учасники, про які йдеться, а це Станиця Луганська, Золоте і Петровське має близько 3-х км, тобто розведення відбудеться на 1 км з кожної сторони від цих населених пунктів", - зазначила заступниця міністра оборони.
Вона наголосила, що розведення військ розпочали лише у Станиці Луганській. Ця операція, стверджують у Міноборони, не буде миттєвою, а довготривалою. Більше того, розведення буде дзеркальним, а тому поведінку протилежної сторони чітко моніторять.
"Розведення військ відбудеться не раніше, ніж на 7-й день після повного припинення вогню на ділянці, де воно передбачено. Якщо обстріли продовжуються, розведення військ не відбувається", - запевнила Фролова.
07.10.19 14:42 ,,Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил.
С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны,,
"...Якщо обстріли продовжуються, розведення військ не відбувається", - запевнила Фролова.
покруче его кина будет.
з тих часів коли ви були ботом народного фронту і одного разу досить грубо мені нахамили...
тоді я вас і запам'ятала. далі ви вже за Петю писали, ну а потім ми вже всі знаємо..
Фамилия и позывной твоего командира батальона?
когда у Фуйла будет брать
https://censor.net.ua/video_news/3152565/my_budem_pod_nashi_tanki_lojitsya_nas_davit_ne_budut_oni_v_2014_teh_ne_davili_jiteli_zolotogo_trebuyut
Ось почитай правду !!!
"Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3152565/my_budemo_pid_nashi_tanky_lyagaty_nas_davyty_ne_budut_vony_v_2014_tyh_ne_davyly_jyteli_zolotogo_vymagayut
Твари вила вам!
https://censor.net.ua/photo_news/3152475/vsu_garantiya_bezopasnosti_nasheyi_jizni_jiteli_zolotogo4_prosyat_zelenskogo_ne_otvodit_voyiska_dokument
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц городаИсточник: https://censor.net.ua/v3152565