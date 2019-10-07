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Все про:Луганщина (1854) Міноборони (2838) Золоте (21) Фролова Аліна (1)

 Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова

Місцеве населення в місті Золоте Луганської області, підтримує розведення військ.

Про це в Івано-Франківську на зустрічі "Діалоги про Україну" повідомила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні міністр оборони спілкувався з місцевим населенням кілька годин. У населеному пункті Золоте, яке розташоване в зоні розведення, місцеве населення абсолютно підтримує розведення військ. Жодних негативних настроїв немає", - зазначила Фролова.

За її словами, такі негативні настрої були лише у двох осіб, які приїхали з Києва, тоді як місцеві люди хочуть відновлення доріг та інфраструктури.

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"Хочу зауважити, що загальна протяжність лінії розмежування є 410 км. Зараз три учасники, про які йдеться, а це Станиця Луганська, Золоте і Петровське має близько 3-х км, тобто розведення відбудеться на 1 км з кожної сторони від цих населених пунктів", - зазначила заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що розведення військ розпочали лише у Станиці Луганській. Ця операція, стверджують у Міноборони, не буде миттєвою, а довготривалою. Більше того, розведення буде дзеркальним, а тому поведінку протилежної сторони чітко моніторять.

"Розведення військ відбудеться не раніше, ніж на 7-й день після повного припинення вогню на ділянці, де воно передбачено. Якщо обстріли продовжуються, розведення військ не відбувається", - запевнила Фролова.

Також дивіться: "ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ

Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152552
 
 
 Топ коментарі
 
Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Та слышали. И цены растут по просьбе трудящихся.
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Конечно поддерживает, только само еще не знает, а видеообращение это фейк укропобиндеровцев
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Фролова, давай тебя туда отправим вместе с семейкой, ты ж не против, правда?
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Как кому? Зеленскому, конечно. Он так в видосике сказал.
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Хтось каже, що обстрілів не було?
"...Якщо обстріли продовжуються, розведення військ не відбувається", - запевнила Фролова.
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Чем же так дастало ВСУ несчастных аборегенов или все на контрабанду подписались,а может с торговцев мзду брать. У нас возможно все. Он у Гаранта сюжетик заворачивается
покруче его кина будет.
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Выделите этой "умнице" дом в Золотом, пускай она тоже поддерживает...
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За одно ситуацию отманиторит, или ее отмониторят...
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сборище уродов Зе команда одна кричит что за участие добровольцев в обороне страны им не надо давать участника боевых эта рассказывает что все население поддерживают вывод войск Украины с украинской территории Вы только вдумайтесь в это словосочетание отвод украинских войск со своей территории другой кричит что соглашение штаймайера это единственный выход это лучшее что не выражение ЗЕ команды то больше ненависти к ним от людей и теперь все их заявления обещания воспринимается как лож обман и сдача интересов быстро Вы себе могилу копаете не покладая рук с каждым днем все быстрей
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Самое интрересное, что сепары их уже послали, кацапы послали, а они все не уймутся, отводим войска и все...
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ми й так давно знайомі.
з тих часів коли ви були ботом народного фронту і одного разу досить грубо мені нахамили...
тоді я вас і запам'ятала. далі ви вже за Петю писали, ну а потім ми вже всі знаємо..
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Фамилию свою забыл-,,Дебил,, представить. Спроси у всего форума-99 процентов ее знает. Без всяких интерпритаций
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Да... В нашей стране часто дурак думкой богатеет. И это вне зависимости от положения в обществе.
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эта Фролова - конченная на голову!.. за такую скотскую ложь её дети будут болеть!
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А та фролова головою відповість,якщо кацапи переріжуть людей на сірій зоні?!
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Пітушенко зрадив нас під Іловайськом і Дебальцевим,буде йму суд.
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А я думал хутин отдал приказ расстрелять выходящую колону Украинцев под Иловайском, и атаковать Дебальцево после закрепления линии разграничения, а вот оно как оказалось...
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Ти просто думал,а я участник тих подій під Дебалом.
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Я под Дебальцево не был, но говорил с друзьями которые там были, и в чем коварная роль Пороха, поведай?
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Хто там був той знає,а сцикунам холопам Мародера пояснювати не буду.
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щас мы тебя проверим: а как фамилия и позывной твоего командира батальона?
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Так ты *****, а не "участник тих подій під Дебалом"?
Фамилия и позывной твоего командира батальона?
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Тобі ж чьотко українською перевели з кацяпського - ти є п_дар, а не УБД
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О холопи опущені Пітушенка набігли)) Мені плювати на вашу думку.
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Чи ти наволоч дирява ***** прикрилась українським прапором?
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Стули пельку, сепарська блювота. Пішов нах за поребрик
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Як не крути , " а ви батєнька таки підор " лахтинський з під проксі .
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Сиськи Фроловой готово поддерживать
когда у Фуйла будет брать
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А я навіть цицьками її погидував би, бо від неї сепарами та дурістю так тхне, а в протигазі не комільфо..
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Тупа дурепа, а ти ще у сепарів спитай, чи підтримують вони відхід (так зване "розведення" лохів) української армії?
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Под какие танки будут ложиться жители Золотого, если танков ВСУ там нет?
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Переведите заседания кабмина в Золотое с АП.
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сссцццуки брехливі!!! Як же задовбала вже ваша брехня!!! Досить ліпити дурнів з людей! Навіть з тих, які вас, продажних та підставних, привели до влади!!! Є купа звернень в ютубі, де 560 чи 580 мешканців "Золотого" кажуть про те, що готові вивісити українські прапори на кожній хаті, взяти їх в кожну руку, аби ЗСУ не відходили від Золотого!!!! вони кажуть, що будуть лягати під ноги військовим, щоб вони не відходили!!! ЗєМерзота!!!
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Просто продажные ЗЕбилы капитулянты мощно запугали проукринских граждан а откопали лютых врагов Украины коллаборантов и выпустили поддерживать их преступную капитуляцию.. Ясно теперь после таких заявлений в поддержку Украины при позорном отступлении ВСУ их просто уничтожат кровавые нелюди убийцы террористы...А капитуляция и отступление ВСУ и массовое уничтожение оставшихся проукаинских граждан продолжится дальше в во всех случаях преступного отступления по приказу продажных Иуд проклятых ЗЕбилов капитулянтов..
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Їх брехати, як два пальці об асфальт...
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І тут кацапка. Де вони стільки ********** понабирали?
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Шо,не видели,какое говно выбирали?Только посареть на эту рожу,что Зе на ухо шепчет и блевать охота.
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Чет я не понял! Эта власть похоже уже скаьилась до банальной лжи- выдает желаемое за действительное. Сначала просто молчала, потом говорила " штампами", а теперь просто лжет! Зебилы, ну рост вашей "власти" просто на лицо! Что же с ней сделать? С этими "многораз" "соврамши"? Может как у геронв известного Романа- головы оторвать? Нет не выход! У них как у Змея Горыныча, отрубишь одну, на ее место вылезет две- причем еще тупее предыдущих!
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Она с собой местное население привезла Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова - Цензор.НЕТ 7393
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ВИДНО ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ СОБРАЛИ ВСЮ - ВСЮ КАКЯ ЕСТЬ ПРОДАЖНУЮ КАЦАПСКУЮ ЗАРАЗУ.. .СОБРАЛИ В СВОЮ АНТИУКРАИНСКУЮ СВОРУ СЛУГ ДА НЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА А ПРОДАЖНЫХ СЛУГ РОССИЙСКИХ ФАШИСТОВ ОККУПАНТОВ И СЛУГ КРОВАВЫХ НЕЛЮДЕЙ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ.И ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КТО БОЛЬШИЙ ВРАГ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ КРЕМЛЁВСКИЕ ОККУПАНТЫ ИЛИ ТЕХ иУД КТО ИМ ПОМОГАЕТ КАПИТУЛЯЦИЕЙ УНИЧТОЖИТЬ УКРАИНУ КАК ГОСУДАРСТВО
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Зе-мрази уже в открытую лгут народу Украины. Быстро струхли. Так, шо там с рейтингом зе? 20% ещё есть?
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там люди под наши танки хотят ложится чтобы войска НЕ выходили...за дезинформацию замминистра на выход - сразу!!!
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так какую интеграцию Донбасса в состав Украины делают эти "рашистские зеленые слуги"ушлепки и какая власть будет на этих территориях .если оттуда уходят законные украинские вооруженные силы...?
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я считаю что эта замминистра должна находиться на самом переднем крае и мониторить и поддерживать там все лично, а не хз где в Ивано-Франковске. и половина верховной рады тоже там должна быть, для полной гарантии (могут поменяться жилищем с теми, кто под ударами кацапов и ко сейчас и голосовать дистанционно, к примеру). слуги народа все же.
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А населення України не піддержує.Судити цю мерзоту за зраду державі.
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Эта **** брешет. ***** подзаборная, зеленая подстилка.
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Разведение, это в смысле развести лохов еще на несколько километров их территории?

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А кому верить? Одни гАвАрятЬ Шо дАддЄржівають, через час не пАддЄржіваютЬ, мля... Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова - Цензор.НЕТ 7430
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Сколько эта зеленая шмара служила в армии?
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Эту бы Фролову отправить бы в Золотое на недельку после разведения войск, пусть бы там пожила с "радостными" жителями (если выживет).
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що ж ти брешеш, гидото ! Це тобі, таке сурков сказав чи зелений ?
Ось почитай правду !!!
"Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ. ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/video_news/3152565/my_budemo_pid_nashi_tanky_lyagaty_nas_davyty_ne_budut_vony_v_2014_tyh_ne_davyly_jyteli_zolotogo_vymagayut
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Дауны вы еще в Москве спросите у жителей!
Твари вила вам!
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Мля, я тільки вчора пзджметр поміняв і той згорів. В 10-те: ця шобла вміє лише брехати і красти (більш як 100 років вже) - крапка. Швидше третба гнати - пздцметр вже червоний.
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Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмайера".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц городаИсточник: https://censor.net.ua/v3152565
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