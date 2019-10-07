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Все про:вибух (1781) граната (480) Нацполіція (8301) Хмельницький (145)

 Чоловік підірвав гранату біля житлового будинку в Хмельницькому, - поліція. ФОТО

Поліцейські в Хмельницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві гранати поруч із двоповерховим будинком в обласному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

За попередніми даними, чоловік підірвав гранату поруч із будинком родичів своєї колишньої дружини, яких вважав винними в їхньому розлученні.

Чоловік підірвав гранату біля житлового будинку в Хмельницькому, - поліція 01

"Про це на лінію "102" повідомив 42-річний житель однієї з квартир. Чоловік також описав підозрюваного, завдяки чому патрульним поліцейським вдалося затримати його недалеко від місця скоєння правопорушення", - йдеться в повідомленні.

На місце події також виїхала слідчо-оперативна група і співробітники вибухотехнічного відділу, які в ході обстеження території виявили воронку й уламки гранати "РГД-5".

Затриманим виявився 32-річний житель Хмельницького, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) і ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Чоловік підірвав гранату біля житлового будинку в Хмельницькому, - поліція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152548
 
 
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Чувак явно не досидел, по закону Савченко наверно вышел.
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ооо... так оно еще и рецидивист... и статьи ...веселые...(не досидел точно!!)
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