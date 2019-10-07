EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  17391  170
Все про:Пашинський (259) суд (5570)

 Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському. ВIДЕО

Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На засідання суду у справі Пашинського прийшов колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському 01
Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському 02
Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському 03
Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському 04

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, представники прокуратури заявили про клопотання приєднати до справи низку документів, зокрема, оновлений текст підозри.

На це адвокат Андрій Федур заявив, що згідно з процедурою сторона захисту має право ознайомитися з клопотанням, і на це передбачено три години.

"Я думаю, що не для того було оголошено засідання, щоб відразу оголошувати перерву. А з урахуванням того, що зараз 16:00, то перерву потрібно оголошувати до завтра", - сказав він, зазначивши, що не бачить підстав для задоволення клопотання прокуратури .

Суддя звернула увагу, що заява і документи прокуратури оформлені неналежним чином. До того ж, з документами не була заздалегідь ознайомлена сторона захисту.

Однак суддя задовольнила клопотання прокуратури.

Федур зазначив, що він не був присутній при слідчих діях. Ознайомлюючись із матеріалами справи, він зазначив, що там відсутня низка оригіналів документів, хоча стороні захисту повинні бути надані оригінали. Сторона захисту заявила, що залишає за собою право по ходу справи витребувати оригінали цих документів.

"Ймовірно, справа формувалася поспіхом. Можливо до дати, сьогодні у декого день народження (ймовірно, йдеться про сьогоднішній день народження президента РФ Володимира Путіна. - Ред.)", - додав Федур.

Читайте також: Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO. ВIДЕО

Прокуратура озвучила свою позицію. Вважає, що на волі Пашинський може впливати на свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Після цього слово взяв Пашинський. Він озвучив свою версію подій, яку вже озвучував раніше. Заявив, що захищав свою дружину від загроз сексуального характеру. Він просив Хімікуса вибачитися, однак той із пляшкою пішов на Пашинського. За його словами, він вистрілив у повітря з криком "стояти". Однак Хімікус завдав йому удар по голові, і лише після цього був змушений вистрілити йому в ногу.

Пашинський наголосив, що сам надав потерпілому першу медичну допомогу, а його син у новорічну ніч займався влаштуванням Хімікуса в лікарню. Ці дії свідчать про те, що він не мав злого умислу.

Екснардеп нагадав, що справу давно закрито. Нинішнє засідання Пашинський пов'язав із помстою Портнова, "який не може пробачити, що йому довелося втікати".

Дивіться також: Не втік у 2014-му і зараз утікати не збираюся, - Пашинський. ФОТО

"Я заявляю, що Портнов перший заявив про те, що мені вручили підозру - буквально через 30 хвилин... Тут є ЗМІ, які писали, що я нібито втік в Емірати. Але я тут, і не боюсь. Портнов не може пробачити, що був відсторонений від потоків", - заявив він і назвав це "примітивною помстою, агонією та істерикою".

З приводу запобіжного заходу Пашинський підкреслив, що жодного разу не ухилився від жодної слідчої дії.

Також підкреслив, що як тільки почув про відновлення кримінального провадження, то сам повідомив ДБР і поліцію про місце свого перебування.

Федур заявив, що в тексті підозри, наданої прокуратурою, підозри як такої немає. "Ніде немає, що у мого підзахисного виникав умисел на заподіяння тілесних ушкоджень. Є про нанесення тілесних ушкоджень, але немає ні слова про умисел і коли він виник. При цьому говорити про обґрунтованість підозрі не доводиться", - сказав він. Також адвокат звернув увагу на масу фактичних і лексичних помилок у тексті, поданому прокуратурою.

Він зазначив, що це провадження слухалася кілька років, розслідування вело ДБР, умисел не доведено і в березні 2019 року справу було закрито через відсутність складу злочину.

При цьому, як підкреслив Федур, при поновленні справи генпрокурор послався на норму, яка може мати місце тільки при досудовому розслідуванні, а не тоді, коли справу вже закрито.

11 вересня генпрокурор скасував постанову про закриття кримінального провадження. При цьому обидва рішення прокуратура не надала суду, хоча зобов'язана це зробити згідно із законом.

"Минуло півроку, а заступник генпрокурора скасував постанову про закриття кримінальної справи. Але таких повноважень він за статтею 35 не має. Я розумію, що хотіли б мати ці радянські норми, але таких норм немає. Тому прокурор перевищив свої повноваження. На жаль, на цій стадії ми не можемо оскаржити його дії, тому можемо тільки про них говорити", - констатував адвокат.

При цьому, як запевняє Федур, у слідстві за ці півроку нічого не змінилося. "Просто змінилася позиція ДБР. До того ж, вже йдуть погрози моєму клієнтові, що його вже чекають на Лук'янівці і там йому влаштують "веселе життя"... Тобто змінилася тільки позиція ДБР. Нових доказів немає. Це свідчить про те чи інше замовлення", - сказав захисник.

Також Федур заявив, що в даному випадку слідство ніяк не вирішує питання самозахисту Пашинського.

Адвокат зазначив, що прокуратура не надала жодного доказу того, що перебуваючи на волі Пашинський може втекти або впливати на свідків.

"Відповідно, такого ризику немає, тому що прокурор не надав доказів. А вся поведінка мого підзахисного свідчить про те, що втікати він не має наміру", - резюмував Федур.

Також адвоката дивує, чому як запобіжний захід не запропонована альтернатива арешту.

"Не зважаючи на весь тиск на мого підзахисного через різні засоби інформації, який зводився до того, що йому треба тікати, він завжди з'являвся на всі виклики слідства і відповідав на всі дзвінки. Він жодного разу не порушив своїх процесуальних зобов'язань. За цих умов немає підстав для обрання запобіжного заходу", - зазначив Федур.

Оголошено перерву. Очікується оприлюднення рішення суду о 19:00.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Читайте також: Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152544
 
 
 Топ коментарі
 
нашли самого врага?
а может кацапскую и ватную нечисть нужно в суд тянуть?!!
а не Пашинского...
зеЛя кончит на ростове
 показати весь коментар
 
ну вот первая ласточка - все для кого Украина ,был не пустой звук,сейчас будут за это отвечать - это контреволюция натуральная
 показати весь коментар
 
Место этой дряни только на нарах ...хотя возможно и под нарами ... Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 5358
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Свинарчуки вы послушайте как дело то было. Машина пашинского перекрыла возможность проезда. Вонючее чмо от хамской вседозволености выбегает с пистолетом, а его только обматерили но свинарчуки ж боги не могли простить какомуто быку его бычество нужно стрелять. и оно до сих пор уверено, что прав. Садить.
 показати весь коментар
 
 
Защищать свою оскорблённую свиноматку.
 показати весь коментар
 
 
а если б на тебя ломанулось такое быдло, ты б его просто отмудохал и потом сел бы? Что б ты говорил?
 показати весь коментар
 
Ты конечно свою свиноматку бросил бы и сбежал. Мужик!
 показати весь коментар
 
Отпустят...потеряю веру человечество. Нельзя не наказывать за такие вещи на дороге.
 показати весь коментар
 
 
А ты сам то человек или трусливая гнида!
 показати весь коментар
 
На дороге всякое случается. Водители разные, кого баба бросила, кто с перепою, кто приболел нет там дела эмоциям….За разборки тем более с оружием сажать и на долго.
 показати весь коментар
 
 
Ты бы конечно обосрался и сбежал. Я за свою женщину убил бы причём всех кто там был.
 показати весь коментар
 
Якщо бидло Хімікус залишиться на свободі , того хто від цього гопника захищався посадять, то це означає крах справедливості.
 показати весь коментар
 
 
Слушайте самого пашинского, он говорит, что вместо того, чтоб разъехаться приказал своей жене перекрыть возможность движения потерпевшему.
 показати весь коментар
 
 
Трудящийся Химикус добросовестно отработав 8-часовой рабочий день ночью шёл, уставший, домой отдыхать.
В это время в темноте его поджидал с пистолетом наготове злобный Пашинский, который ну не любит трудящихся.
Пашинский дождался мирного Химикуса и расстрелял его из пистолета - ведь ему, как главарю хунты, за это ничего не будет.

Но не тут то было!
Власть взяли трудящиеся из 95-го квартала и теперь все угнетатели трудящихся понесут своё наказание! Ни Турчинов, ни Яценюк, ни Порошенко не уйдут от возмездия трудящихся во главе с дважды не судимым трудящимся...

на фото труженик Химикус и один из главарей хунты 2014 года...


гнилые, тупые животные...
 показати весь коментар
 
 
Цей хімікус все життя по зонах трудився
 показати весь коментар
 
 
Есть ли потерпевший моральным человеком? Не думаю. Только из двух дураков на дороге опаснее тот, что с пистолетом.
 показати весь коментар
 
 
...совсем не являюсь адептом Сирожи этого, вороватый малый да и нагловатый не в меру..но окажись на его месте тогда, разрядил бы своего кольта в алканавта этого бродячего, приключений на жопу свою тощую ищущего, не раздумывая...этих тварей, наводящих ужах на женщин и детей, по стране развелось немеренно. Ушлых Портновых никаких не хватит для их защиты...
 показати весь коментар
 
 
Слухаю адвоката....по суті нічого їм сказати, б'ють по формі.
 показати весь коментар
 
 
У Химискуса отобрать бутылку, у Пашинского отобрать пистолет. Секундант - Кличко. Пусть решает божий суд, а не продажно-зеленеющий украинский.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с экспертом по вооружению, который попросил не называть его имени. Он уверен, что «Молот» взорвался из-за неисправности самого орудия. С 2016 года это далеко не первый подобный случай. При этом бойцов за это время погибло гораздо больше, чем сообщается в прессе.

- Каждый подобный взрыв «Молота» засекречен, - говорит эксперт. - Очень часто после очередного инцидента с минометом в прессе появляются фотографии, якобы с места происшествия. Я как специалист по вооружению могу сказать, что эти фото, как правило, совсем не оттуда. Я видел реальные последствия взрыва, кое в чем разбираюсь. Как правило, в качестве основных причин ЧП с «Молотом» называют взрыв снаряда в стволе или двойное заряжение. Это когда одна мина еще не вылетела, а уже закладывают другую. Остановимся подробнее на этих двух версиях.

Миномет «Молот» начали собирать по госсзаказу в 2015 году на заводе «Маяк». Не буду сейчас говорить, кто именно получил заказ. Этих людей вы все знаете. Думаю, в будущем их имена назовут официально. Итак, миномет - простейший механизм, который состоит из трубы и взрывателя. Тем не менее была озвучена его стоимость - 20 тысяч долларов за один! Вы представляете, какие это деньги? Сто таких минометов - по стоимости одного очень хорошего танка!

- Вы считаете, что цена завышена?

- Причем очень сильно. По моим подсчетам, один такой миномет можно было бы собрать, ну, максимум в десять раз дешевле - за пару тысяч долларов. И сталь для изготовления орудия была бы более качественной.

- А что не так со сталью?

- Помните, в Ровенской области от взрыва «Молота» на полигоне погибли трое бойцов? Это произошло в начале июля. Металл, из которого был сделан ствол «Молота», отправили на экспертизу. Но результатов по-прежнему нет. Я не могу поверить, что почти за три месяца нельзя было сделать экспертизу металла. Был случай, когда по нашей просьбе проводилась такая экспертиза с двойной перепроверкой всего за три дня. Поэтому у меня возникают сомнения по поводу качества стали, из которой делают стволы для «Молотов». Кроме того, я эти минометы хорошо знаю. Видел их, исследовал. На многих даже сварной шов некачественный. На мой взгляд, металл просто не выдержал при стрельбе давления пороховых газов и разорвался.
 показати весь коментар
 
 
Ехал я помниться заробитчанить в Польшу, в составе группы был паренёк, конструировал штампы, в том числе делал штамп для станины этого Молота. Отзывался об этом изделии не особо лестно.
 показати весь коментар
 
Так вот этот паренек выеужден был из конструктора стать гастарбайтером потому что Пашинский в том числе разворовал и оборонительный бюджет и укроборонпром в статусе зама секретаря СНБО Турчинова. В нормальной ситупции нужно было создать хорогий качественный миномет который и на войне бы стрелял и на экспорт бы пошел.
А так просто дыра прогрызенная крысой и конструктора-гастарбайтеры.
 показати весь коментар
 
 
Именно так, проектировать пришлось под какие-то древние убитые совковые пресса, на которых, по его рассказу, вообще с трудом эти штампы можно было установить.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
- С 2016 года «Молот» взрывался 12 раз. По официальным данным, при этом погибло четверо военнослужащих. На самом деле точное количество смертей скрывается. У меня есть данные о гибели 19-ти бойцов. В основном это происходило во время учебных стрельб. Как я уже говорил, на первом этапе информация о каждом взрыве «Молота» получает гриф «совершенно секретно».
То есть Пашинский в процессе кражи государственных военных среств уничтожил 19 воинов ВСУ. Какое наказание положено за убийство 19 военнослужащих украинской армии ? А учитывая что это прямое вредительство во время оборонительной войны?
А как надо наказать человека который спецназу во время войны вместо броневиков продал лесовозы для перевозки бревен ?
https://www.obozrevatel.com/economics/aferistyi-so-stvolami-pashinskij-zadumal-mnogomillionnuyu-aferu/amp.htm
 показати весь коментар
 
 
Упс ??? Это бл-ть оптоволокно в Ивано Франковской области.
Владельцами была жена Садового. Порошенко там то же как то вроде в доле. Адрес сервера "приземления" цензор определяет как российский. Так что не упс, чаще целуйте в ср-ку старика Порошка и его подельников.
 показати весь коментар
 
 
вот не надо крутится Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 7065 причём тут опто волокно к адресу Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 6731мля бред и не забудьте что сторонники зели миномёт видят только из клетки для аватаров Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 7065 зато сейчас у нас ух бютжет орбронки ух развернутся зелёные оплоты в масле бойцы с 95го вертолётно квартального полка сразу сядут на апачи и освоят их за 1 сутки по вооле великого воеваки вовки котрый с богданом инкогнито взяли сами Славянск в 2014 м Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 7065
 показати весь коментар
 
 
Ты бот туповат. Объясню как сисадмин. Эти флажки на цензоре для охлоса. Рисуются на основании ip адреса. Оптоволокно это кабель, по которому выходят в интернет, Сервер стоящий на выходе раздает ip из таблицы DHCP, Но на внешнем сайте типа цензора отображается ip "приземляющего" оптоволоконный сигнал сети провадера сервера
Естественно для людей чуть поумнее вашего ботнета нет проблем настроить аннонимайзер, впн или проксю. Поэтому как я сказал эти флажки для охлоса и млужат отличным индикатором ботов-собеседников.
 показати весь коментар
 
 
Какой чистый русский язык в Ивано-франковской области!
 показати весь коментар
 
 
И как быстро оптоволокно починили. Второй пост уже под украинским флагом.)))
 показати весь коментар
 
 
паралельно работает 3G, потому что украинское оптоволокно от барыг - г-но
 показати весь коментар
 
Я беларус. Украинского гражданства не выпрашивал )
 показати весь коментар
 
В СИЗО его. Пусть камеру для Пети готовит. Мародер хуже кацапа
 показати весь коментар
 
 
Пашинского нужно судить за экономические преступления в первую очередь
 показати весь коментар
 
 
Походу нет ни каких экономических преступлений.
 показати весь коментар
 
 
Если бы что то было, зелохам бы с удовольствием это продемонстрировали.
 показати весь коментар
 
 
Нічого йому не буде - чергова клоунада! Скільки їх цих клоунад вже було і чим вони закінчились???
 показати весь коментар
 
Удивительно, что уже никто не удивляется механке фсб-гбр-суды. Будто-бы в порядке вещей.
 показати весь коментар
 
 
Портнов всего лишь выступает в роли г-еда.
 показати весь коментар
 
В якості покарання пашинський мусить тестувати свої "молоти" до кінця їх виробництва,по 5 пострілів з підсиленим зарядом.
 показати весь коментар
 
 
Да не переживайте, танька все одно возьмет его на поруки
 показати весь коментар
 
 
сухарі буде передавати жена іль чорноволиха?
 показати весь коментар
 
 
Прикольно... скоро почнуть судити всіх проукраїнських політиків... Потім можуть добратися і до тих, хто тут на цензорі критикує Зелену шмарклю і його злочинну кліку в обличчі українофоба Богдана та інших йому подібник проросійських покидьків...
 показати весь коментар
 
бочку отравы на это кубло змей от основного змея до его змеенышей.
 показати весь коментар
 
Портнов мстит, раскрывает свои "щупальца". Дело идёт к тому, что в недалёком будущем он наверняка вернёт своих "побратимов" из рашкостана, чтобы вместе мстить майдановцам.
 показати весь коментар
 
Вот за что мне нравится Портнов,так это за умение пускать по миру бывших власть имущих.Пашинский,как и Клинтоны разорится на адвокатах.Поделом!Та же участь ждёть Пораженко!.Адвокаты на нём не одно состояние сколотят.
 показати весь коментар
 
Федир Сироус, желаю тебе чтобы в твоей жизни появился такой Портнов!
 показати весь коментар
 
 
на твоей маме врачи уже заработали, она с трудом выносила тебя до 7ми месяцев)))
 показати весь коментар
 
Когда твой папа у дедушки между ног болталси,я уже дома в Харькове строил.И на гоп -стоп не надо меня брать.Я своё пожил.И тупаков за версту чую.Горлохваты ,тока ЛГБТ и детей способны насиловать.
 показати весь коментар
 
ты упырь тупоголовый можешь чувствовать только папин ремень на своей розовой попе))) с донцка петух строчишь ?))
 показати весь коментар
 
Пашинского н7ужно тянуть за коррупцию, бо стрелял он правомерно и правильно.
 показати весь коментар
 
О таком беспределе который устроила командаЗЕ в стране януковищ даже и не мечтал. Донмас выбрал януковища, потом притащил путина, а теперь командуЗЕ. Там явно что то не то с населением.
 показати весь коментар
 
я вот не могу понять одного: а на Портнова есть-таки х... с винтом?
 показати весь коментар
 
"Ни в одном месте нет, что у моего подзащитного возникал умысел на нанесение телесных повреждений. Есть о нанесении телесных повреждений, но нет ни слова об умысле и когда он возник. При этом говорить об обоснованности подозрении не приходится" - пьяные менты пятилетнего мальчика убили тоже без умысла.
 показати весь коментар
 
українські ЗМІ обговорювали рейдерське захоплення Житомирської кондитерської фабрики. Навколо неї в прямому сенсі відбулись бої: людей ранили, шпиталізували, десятками арештовували. На фабрику заходили тітушки, працівники підприємства перекривали дорогу "Київ-Чоп". Врешті справа потрапила до Національного антикорупційного бюро, адже захоплення пов"язували з народним депутатом Сергієм Пашинським.
 показати весь коментар
 
 
Ласощі для Порошенка. Як Порошенко знищив конкурента на кондитерському ринку

Фіктивні кримінальні справи, арешти, тортури та вбивства. Як президент України Петро Порошенко монополізував кондитерський ринок в Україні. #Порошенко #Пашинський #рейдери Рейдерське захоплення Житомирської кондитерської фабрики "ЖЛ". Петра Порошенка тривалий час турбують темпи, з якими розвивається один з основних конкурентів його корпорації «Рошен». Ставши президентом, він наказує народному депутату Сергію Пашинському захопити Житомирську кондитерську фабрику та зупинити її. Як результат, «Рошен» стає найбільшим українським експортером солодощів та займає на ринку України ті ніші, які раніше займала житомирська фабрика.
 показати весь коментар
 
 
зебил, ты ел конфеты от житомирской фабрики?))) у нас в чернигове есть стрела, тоже типа конкурент, их конфеты противней пластелина))) я понимаю что ты полезный идиот но хоть чуть чуть нужно думать
 показати весь коментар
 
 
продукція житомирських ласощів гівно ще те.
 показати весь коментар
 
думаю года через 2 все кто был в добробатах и первые встали на защиту страны будут судить.
 показати весь коментар
 
В гнилой системе, созданной порошенко (как и в любой системе) не могут удержаться люди, которые сами по нутру не гнилые и которые не служат системе верой и правдой. Причем не брезгуя никакими методами. У них у всех развивается чувство вечной безнаказанности и абсолютной устойчивости системы. (Петя побелит в первом туре, петя никогда не проигрывал. И т.д.). Так что кто есть и кем стал Пашинский совершенно ясно. Каким бы ангелом и с какой ангельской биографией он сейчас не представлялся.
Он был депутат? Был. Все депутаты миллионерры? Миллионеры. Честно заработали? Хер там, в гнилой порохоботовской системе честно заработать.
Как там Онищенко, таскал пете бабло чемоданами. А теперь все ангелы, голуби мира и борцы за народное счастье.
 показати весь коментар
 
 
Один з найзухваліших гангстерів 20-го століття Аль Капоне "був звинувачений за ухилення від сплати податків та різноманітні порушення закону Волстеда, що регулював заборону на торгівлю спиртним. Зіткнувшись з великою кількістю доказів його адвокати домовилися про визнання вини, але головуючий суддя попередив, що Капоне може не виконати вимог звинувачення, тому Капоне відкликав визнання себе винним. Він намагався підкупити та залякати присяжних, але його план був розкритий людьми слідчого Несса."
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору