 Екснардепа, підозрюваного в заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач", відправили під домашній арешт, - ВАКС

"4 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ у справі про заволодіння майном ДП "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення останніми державних закупівель і застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Підозрюваний - народний депутат України VIII-ого скликання", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ВАКС.

Зазначається, що підозрюваному забороняється залишати житло з 22:00 до 6:00. Крім того, суддя поклала на підозрюваного додаткові обов'язки: не залишати населений пункт, в якому він зареєстрований / проживає без дозволу детектива, прокурора або суду.

Також екснардепу необхідно утримуватися від спілкування з людьми, які працювали або працюють з 2015 року у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", АТ "Укрзалізниця" і Державній адміністрації залізничного транспорту України.

Підозрюваний має здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в'їзд / виїзд в Україну.

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Як повідомляє Інтерфакс-Україна, 2 жовтня працівники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру в завданні збитків на суму понад 20 млн грн ДП "Укрзалізничпостач" екснародному депутату Валерію Іщенку.

Зазначено, що йдеться про екснародного депутата, його фінансового радника, екс-позаштатного радника голови Адміністрації президента України в 2015-2016 рр.

Як повідомило джерело агентству "Інтерфакс-Україна", підозру вручено колишньому нардепу Валерію Іщенку (член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка").

Місцезнаходження двох інших осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України.

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Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Отже, загальна кількість учасників злочину зросла до десяти осіб.

Так, за версією слідства, в 2015 році приватний підприємець звернувся до на той час нардепа з проханням про сприяння в організації схеми постачання метизної продукції на "Укрзалізницю" за завищеними вдвічі цінами. Нардеп погодився посприяти своїми фінансовими ресурсами і діловими зв'язками. Крім того, до скоєння злочину долучився помічник нардепа, виконуючи його доручення щодо фінансів та консультуючи інших учасників схеми.

Нардеп також звернувся до експозаштатного радника голови АП, щоб він вплинув на посадових осіб ДП "Укрзалізничпостач" для забезпечення перемог на торгах і укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. В результаті, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завданої майнової шкоди в розмірі понад 20 млн грн.