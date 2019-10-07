 ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.
"Україна працює в режимі двох енергетичних систем: Бурштинський острів - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії. Об'єднана енергетична система України - інші області. Тут ДТЕК контролює понад 60% нерегульованого ринку (того, що перебуває за межами спеціальних обов'язків)", - розповів Герус, зазначивши, - "Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов".
"Конкурувати з ДТЕК і покривати відповідні дефіцити могла б імпортна електроенергія, в Словаччині суттєво дешевше, ніж на "вільному конкурентному" українському ринку. Але ДТЕК заблокував і цей імпорт - викупив потужності відповідних ліній електропередачі, але використовував їх для реального імпорту тільки на 25% . Фактично це було зроблено, щоб ніхто інший не міг імпортувати, і щоб у компанії ДТЕК зберігалася можливість створювати дефіцити електроенергії і зростання цін. Іншого пояснення тут не існує, адже електроенергія в Словаччині в той самий час була на 30% дешевше, ніж "електроенергія від ДТЕК", тому імпорт був вигідний", - акцентував Герус.
"Вугільні електростанції навмисно виводять свої блоки з "ринку на добу вперед", щоб викликати дефіцити і зростання вартості електроенергії. Таким чином, у вересні середній дефіцит електроенергії з 23.00 до 24.00 становив 12 064 МВт, а це понад 50% споживання електроенергії всієї країни. З липня такий дефіцит зріс приблизно на 400%. Середній погодинний дефіцит електроенергії зріс на 86% з 802 МВт в липні до 1490 МВт у вересні. З кожним місяцем нового "вільного конкурентного ринку" ситуація тільки погіршується", - підкреслив нардеп.
"Саме через такі створені ДТЕК дефіцити і почався імпорт електроенергії. Держава не здійснює жодного імпорту, але деякі споживачі, які не змогли купити для себе електроенергію в Україні, почали шукати її в інших країнах. Сьогодні сукупний імпорт з різних країн становить близько 500 МВт, що в 3 рази менше, ніж створений на ринку дефіцит. Але навіть вже цей імпорт заважає компанії ДТЕК зловживати своїм монопольним становищем, заробляти мільярди надприбутків і тримати в заручниках всю країну. Тому ви вже чуєте і ще будете чути вереск куплених депутатів, політиків і "експертів", які сидять на зарплаті у монополії", - резюмував Герус.
"Олєгархів більше не буде" (П.О.Свиня із рохкання 2014 року)
Крокують пеньсіонери - УРА мальчішу!
Один блокує отримання більш дешевої електроенергії зі Словакії (ахметка), другий купує (на крові ???) ту саму електроенергію в параші (беня). Ось така х...ня, зебілятки...
А нічого, що Рінатушці віддав енергосистему України в приватну власність сам сивочолий гетьман Святий Петро?
Думай тэ
Хотя ты пэидиот же, тебе не понятно.
Пысы, и не спрашивай как именно мешает, я тебе отвечать не буду
"с господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы " Роттердам + ", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса
Зеленая власть отменила Роттердам + с дешевым углем, чтобы покупать более дорогой.
Ахметыч что, глупее Бени?
https://censor.net.ua/news/3142847/kabmin_vpervye_za_vsyu_istoriyu_obyazal_naftogaz_prodavat_gaz_na_dtek_shdenergo_po_2895_grn_za_tys_m
Это не задача антимонопольного комитета, пресекать такую "деятельность"?
Сегодня, 1 октября, компания "Юнайтед Энерджи" осуществила первую поставку электроэнергии из России в режиме импорта.
Так кто теперь торгует с РФ?
он же вроде, какой то владный прыщ