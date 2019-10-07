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Все про:Ахметов (376) ДТЕК (39) Герус (61) Електрика (293)

 ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус

Компанія Ріната Ахметова ДТЕК, зловживаючи своїм монопольним становищем, заробляє мільярди надприбутків і тримає в заручниках всю країну.

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Україна працює в режимі двох енергетичних систем: Бурштинський острів - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії. Об'єднана енергетична система України - інші області. Тут ДТЕК контролює понад 60% нерегульованого ринку (того, що перебуває за межами спеціальних обов'язків)", - розповів Герус, зазначивши, - "Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов".

"Конкурувати з ДТЕК і покривати відповідні дефіцити могла б імпортна електроенергія, в Словаччині суттєво дешевше, ніж на "вільному конкурентному" українському ринку. Але ДТЕК заблокував і цей імпорт - викупив потужності відповідних ліній електропередачі, але використовував їх для реального імпорту тільки на 25% . Фактично це було зроблено, щоб ніхто інший не міг імпортувати, і щоб у компанії ДТЕК зберігалася можливість створювати дефіцити електроенергії і зростання цін. Іншого пояснення тут не існує, адже електроенергія в Словаччині в той самий час була на 30% дешевше, ніж "електроенергія від ДТЕК", тому імпорт був вигідний", - акцентував Герус.

Читайте також: Дефіцит на ринку електроенергії створюється штучно, зокрема компанією Ахметова, - Герус

"Вугільні електростанції навмисно виводять свої блоки з "ринку на добу вперед", щоб викликати дефіцити і зростання вартості електроенергії. Таким чином, у вересні середній дефіцит електроенергії з 23.00 до 24.00 становив 12 064 МВт, а це понад 50% споживання електроенергії всієї країни. З липня такий дефіцит зріс приблизно на 400%. Середній погодинний дефіцит електроенергії зріс на 86% з 802 МВт в липні до 1490 МВт у вересні. З кожним місяцем нового "вільного конкурентного ринку" ситуація тільки погіршується", - підкреслив нардеп.

"Саме через такі створені ДТЕК дефіцити і почався імпорт електроенергії. Держава не здійснює жодного імпорту, але деякі споживачі, які не змогли купити для себе електроенергію в Україні, почали шукати її в інших країнах. Сьогодні сукупний імпорт з різних країн становить близько 500 МВт, що в 3 рази менше, ніж створений на ринку дефіцит. Але навіть вже цей імпорт заважає компанії ДТЕК зловживати своїм монопольним становищем, заробляти мільярди надприбутків і тримати в заручниках всю країну. Тому ви вже чуєте і ще будете чути вереск куплених депутатів, політиків і "експертів", які сидять на зарплаті у монополії", - резюмував Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152541
 
 
 Топ коментарі
 
Ай маладець Зєленський! Поборов тики олігархів! ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 1570 ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 6093
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ахмет попутчик пэтюньки.
Думай тэ
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Ай маладець Зєленський! Поборов тики олігархів! ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 1570
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Слава Зеленському! Переможцю українського олігархата!!! Пропоную відлити йому золотий пам'ятник в натуральну величину і встановити на ісконнай родінке героя!
Крокують пеньсіонери - УРА мальчішу!
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Поборов, щей як.

Один блокує отримання більш дешевої електроенергії зі Словакії (ахметка), другий купує (на крові ???) ту саму електроенергію в параші (беня). Ось така х...ня, зебілятки...
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Ай, молодець, соєвий!
А нічого, що Рінатушці віддав енергосистему України в приватну власність сам сивочолий гетьман Святий Петро?
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Зеленський таки посадив проклятого барррригу Порошенка!!! Ура Зеленському!!!
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Тобто, коли немає чого тобі сказати, то як то завжди несеш нісенітниці? Зрозуміло.
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Здрастє! Коли Зеленський це репетував на стадіоні ти не казав ще це нісенітниця! ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 7495
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чого нісенітниці... Петро був поганий барига, а Зєля щось змінив? ну, крім відведення наших військ
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Я йому до сраки, він як та помічниця зепутата не знає хто і коли був президентами в Україні.
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а кто ж ему позволил это монопольное положение, и в какой заднице сидит и что он там делает наш амку...
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мерзкая страна. просто все валят отсюда из за этих крыс.
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ахмет попутчик пэтюньки.
Думай тэ
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а че ж тогда зеля с ним договорняки устроил а не посадил
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А потому, что рэформованый пэтюнькой амк не нашел ничего плохого, шо ахмет монополизировал энергетику
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ну так пускай зелесвин реформирует лучше, что мешает?
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Так сыньоносый и мешает, тебе разве не понятно?
Хотя ты пэидиот же, тебе не понятно.
Пысы, и не спрашивай как именно мешает, я тебе отвечать не буду
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как он может межать презу с карманной радой правительством и всеми силовыми органами
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отвечать ты не будешь потому что ответить тебе нечем без сказок венского леса
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пусть 100% зелин прокурор сбу гбр набу и прчее ху-нр что-то найдет
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Ну так пора потихоньку брать за хобот свынячего попутчика
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Сколько бы не менялись Гаранты, Ахметов со всеми ими порешает и будет дальше безпределить.Футболистовкормить ему намного важнее , чем шахтеров.
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Ну все, Зеленський на стадіон більше ні шагу. А то там чомусь трибуни взриваються ні з того ні з сього. ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 9736
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Да, и ты, зеб, при Порошенко не говорил, что голосовал за Зелемойского, а сейчас... тоже не говоришь.
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Да, Зебилы - это полная клиника. Их надо изолировать от общества.
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Да, вылечить Зебилов нереально, стойкие дебилы
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есть выход: кучму повестить, олигархов расстрелять.
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все в рамках договора

"с господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы " Роттердам + ", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса
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И что в этом нового?
Зеленая власть отменила Роттердам + с дешевым углем, чтобы покупать более дорогой.
Ахметыч что, глупее Бени?
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Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/news/3142847/kabmin_vpervye_za_vsyu_istoriyu_obyazal_naftogaz_prodavat_gaz_na_dtek_shdenergo_po_2895_grn_za_tys_m
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Слова Геруса 14 августа, когда КМ заправлял грося, перекликаются с текущим его заявлением про ДТЭК. Петекантропы тупы.
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так кто правительство Ахметов или Герус какие Вы слабаки так попросите еще 200 скорых подарить так он Вам скоро еще что то блокирует или посадки вже не на часі весна минула можемо позабути
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Ну ну) И поэтому коломойский начпл торговлю с РФ.
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Прекращал! Порох снял из кацапского крючка Украину, ну зеБЕНИНА моника, все делает, что бы вернуть назад коломойше все! Недаром беня , рассказывал, что у нас на Донбассе *гражданская война* и подсунули монике формулу Штайнамера.
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Это намёк на то, что электроэнергия подорожает?
Это не задача антимонопольного комитета, пресекать такую "деятельность"?
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Порохоботы причмокивая кушают "потужный рынок электроэнергии", который гойсман ввел как раз перед отставкой. Как и прогнозировалось тогда, виноватым сделают конечно же Зеленского.
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На читай зебилобот, Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ
Сегодня, 1 октября, компания "Юнайтед Энерджи" осуществила первую поставку электроэнергии из России в режиме импорта.
Так кто теперь торгует с РФ?
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Можно лошадь привести к воде, но нельзя заставить лошадь пить, мудрец в памперсах.
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"злоупотребляя своим монопольным положением"____________________хотелось бы спросить - а какова зарплата у главы Антимонопольного Комитета? у его замов и членов??
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Тре повисити, а то можуть стати корупціонерами...
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А про долю в импорте Бени Коломойского молчек??!!! Хорошая борьба с олигархами!!! олигарх должен остаться один , не Беня конечно!! Вся Власть Бене! Вся Земля Бене! Все фабрики Бене!!!! Ни чего не забыл?
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Вопрос идет о завышенной цене на электрику. Или тебе уже татарин люб, петисос?
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А может уже пора вернуть в государство стратегические и енергетические предприятия? Ето какой то кошмар с етими монополистами. Дошло до того что в Киевской области чтобы подключить свет к своему построенному частному дому нужно идти домой к местному князьку и договариваться и платить ему налом деньги за подключение потому что он видите ли приватизировал в округе все трансформаторы.
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ДТЭК заблокировала ..-Герус/ Дефицит….создается компанией ….Ахметова, - Герус /Суетится слуга народа Коломойского, конкурента хозяину убирает.- Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора. Среда, 17 июля 2019
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Деятельность Ахметова - самое настоящее вредительство. Судить с конфискацией в пользу государства. И забыть уже об этом Ахметове как о страшном сне. ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 8286
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Почему националисты не трогают ахметова ? Они его в упор не видят. Видят гей парады. Ему шо,для этого геем стать надо ?
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а Герус информационной строкой заделался?
он же вроде, какой то владный прыщ
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ЗА ТО ОН В ДУДКИ ГУДЕЛ .а дудки тоже денег стоят.
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