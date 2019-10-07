 НАЗК повідомить НАБУ про недостовірні відомості в деклараціях екснардепів Демчака, Березкіна, Кривохатька і Корнацького на загальну суму майже 90 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України Руслан Демчак (фракція "Блок Петра Порошенка"), Станіслав Березкін (група "Воля народу"), Аркадій Корнацький (позафракційний) та Вадим Кривохатько (позафракційний).

За результатами перевірки декларації Руслана Демчака за 2016 рік встановлено, що народний депутат зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках та номінальну вартість цінних паперів, які йому належать. Загалом виявлено порушень на суму понад 71,7 млн гривень.

Станіслав Березкін, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про квартиру та 2 машиномісця, які належать члену сім’ї (дружині) на праві власності. Сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік (виправленій) становить понад 14,3 млн гривень.

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Корнацький у декларації за 2016 рік не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди. А також не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, який є його зареєстрованим місцем проживання. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації - понад 3,2 млн грн.

Вадим Кривохатько, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття ним у власність автомобіля на загальну суму понад 471 тис. гривень.

Нагадаємо, Березкіну 27 вересня було погоджено повідомлення про підозру у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів, в цей же день детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили його про підозру.