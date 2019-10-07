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Все про:ВР (5868) законопроект (790) тіньова економіка (30) обмін валюти (24) Дубінський (10)

 "Слуга народу" подав законопроєкт про оподаткування обміну готівкової валюти

Готівкова валюта в країні переважно з'являється з тіньової економіки і хабарів, а валютні спекулянти розгойдують курсову хвилю.

Таку думку висловив нардеп Олександр Дубінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу 1% податку з обміну валют (законопроєкт 2208). Вважаю, що у разі запровадження чека з кожної касової операції (законопроєкт 1053-1) + жорсткі санкції за його невидачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют у безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін відбувається в готівковій формі - платите податки в бюджет. На розвиток спорту. Тому що готівкова валюта в країні, переважно, з'являється з тіньової економіки і хабарів", - написав народний обранець.

Він упевнений, що таким чином готівковий валютний обмін буде переведений "у білу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

"Щоб валюта потрапляла в банки, і не підписувала сірий готівковий обіг і валютних спекулянтів. Які потім знову будуть розгойдувати курсову хвилю, заганяючи "оленів", - зазначив Дубінський.

На його думку, наступний крок - офшори: "Вважаю, що кожен підприємець, який працює з офшорною компанією, має принести довідку про її кінцевого бенефіціара. Якщо ним є громадянин України - то ДФС має застосувати до нього податок на доходи фізосіб".

Слуга народу подав законопроєкт про оподаткування обміну готівкової валюти 01

Зазначимо, що на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №2208 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення загальнодержавного збору на розвиток спорту.

Також читайте: Гройсман - Нефьодову: "Сьогодні ти отримуєш квиток зі мною на війну з тіньовиками"

Слуга народу подав законопроєкт про оподаткування обміну готівкової валюти 02

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua


Слуга народу подав законопроєкт про оподаткування обміну готівкової валюти 03

Скриншот сторінки проєкту закону №2208

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152535
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы в чергове разом себе зробили,так тупорилы? В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6484
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Дубинский типичный инвалид умственного труда...
Если человеку нужно будет поехать в отпуск за границу
он должен будет заплатить ЗЕбилам за это налог...
Ну а те кто поумнее пойдут к валютчикам...
В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7547
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😀 З зебілів можна і два відсотки брати!
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Хорошая попытка привлечь побольше валюты, но нет: буду менять всю гривну на $$$, пока последний зебил в ростов не свалит
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Коли б вони ввели податок на обмін, скажімо, від 1 тис. зелених, то це мало б якийсь сенс (мінімально обмежувало б обіг "чорного налу"). Але, знаючи цих "лібертаріанців", податок введуть власне від малих сум.
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Вы еще верите что тот кто работает с офшорами и ворочает валютными операциями по обмену миллионов долларов тот меняет валюту в обменниках? Как всегда будут стрич самое бедное население которое сдает свое сбережения и гастарбайтеров.
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Тепер і я "ЗА" те щоб обмежити законодавчу ініціативу зепутанов, бо з такими Дубинськими Україна точно довго не протягне.
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Говорящая жопа коломойского заплатила налог на немаленькую недвижимость?
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Тю, та может пора уже трудодни? А потом в атб отовариваться.
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Ипанутое создание.
Ну будут все менять вчёрную
Но вам же, питорам, всё равно никто не кинется платить 1%.
Вообще никуя не будете иметь с наличного обмена.
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Сєпару Дубинському вже час на Ростов збиратися, а не "рехформи" від прахфісііаналів пропонувати.
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Говорящая жопа Коломойского. Лучше этого дебила ещё никто не называл.
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всенепременнейше,батенька..
дубицкого бы в 17-й год,покомиссарить - цены бы ему там не было..
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А от всего того , что они принимают , предлагают пахнет теневой экономикой , зарегулированностью , и полем для коррупции .
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"Во всяком случае мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ла Тайад-Эспинассу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе.
Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительных продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям"

(с) Патрик Зюскинд "Парфюмер"
(роман написаний у 1985 році, отже Зюскінд створив Зе-типаж за 34 роки до того, як це стало депутатом СН)
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Ну эти хоть что-то пытаются делать. Порошенко только и делал что кричал - геть агрессор, доколе... Он великий патриот, но менеджер из него никудышный, по-моему экономика его вообще не волновала.
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Не выходите на Вече, а то Мендель нападёт...
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за то сейчас выпускники экономического факультета Трускавецкого университета накеруют В Україні варто оподаткувати готівковий валютний обмін і заохочувати безготівковий, - Дубінський - Цензор.НЕТ 3125
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Вот приходят тебе $ из-за границы, НБУ заставляет их продать, а потом Слуга Урода тебя заставляет заплатить 1%, за то что бы вернуть свои $.

Cлишком сложно для меня, такую гениальную схему, только зебоболики поймут
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Еще одно предложение по ускорению развития экономики! Могу подсказать рецепт который полностью совпадает с виденьем развития экономики нашей новой власти! У НАС ЛЮДИ ДЫШАТ НА ШАРУ БЕСПЛАТНО! НЕ ПОРЯДОК! НАДО ВВЕСТИ НАЛОГ!!
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Кстати, семья из двух взрослых и 1 ребенка выделяет около 1 тонны углекислого газа в год, почему бы их не заставить покупать карбоновые кредиты?
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да согласен, если хорошо подумать стоко новых идей приходит в голову, а самая клевая идея это БРАТЬ НАЛОГИ С НАЛОГОВ!!
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Налог на налог надо вводить уже после введения НДС на услуги, оказываемые наемными работниками работодателям по условиям трудового договора.
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Разве было когда то по другому у нас? Запустить руку в карман к людям - это святое! Не у олигархеров же отбирать...
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урод. придут менялы.. вместо сказать спасибо тем. кто живет за счет помощи родных. фиг тебе хитросделанному . а не 1%
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А что в Украине ещё популярен наличный расчёт? Я 99% операций произвожу по карточке. Даже в такси. Так не любите налоги платить, патриоты?
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таким дувже вумный такой простой вопрос, жуже вумным будет легко на него ответить!
А ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? Медицина платная, образование платное, пенсий нет, соц гарантий нет, менты за себя, суд то же за себя!! НАЛОГИ НАХЕРА ПЛАТИТЬ?!!
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Ну а как ты обираешься отстроить Украину если сам ты налоги не платишь? Да ещё и других к этому призываешь? Хоть бы сидел тихонько...
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я готов платить именно тем строителям которые строят а ни тем которые воруют! ну а если ты ЛОШАРА то ты и плати!!
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Не придурюйся, блаЗЕнський. Які податки з обміну валюти я маю платити? Я отримав платню (сплатив податки). Пішов купити $. Які податки блаЗЕнському бидлу я ще маю сплачувати?
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а ты Антон чьих будеш такой грамотный ? а то я что то не припоминаю страну с таким флажком Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 4813
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Дорвались до кормушки кумиры зебильные... Креативят на всем.
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Правильно, "спортсменьі" будут очень нужньі зебильной власти, чтобьі майданьі разгонять
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... души їх КАЗЛОВ ...души ...не стимулювати створення виробництва а НАЛОХИ їм ... "країна" у якій банківські відсотки по депозитах вищі ніж ... рентабельність виробництва ...ніколи працювати не буде ...ви тварі розвалили державу і ще суки не понаїдалися ...перед сметю ...ляді "голодні" ходити будете ...дерьмомьоти хренови
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я щетаю нужно 20% а не 1%, двадцать это же лучше!!!!
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Если бы Князев например, умел пользоваться безналом, его жена не попалась бы на границе с мешком валюты. Люди на дворе 21-й век.
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ага , это в стране где и так процентов 90 валюту меняют у менял а не в банке , когда захожу в банк поменять деньги на меня смотрят как на идиота , потому что не кто в банке не меняет . теперь вообще не будут.
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90% у менял? И эта страна хочет победить коррупцию?
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ну да , при рынках их толпы стоят и в других местах смотря где и в каком городе .подошел и сразу обменял . в банке могут паспорт спросить , да и так кучу бумаг выдадут с обменом ))) да и курс отличается .
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73% дурников...
Как вам инициатива вашего слуги?!)))))

Ану подорвались и аплодируйте стоя...
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Откуда ты упал такой нарядный? Не успел жопой в кресло ВР приземлиться, а уже в карманы нищему народу смотришь. Слуга народа или Вор у народа? Просто чмо...
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т.е. я чпшник, после уплаты налогов, решил купить за свои кровные валюту и ЧИО ДЫБИЛ ДУБИНЯКА.. ЯЕЩЕ РАЗ ДОЛЖЕН НАЛОГ ПЛАТИТЬ?
ДОЛБОДЯТЕЛ.
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по-моему,никакого кризиса нет.
просто дубинский хочет писдить наши деньги!
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Кіля Азіров аплодує лопітою для капісти.
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очередной охжуевший враг народа
на спорт
а на пенсии 1800 грвн не нада
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Спортивный от стрел дубинских - на такой спорт можно.
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Да здравствует черный рынок! Во менялы заживут.походу пора сказать досвидос деньгам заробитчан или же существенные уменьшения.Кто спрогнозирует курс гривны????
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Дубинский не предлагает гарантировать сохранность вкладов в банках.
Он хочет ЗАСТАВИТЬ всех пользоваться банками: типичная шыддовская демократия.
И вводить всё новые налоги.
Как они боятся людей с неучтёнными капиталами.
Как они боятся свободного рынка семян и продуктов.
Они хотят всё сконцентрировать в своих руках - за каждой нуждой идите к нам.
И кланяйтесь, гои.
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а как гарантировать! вон даже сделали государственный фонд гарантирования и все равно не канает!! Токо один надежный способ гарантировать вклады это РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ! НЕ ГРАБЕЖ ЭКОНОМИКИ А ИМЕННО РАЗВИТИЕ! А они разве могут развивать, по факту они могут токо новые поборы вводить, пофиг как эти поборы называть налоги или кассовые аппараты или проверки!!
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Либертарианство! Налоги! Госрегулирование!
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не зря Зеля встречался с Лукашенко в Житомере...
вангую скоро введёт закон о тунеядстве.. пох что в Украине нет работы всем, но все должны будут платить..
Зеля, давай принимай быстрее! Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 3336
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Ввести налог на тунеядство - быть безработным станет невыгодно и все начнут работать.
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Ну, это стратегическое решение, а с тактикой реализации сами разбирайтесь.
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ахахах.. так то Слуги Народа сами и говорят.. сами разбирайтесь
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Неопытные стратеги: либо принимает решения, реализация которых или просто невозможна, или невозможна в обозначенные сроки ("держава в смартфоне" к концу года, запуск новой таможни за 2 месяца, стойкое прекращение огня и т.д.), либо решения, реализация которых, скажем так, нежелательна (реинтеграция Донбасса силами одной Украины, новая налоговая реформа и т.д.).
P.S. Неплохая бредовая ветка комментариев получилась.
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Если будут брать даже два процента,но только с тех,кто голосовал за зе-я не против. Только вы удивитесь-таких не окажется.От слова совсем
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"На спорт" - это очевидно бениному сыночку на баскетбол
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Про конечных беня-фициаров повеселило - это же в первую очередь трахнут беню и зелю, как владельцев кипрских офшоров!
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У Дубинского началась Арахамия, срочно требуется лоботомия Абромявичуса мозга и х#й в жопу? по определению фельдшара-однопартийца...
Идёт сбор средств на оплату мануального терапевта Киву.
Помогите кто чем может... Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 7724
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то есть со взяток и теневой экономики? а если купил в банке и хранил в сейфе но нужно продать тоже налог?
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Может Ахметова Коломойского и ТД налогами обложить.
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я и раньше старался менять у менял так как у них курс лучше, а теперь только так и буду
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Садіть його в тюрму . За кришування мінял і тіньового валютного ринку .
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Такое впечатление, что задача слуг - вывести максимальное количесиво людей на майдан...верной дорогой идете, товарисчи!
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До чего же мерзкая власть, сволочи никак не успокоятся, если не засунут свою воровскую руку в карман народа, да еще на спорт, как будто без него ну никак не прожить.
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Шлемайзер дубинский пришёл в Раду ******* деньги народа Украины.
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опять "жиды по-новому!"

каломойские выродки захватили власть и они теперь не успокоятся пока не отберут все у людей и не продадут все что только возможно в том числе землю и страну.
жидовская саранча.
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Зебилы, Украина уже начала принимать со всех сторон или еще не?
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МВФ деньги не дает, а долг платить надо, следовательно единственный способ для слуг вытрусить деньги из карманов хозяев.
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты. Мы сделали их вместе! Уря!
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Про МВФ как-то все быстро забыли. Даже прогнозов никто не пишет что будет без реструктуризации долгов. Пошла система вразнос. Хаос на ДР Путину в подарок.
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