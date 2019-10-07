 "Слуга народу" подав законопроєкт про оподаткування обміну готівкової валюти

Таку думку висловив нардеп Олександр Дубінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З приводу 1% податку з обміну валют (законопроєкт 2208). Вважаю, що у разі запровадження чека з кожної касової операції (законопроєкт 1053-1) + жорсткі санкції за його невидачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют у безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін відбувається в готівковій формі - платите податки в бюджет. На розвиток спорту. Тому що готівкова валюта в країні, переважно, з'являється з тіньової економіки і хабарів", - написав народний обранець.
Він упевнений, що таким чином готівковий валютний обмін буде переведений "у білу".
"Щоб валюта потрапляла в банки, і не підписувала сірий готівковий обіг і валютних спекулянтів. Які потім знову будуть розгойдувати курсову хвилю, заганяючи "оленів", - зазначив Дубінський.
На його думку, наступний крок - офшори: "Вважаю, що кожен підприємець, який працює з офшорною компанією, має принести довідку про її кінцевого бенефіціара. Якщо ним є громадянин України - то ДФС має застосувати до нього податок на доходи фізосіб".
Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua
Скриншот сторінки проєкту закону №2208
Ну будут все менять вчёрную
Но вам же, питорам, всё равно никто не кинется платить 1%.
Вообще никуя не будете иметь с наличного обмена.
дубицкого бы в 17-й год,покомиссарить - цены бы ему там не было..
Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительных продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям"
(с) Патрик Зюскинд "Парфюмер"
(роман написаний у 1985 році, отже Зюскінд створив Зе-типаж за 34 роки до того, як це стало депутатом СН)
Cлишком сложно для меня, такую гениальную схему, только зебоболики поймут
А ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? Медицина платная, образование платное, пенсий нет, соц гарантий нет, менты за себя, суд то же за себя!! НАЛОГИ НАХЕРА ПЛАТИТЬ?!!
50% еще лучшшее чем 20%
Как вам инициатива вашего слуги?!)))))
Ану подорвались и аплодируйте стоя...
ДОЛБОДЯТЕЛ.
просто дубинский хочет писдить наши деньги!
на спорт
а на пенсии 1800 грвн не нада
Он хочет ЗАСТАВИТЬ всех пользоваться банками: типичная шыддовская демократия.
И вводить всё новые налоги.
Как они боятся людей с неучтёнными капиталами.
Как они боятся свободного рынка семян и продуктов.
Они хотят всё сконцентрировать в своих руках - за каждой нуждой идите к нам.
И кланяйтесь, гои.
вангую скоро введёт закон о тунеядстве.. пох что в Украине нет работы всем, но все должны будут платить..
Зеля, давай принимай быстрее!
P.S. Неплохая бредовая ветка комментариев получилась.
Идёт сбор средств на оплату мануального терапевта Киву.
Помогите кто чем может...
каломойские выродки захватили власть и они теперь не успокоятся пока не отберут все у людей и не продадут все что только возможно в том числе землю и страну.
жидовская саранча.
Конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты. Мы сделали их вместе! Уря!