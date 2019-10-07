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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5868) законопроект (790) тіньова економіка (30) обмін валюти (24) Дубінський (10)

 Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту"

Готівкова валюта в країні переважно з'являється з тіньової економіки і хабарів, а валютні спекулянти розгойдують курсову хвилю.

Таку думку висловив нардеп Олександр Дубінський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу 1% податку з обміну валют (законопроєкт 2208). Вважаю, що у разі запровадження чека з кожної касової операції (законопроєкт 1053-1) + жорсткі санкції за його невидачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют у безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін відбувається в готівковій формі - платите податки в бюджет. На розвиток спорту. Тому що готівкова валюта в країні, переважно, з'являється з тіньової економіки і хабарів", - написав народний обранець.

Він упевнений, що таким чином готівковий валютний обмін буде переведений "у білу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

"Щоб валюта потрапляла в банки, і не підписувала сірий готівковий обіг і валютних спекулянтів. Які потім знову будуть розгойдувати курсову хвилю, заганяючи "оленів", - зазначив Дубінський.

На його думку, наступний крок - офшори: "Вважаю, що кожен підприємець, який працює з офшорною компанією, має принести довідку про її кінцевого бенефіціара. Якщо ним є громадянин України - то ДФС має застосувати до нього податок на доходи фізосіб".

Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати на розвиток спорту 01

Зазначимо, що на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №2208 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення загальнодержавного збору на розвиток спорту.

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Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати на розвиток спорту 02

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua


Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати на розвиток спорту 03

Скриншот сторінки проєкту закону №2208

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152535
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы в чергове разом себе зробили,так тупорилы? В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6484
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Не платят дань банде молодых либератрианцев большевиков.
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Дубинский типичный инвалид умственного труда...
Если человеку нужно будет поехать в отпуск за границу
он должен будет заплатить ЗЕбилам за это налог...
Ну а те кто поумнее пойдут к валютчикам...
В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7547
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Ну эти хоть что-то пытаются делать. Порошенко только и делал что кричал - геть агрессор, доколе... Он великий патриот, но менеджер из него никудышный, по-моему экономика его вообще не волновала.
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Не выходите на Вече, а то Мендель нападёт...
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за то сейчас выпускники экономического факультета Трускавецкого университета накеруют В Україні варто оподаткувати готівковий валютний обмін і заохочувати безготівковий, - Дубінський - Цензор.НЕТ 3125
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Вот приходят тебе $ из-за границы, НБУ заставляет их продать, а потом Слуга Урода тебя заставляет заплатить 1%, за то что бы вернуть свои $.

Cлишком сложно для меня, такую гениальную схему, только зебоболики поймут
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Еще одно предложение по ускорению развития экономики! Могу подсказать рецепт который полностью совпадает с виденьем развития экономики нашей новой власти! У НАС ЛЮДИ ДЫШАТ НА ШАРУ БЕСПЛАТНО! НЕ ПОРЯДОК! НАДО ВВЕСТИ НАЛОГ!!
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Разве было когда то по другому у нас? Запустить руку в карман к людям - это святое! Не у олигархеров же отбирать...
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урод. придут менялы.. вместо сказать спасибо тем. кто живет за счет помощи родных. фиг тебе хитросделанному . а не 1%
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А что в Украине ещё популярен наличный расчёт? Я 99% операций произвожу по карточке. Даже в такси. Так не любите налоги платить, патриоты?
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таким дувже вумный такой простой вопрос, жуже вумным будет легко на него ответить!
А ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? Медицина платная, образование платное, пенсий нет, соц гарантий нет, менты за себя, суд то же за себя!! НАЛОГИ НАХЕРА ПЛАТИТЬ?!!
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Ну а как ты обираешься отстроить Украину если сам ты налоги не платишь? Да ещё и других к этому призываешь? Хоть бы сидел тихонько...
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я готов платить именно тем строителям которые строят а ни тем которые воруют! ну а если ты ЛОШАРА то ты и плати!!
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Не придурюйся, блаЗЕнський. Які податки з обміну валюти я маю платити? Я отримав платню (сплатив податки). Пішов купити $. Які податки блаЗЕнському бидлу я ще маю сплачувати?
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а ты Антон чьих будеш такой грамотный ? а то я что то не припоминаю страну с таким флажком Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 4813
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Дорвались до кормушки кумиры зебильные... Креативят на всем.
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Правильно, "спортсменьі" будут очень нужньі зебильной власти, чтобьі майданьі разгонять
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... души їх КАЗЛОВ ...души ...не стимулювати створення виробництва а НАЛОХИ їм ... "країна" у якій банківські відсотки по депозитах вищі ніж ... рентабельність виробництва ...ніколи працювати не буде ...ви тварі розвалили державу і ще суки не понаїдалися ...перед сметю ...ляді "голодні" ходити будете ...дерьмомьоти хренови
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я щетаю нужно 20% а не 1%, двадцать это же лучше!!!!
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Если бы Князев например, умел пользоваться безналом, его жена не попалась бы на границе с мешком валюты. Люди на дворе 21-й век.
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ага , это в стране где и так процентов 90 валюту меняют у менял а не в банке , когда захожу в банк поменять деньги на меня смотрят как на идиота , потому что не кто в банке не меняет . теперь вообще не будут.
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73% дурников...
Как вам инициатива вашего слуги?!)))))

Ану подорвались и аплодируйте стоя...
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