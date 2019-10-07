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Все про:Ахметов (376) ДТЕК (39) Герус (61) Електрика (293)

 Дефіцит на ринку електроенергії створюється штучно, зокрема компанією Ахметова, - Герус

Через дії ДТЕК тарифи на електроенергію для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей виросли на 30% -40%.

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 липня цього року в Україні відбулася зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то зараз це мав би бути нерегульований вільний конкурентний відкритий ринок. Саме так вони збирають цю олігархічну ренту із мешканців України. Власником компанії ДТЕК, яка отримує біля 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов. Внаслідок рішення Уряду на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" було покладено спеціальні обов'язки – віддавати свою е/е для низьких тарифів для населення та фінансувати високі "зелені" євротарифи. Таким чином, вільний лібералізований ринок фактично було створено лише для компаній теплової генерації, де біля 80% генеруючих потужностей контролює компанія ДТЕК", - розповів Герус.

"Очевидно, ця компанія має повну ринкову владу на такому "конкурентному" ринку та фактично контролює процес ціноутворення. Вже у липні – перший місяць нової моделі – на ринку відбувся ціновий стрибок. Тарифи для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) виросли на 25%. І це при укріпленні гривні та падінні світових цін на газ та вугілля майже на 50% - до 14-річного мінімуму. Також, на єдиному ліквідному та працюючому ринку, "ринку на добу наперед" (РДН), у певні години почали утворюватися дефіцити електроенергії", - додав нардеп.

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"Ці дефіцити в значній мірі створювалися штучно, зокрема компанією ДТЕК. Це пов’язано із тим, що усім, хто не зміг купити електроенергію на РДН, віддають електроенергію по ціні "балансуючого ринку", а це ще на 15% дорожче.

З часом ці дефіцити почали збільшуватися і у вересні досягли загрозливих масштабів – такі дефіцити електроенергії були у всі дні місяця та у більшість годин доби", - акцентував Герус.

"Монопольна присутність ДТЕКу спричинила критичні негативні наслідки для ринку Бурштинського острова (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії). Маючи можливість контролювати і обсяги виробництва, і ціну "ринку на добу наперед", ДТЕК став вимикати із ринку блоки своїх електростанцій у певні години. Нижче червоним кольором виділені незадоволені заявки на покупку електроенергії обсягом понад 10 МВт у Бурштинському острові. Дефіцити електроенергії спостерігаються практично у всі години, але особливо катастрофічна ситуація з 7.00 до 8.00 год та із 23.00 до 24.00. Дефіцити у такі години досягали 8 000 МВт, що співставно із потужністю трьох українських атомних електростанцій. Більше того, у той час, коли на українському ринку був дефіцит, ДТЕК експортував українську електроенергію в Угорщину", - додав Герус.

" Така ситуація спричинила безпосередні цінові наслідки для споживачів Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

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Всі школи, лікарні, дитячі садочки, водоканали, теплокомуненерго, електространспорт, малий, середній, великий бізнес, завдяки таким діям компанії ДТЕК отримали зростання тарифів на 30%-40%. Ціна електроенергії "на ринку на добу наперед" у Бурштинському острові тепер на 13%-60% вища від ціни електроенергії в ОЕС (Об'єднаній енергетичній системі. - Ред.) України", - резюмував Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152532
 
 
 Топ коментарі
 
Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - задача СН не розповідати, а робити. Тому подібних невдалих керівників у відставку.
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Так Зе сцкло обещало зебилам первое разобраться с олигархами, и первое ,что сделало по факту- договорилось с ними Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 1094
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рыжего таракана ахметку сколько Украина будет терпеть?
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Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - задача СН не розповідати, а робити. Тому подібних невдалих керівників у відставку.
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Герус главный борец с Роттердам+ при... Порошенко...
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Совершенно верно. Ротердам+ был очень плохим и вредным. Поэтому теперь в Украине Ротердам+++
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Рыжего сепарского таракана -- на нары с конфискацией
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Так Зе сцкло обещало зебилам первое разобраться с олигархами, и первое ,что сделало по факту- договорилось с ними Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 1094
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Так он олигархами объявит бабушек торгующих семечками и скажет, что это Порошенко виноват.
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рыжего таракана ахметку сколько Украина будет терпеть?
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наезд человека Бени на конкурента....
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вот если АЭС привтизировать, это ж скока денех можна выручить, на дотацию тарифов. Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 5467
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Зарубите себе на носу - Порошенко здесь не при чем!!)
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ага "не при чем" - продал компаньону тепловую энергетику и сейчас как бы "ни при делах".
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какие ваши доказательства? ваши доказательства - не доказательства.
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У вас двоих "рояльные" доказательства - бла-бла-бла.
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Теплову енергетику йому продав не Порошенко, а двічі судимий завгар якого ти в 2010 обирав президентом.
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...Вместо начала конца 2016-й стал для энергобизнеса Ахметова периодом ренессанса. Перед самым Новым годом суды неожиданно сняли арест с его газодобывающего бизнеса. А весной НКРЭКУ под руководством выходца из Roshen Дмитрия Вовка утвердила Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии, более известный как формула Роттердам+. Решение стало без преувеличения спасительным для ДТЭК.Цена электроэнергии начала увеличиваться. Бизнес ДТЭК сразу пошел на поправку. Критика властей с подконтрольного олигарху «ТРК Украина» сошла на нет.

По итогам 2016-го впервые с начала войны холдинг показал рост финансовых результатов - выручка увеличилась до $4,7 млрд. В 2017-м донецкий олигарх решил, что пришло время продолжать покупки. За лето материнский холдинг СКМ потратил более 3 млрд грн на выкуп 25% акций «Донецкоблэнерго», «Западэнерго», «Киевэнерго», «Днепроэнерго», «Днепрооблэнерго» и довел свою долю в компаниях почти до 100%.

Благодаря самому большому в Европе «зеленому тарифу» бурно развивается альтернативное крыло - в дополнение к крупнейшей в Украине Ботиевской ветряной электростанции ДТЭК строит Приморскую ВЭС. Первая очередь на 100 МВт запущена в феврале 2019-го.

Отметился ДТЭК в солнечной энергетике, запустив небольшую Трифоновскую СЭС (10 МВт) и крупнейшую в Украине Никопольскую СЭС мощностью 200 МВт.

Минувший год стал самым успешным для энергетического детища Ахметова. По итогам 2018-го впервые за последние годы ДТЭК показал прибыль - $194 млн. Среднегодовой тариф для ТЭС вырос до 1,8 грн за 1 кВт-ч, в текущем году планируется рост до 2 грн.

В феврале этого года стало известно о планах покупки Киевобл- и Одессаоблэнерго у группы VS Energy россиян Александра Бабакова и Евгения Гинера.

Почему отношения государства и энергохолдинга Ахметова так радикально изменились? Единственная публичная версия, о которой писали СМИ, - скупка «на дне» облигаций ДТЭК компанией ICU Макара Пасенюка, которого называют финансовой тенью Порошенко. Обеспечив условия для роста бизнеса, государство тем самым обеспечило и рост стоимости бумаг ДТЭК.

«Фактически сейчас работает только Роттердам+, и только потому, что там Петр в доле», - жаловался «Украинской правде» на проблемы с властью один из членов «клуба олигархов».
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Де тут "продал компаньону тепловую энергетику"?? Тут формула Роттердам+, по імпорту антрациту в Україну після блокади ОРДЛО - з якими зебіли вже во всю планують барижити на крові.
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За время правления Петра Порошенко олигарх улучшил свое положение в этих секторах.

Ключевой актив группы СКМ на железной дороге - компания Лемтранс, крупнейший оператор на рынке грузоперевозок и основной контрагент «Укрзалізниці» (УЗ).

По данным Центра транспортных стратегий, в 2018 году СКМ перевезла в экспортном и внутреннем сообщениях 86 млн т грузов: это более трети всех перевозок УЗ (318,8 млн тонн). Между первым и вторым крупнейшими частными перевозчиками пропасть: Ferrexpo перевез в восемь раз меньше - 10,4 млн т грузов.

По данным Института будущего, в 2014 году группа СКМ контролировала железнодорожную перевозку около 35% грузов, сегодня - около 50%.

Жизненно важный интерес Ахметова в УЗ - возможность влиять на тарифную политику в грузоперевозках.
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100 дней а ахметов ещё не сидит, что скажете зели
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"Эти дефициты в значительной степени создавались искусственно"_________________хватит трындеть - ПОРА БЫ И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ!!!!!!
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по расстрелам соскучился? езжай на даунбас.
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Роттердам + вам не мешает? Что тогда опять? Может не компетентны?
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Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций.(c) зеп-дун
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Якщо ці гниди ще й землю куплять, так буде дефіцит й великі ціни й на їжу.
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И уже есть заявление в АнтиМонопольныйКомитет ?

Или есть только чесание языком о том, что весь мир виноват, кроме зеленых соплей ?
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не трожь! это партнеры зели, они с ним договорились за долю малую
Президент отметил, что Коломойский, Пинчук и Ахметов будут решать конкретные вопросыРинат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук возьмут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с представителями бизнеса 20 июня, передает корреспондент LIGA.net."Например, господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащим. Это наша с ним договоренность", - заявил Зеленский.Он также сказал, что "с господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы " Роттердам + ", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса". (Сегодня Фонд Рината Ахметова сообщил, что купил 200 машин скорой помощи, - ред.)."Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", - сказал Зеленский.
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договорняки договорняки договорняки - откупись для вида и жги дальше
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А кто ахметке всю энергетику продал и при ком АМК не заметил нарушений?
Отож. пэтя предатель барыжный
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ахаха. ахметка дэфыцыт создал, но посадят пецю.
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Да да да, кто интересно будет себе жизнь портить, применяя жесткие методы? Ну кто? Да любой придет, столкнется с проблемами, и любое его жесткое решение обеспечит его врагом, а после того как полномочия кончатся, нужно будет сваливать.Так что во власти, сидят просто трусы и не более.
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Якщо тих саме 73% одягнути у хутряні светри
і дати їм ********* палички
то ми не то що не будемо імпортувати електроенергію з Орди,
ми забезпечимо нею весь світ.
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также очевидно, что Герус - человек Колимойского, который продает электроэнергию Центренерго втридорога. Но Герус об этом умалчивает. (При всей моей "любви" к Ахметову)
Так что єто типичный наезд на конкурента...
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90% всех проблем Украины начинаются с Кучмы и Ахметова.
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Повторюсь: Какую бы жопу на троне не меняли, до тех пор, пока олигархи наживаются на украинском народе и приводят своих ставленников к власти, ничего не изменится, разве что в худшую сторону.
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А для того, щоб не було дефіциту, давайте будем закуповувати електроенергію в Росії, як це робить Коломойський, правда?
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надо для начала выяснить кто у нас кому государство? - г. ахметов или все остальные...
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Це все брутальний наклеп! Зеленський знищів злочинний олігархат в Україні!!!
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Раскуркулить басурмана. через атнтимонопольный комитет.
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Хотел установить дома солнечную электростанцию под зеленый тариф, пошел в местный РЭС узнать что и как но получил убийственный ответ: Мы не нуждаемся в дополнительной генерации, никто вашими цацками не будет заниматься, не мешайте работать. Вот так через *опу у нас внедряют возобновляемые источники.
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это когда было ? у нас тут каждый третий себе забацал
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Порошенко, хватэ обкрадаты краину, скилькы можна???
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