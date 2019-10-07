 Дефіцит на ринку електроенергії створюється штучно, зокрема компанією Ахметова, - Герус

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 липня цього року в Україні відбулася зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то зараз це мав би бути нерегульований вільний конкурентний відкритий ринок. Саме так вони збирають цю олігархічну ренту із мешканців України. Власником компанії ДТЕК, яка отримує біля 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов. Внаслідок рішення Уряду на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" було покладено спеціальні обов'язки – віддавати свою е/е для низьких тарифів для населення та фінансувати високі "зелені" євротарифи. Таким чином, вільний лібералізований ринок фактично було створено лише для компаній теплової генерації, де біля 80% генеруючих потужностей контролює компанія ДТЕК", - розповів Герус.
"Очевидно, ця компанія має повну ринкову владу на такому "конкурентному" ринку та фактично контролює процес ціноутворення. Вже у липні – перший місяць нової моделі – на ринку відбувся ціновий стрибок. Тарифи для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) виросли на 25%. І це при укріпленні гривні та падінні світових цін на газ та вугілля майже на 50% - до 14-річного мінімуму. Також, на єдиному ліквідному та працюючому ринку, "ринку на добу наперед" (РДН), у певні години почали утворюватися дефіцити електроенергії", - додав нардеп.
"Ці дефіцити в значній мірі створювалися штучно, зокрема компанією ДТЕК. Це пов’язано із тим, що усім, хто не зміг купити електроенергію на РДН, віддають електроенергію по ціні "балансуючого ринку", а це ще на 15% дорожче.
З часом ці дефіцити почали збільшуватися і у вересні досягли загрозливих масштабів – такі дефіцити електроенергії були у всі дні місяця та у більшість годин доби", - акцентував Герус.
"Монопольна присутність ДТЕКу спричинила критичні негативні наслідки для ринку Бурштинського острова (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії). Маючи можливість контролювати і обсяги виробництва, і ціну "ринку на добу наперед", ДТЕК став вимикати із ринку блоки своїх електростанцій у певні години. Нижче червоним кольором виділені незадоволені заявки на покупку електроенергії обсягом понад 10 МВт у Бурштинському острові. Дефіцити електроенергії спостерігаються практично у всі години, але особливо катастрофічна ситуація з 7.00 до 8.00 год та із 23.00 до 24.00. Дефіцити у такі години досягали 8 000 МВт, що співставно із потужністю трьох українських атомних електростанцій. Більше того, у той час, коли на українському ринку був дефіцит, ДТЕК експортував українську електроенергію в Угорщину", - додав Герус.
" Така ситуація спричинила безпосередні цінові наслідки для споживачів Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Всі школи, лікарні, дитячі садочки, водоканали, теплокомуненерго, електространспорт, малий, середній, великий бізнес, завдяки таким діям компанії ДТЕК отримали зростання тарифів на 30%-40%. Ціна електроенергії "на ринку на добу наперед" у Бурштинському острові тепер на 13%-60% вища від ціни електроенергії в ОЕС (Об'єднаній енергетичній системі. - Ред.) України", - резюмував Герус.
По итогам 2016-го впервые с начала войны холдинг показал рост финансовых результатов - выручка увеличилась до $4,7 млрд. В 2017-м донецкий олигарх решил, что пришло время продолжать покупки. За лето материнский холдинг СКМ потратил более 3 млрд грн на выкуп 25% акций «Донецкоблэнерго», «Западэнерго», «Киевэнерго», «Днепроэнерго», «Днепрооблэнерго» и довел свою долю в компаниях почти до 100%.
Благодаря самому большому в Европе «зеленому тарифу» бурно развивается альтернативное крыло - в дополнение к крупнейшей в Украине Ботиевской ветряной электростанции ДТЭК строит Приморскую ВЭС. Первая очередь на 100 МВт запущена в феврале 2019-го.
Отметился ДТЭК в солнечной энергетике, запустив небольшую Трифоновскую СЭС (10 МВт) и крупнейшую в Украине Никопольскую СЭС мощностью 200 МВт.
Минувший год стал самым успешным для энергетического детища Ахметова. По итогам 2018-го впервые за последние годы ДТЭК показал прибыль - $194 млн. Среднегодовой тариф для ТЭС вырос до 1,8 грн за 1 кВт-ч, в текущем году планируется рост до 2 грн.
В феврале этого года стало известно о планах покупки Киевобл- и Одессаоблэнерго у группы VS Energy россиян Александра Бабакова и Евгения Гинера.
Почему отношения государства и энергохолдинга Ахметова так радикально изменились? Единственная публичная версия, о которой писали СМИ, - скупка «на дне» облигаций ДТЭК компанией ICU Макара Пасенюка, которого называют финансовой тенью Порошенко. Обеспечив условия для роста бизнеса, государство тем самым обеспечило и рост стоимости бумаг ДТЭК.
«Фактически сейчас работает только Роттердам+, и только потому, что там Петр в доле», - жаловался «Украинской правде» на проблемы с властью один из членов «клуба олигархов».
Ключевой актив группы СКМ на железной дороге - компания Лемтранс, крупнейший оператор на рынке грузоперевозок и основной контрагент «Укрзалізниці» (УЗ).
По данным Центра транспортных стратегий, в 2018 году СКМ перевезла в экспортном и внутреннем сообщениях 86 млн т грузов: это более трети всех перевозок УЗ (318,8 млн тонн). Между первым и вторым крупнейшими частными перевозчиками пропасть: Ferrexpo перевез в восемь раз меньше - 10,4 млн т грузов.
По данным Института будущего, в 2014 году группа СКМ контролировала железнодорожную перевозку около 35% грузов, сегодня - около 50%.
Жизненно важный интерес Ахметова в УЗ - возможность влиять на тарифную политику в грузоперевозках.
Или есть только чесание языком о том, что весь мир виноват, кроме зеленых соплей ?
Президент отметил, что Коломойский, Пинчук и Ахметов будут решать конкретные вопросыРинат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук возьмут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с представителями бизнеса 20 июня, передает корреспондент LIGA.net."Например, господин Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащим. Это наша с ним договоренность", - заявил Зеленский.Он также сказал, что "с господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы " Роттердам + ", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса". (Сегодня Фонд Рината Ахметова сообщил, что купил 200 машин скорой помощи, - ред.)."Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", - сказал Зеленский.
Отож. пэтя предатель барыжный
і дати їм ********* палички
то ми не то що не будемо імпортувати електроенергію з Орди,
ми забезпечимо нею весь світ.
Так что єто типичный наезд на конкурента...