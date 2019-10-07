 Дефіцит на ринку електроенергії створюється штучно, зокрема компанією Ахметова, - Герус

Про це у своїй колонці на БізнесЦензорі розповів нардеп (СН), глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 липня цього року в Україні відбулася зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то зараз це мав би бути нерегульований вільний конкурентний відкритий ринок. Саме так вони збирають цю олігархічну ренту із мешканців України. Власником компанії ДТЕК, яка отримує біля 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію є найбагатший українець Рінат Ахметов. Внаслідок рішення Уряду на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" було покладено спеціальні обов'язки – віддавати свою е/е для низьких тарифів для населення та фінансувати високі "зелені" євротарифи. Таким чином, вільний лібералізований ринок фактично було створено лише для компаній теплової генерації, де біля 80% генеруючих потужностей контролює компанія ДТЕК", - розповів Герус.

"Очевидно, ця компанія має повну ринкову владу на такому "конкурентному" ринку та фактично контролює процес ціноутворення. Вже у липні – перший місяць нової моделі – на ринку відбувся ціновий стрибок. Тарифи для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) виросли на 25%. І це при укріпленні гривні та падінні світових цін на газ та вугілля майже на 50% - до 14-річного мінімуму. Також, на єдиному ліквідному та працюючому ринку, "ринку на добу наперед" (РДН), у певні години почали утворюватися дефіцити електроенергії", - додав нардеп.

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"Ці дефіцити в значній мірі створювалися штучно, зокрема компанією ДТЕК. Це пов’язано із тим, що усім, хто не зміг купити електроенергію на РДН, віддають електроенергію по ціні "балансуючого ринку", а це ще на 15% дорожче.

З часом ці дефіцити почали збільшуватися і у вересні досягли загрозливих масштабів – такі дефіцити електроенергії були у всі дні місяця та у більшість годин доби", - акцентував Герус.

"Монопольна присутність ДТЕКу спричинила критичні негативні наслідки для ринку Бурштинського острова (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Тут "ДТЕК Західенерего" контролює близько 95% всього виробництва електроенергії). Маючи можливість контролювати і обсяги виробництва, і ціну "ринку на добу наперед", ДТЕК став вимикати із ринку блоки своїх електростанцій у певні години. Нижче червоним кольором виділені незадоволені заявки на покупку електроенергії обсягом понад 10 МВт у Бурштинському острові. Дефіцити електроенергії спостерігаються практично у всі години, але особливо катастрофічна ситуація з 7.00 до 8.00 год та із 23.00 до 24.00. Дефіцити у такі години досягали 8 000 МВт, що співставно із потужністю трьох українських атомних електростанцій. Більше того, у той час, коли на українському ринку був дефіцит, ДТЕК експортував українську електроенергію в Угорщину", - додав Герус.

" Така ситуація спричинила безпосередні цінові наслідки для споживачів Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

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Всі школи, лікарні, дитячі садочки, водоканали, теплокомуненерго, електространспорт, малий, середній, великий бізнес, завдяки таким діям компанії ДТЕК отримали зростання тарифів на 30%-40%. Ціна електроенергії "на ринку на добу наперед" у Бурштинському острові тепер на 13%-60% вища від ціни електроенергії в ОЕС (Об'єднаній енергетичній системі. - Ред.) України", - резюмував Герус.