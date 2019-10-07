 Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє агентство dpa.

"Формула містить ніщо інше, як спробу перетворити великі кроки, які обидві сторони конфлікту не були готові робити, на серію маленьких", - сказав Штайнмаєр.

За його словами, дії та їхню послідовність варто обговорювати.

Президент Німеччини зазначив, що три роки тому переговори в "нормандському форматі" в Парижі не просувалися - попри те, що було зрозуміло, що слід реалізувати в рамках Мінських угод, для обох сторін це були занадто серйозні дії.

Він також відкинув думки про те, що на зміст його "формули" сильно вплинула Росія. Штайнмаєр висловив здивування у зв'язку з полемікою навколо його "формули" в Україні і зазначив, що в переговорах щодо неї раніше брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" не означає нічого, - Пристайко