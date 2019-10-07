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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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 Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику своєї "формули" стосовно Донбасу, яку він запропонував ще коли був міністром закордонних справ Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє агентство dpa.

"Формула містить ніщо інше, як спробу перетворити великі кроки, які обидві сторони конфлікту не були готові робити, на серію маленьких", - сказав Штайнмаєр.

За його словами, дії та їхню послідовність варто обговорювати.

Президент Німеччини зазначив, що три роки тому переговори в "нормандському форматі" в Парижі не просувалися - попри те, що було зрозуміло, що слід реалізувати в рамках Мінських угод, для обох сторін це були занадто серйозні дії.

Він також відкинув думки про те, що на зміст його "формули" сильно вплинула Росія. Штайнмаєр висловив здивування у зв'язку з полемікою навколо його "формули" в Україні і зазначив, що в переговорах щодо неї раніше брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" не означає нічого, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152531
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и весь секрет формулы Штангенциркуля\
Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 3824
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Так в том и дело, кто кацапы из трех листов текста выбрали два абзаца, которые им подходят. А Кучма повторил подвиг Будапештского меморандума...
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Ты тупой зебибик , что не понимаете , что Моника сдаёт под соусом этой формулы Украину России ? Мол это не я сделал , а до меня порошенко ?
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Ты тупой. Петя за пять лет ничего не сделал, чтобы начать разгребать это дерьмо, только минск-2 оставил, как безальтернативные соглашения. Так прочитай 13 пункт этих петиных соглашений и лижи его дальше.
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Так при Порошенко же подписали эти соглашения. ЕС настаивает. ЕС и Порошенко заставили бы. Бо их достало, что Порошенко их постоянно прокатывает.
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ні, це бреше кожен 73/43%зебіл, включно з клованом. В т.ч. і ти. Ще 19вересня Порошенко пояснював: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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Там тоже брехал.
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думаєш, Штанмайєр не читав це в'ю Петра? І тому не згадав про нього?
Ну, хіба що - ти кончений зебіл.
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Читай 13 пункт петиных безальтернативных минских соглашений. Штайнмайер отдыхает, петисос.
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зебіл, альтернатива якраз то була, і ще нині зберігається: обговорювати. І уточнювати. Навіть в нормандському форматі.
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Нет собака, твоя формула гласит! Что если нет возможности мирно уговорить сильную сторону соблюдать порядок, то нужно слабую сторону заставить принять эти решения под страхом последствий, ибо у педантичных немцев, потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. А трактуют эту формулу чисто по факту, а не по контексту.
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разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, серию маленьких на серію єщьо мєньших і т.д. і т.п...штота ета напамінаєт...
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Матрешку сраную карл,матрешку. Не удивлюсь, если где то среди них, есть серые кардиналы, приверженные идеологии нацизма (прям как гидра) рубишь сраные бошки, а растет все больше.
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Кто то врет - или Президент Германии или Петя: -- вы так деградировали , что не понимаете , что под соусом этой формулы Моника сдаёт Украину России ? Мол эта формула была до меня !
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Агент фсб-кгб-штази. Штирлиц-Штагмайер
Ликвидировать! 👎😈
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Петя, выходи подлый трус. Скажи что тебя там небыло, ты отдыхал на Мальдивах!
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Это коришь *****,они в гэдэр вместе по пабам лазили!!!
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Штайнмайер отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 5075
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Гав-гав к ПЕСам. Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 8208
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Штайнмайер не зналчто Петя брехун и казнокрад.
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Ігор, не мли язиком, особливо про казнокрада, будь солідним.
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Підпис Порошенка під формулою покажеш? Вони і про життя на інших планшетах могли говорити але це не означає що Петро космонавт.
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Очную ставку штайнмайера и пети.
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Вони могли говорити про що завгодно і скільки завгодно, доки немає підпису це просто звуки.
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Договаривай штайнмаер....
И ликвидировать государство Украина как таковое
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Моника зеленски и гоп компания не знали под каким соусом объяснить своим зебилам как они сдадут Украину России , и взяли за основу формулу , мол это не мы ее придумали , а ещё до нас .
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Зеленский решиил спрятаться в штанинах штанов Штанмайера.
Зелёное пятно.
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Ох и тяжелая работа у вас зеботов. Врать все, что минск-2 и формула штанлегьциркуля это одно и тоже.
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особливо, стосовно "ФШ" в "редакції" *****-лаврова
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В грудні 2014 року провели б нормальні вибори і було все ОК!, коли б не расєя.
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Моника зеленски и гоп компания не знали под каким соусом объяснить своим зебилам как они сдадут Украину России , и взяли за основу формулу , мол это не мы ее придумали , а ещё до нас .
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Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его «формулы» в Украине.......(с)
------------
В том то и дело: «.......в переговорах(!!!) по ней ранее участвовал пятый президент Украины.......»(с), НО подписать/подписал(!!!) шестой преЗедент.........вот и вся «полемика»........
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" Моя попытка разделить..." " потом объединить, а потом развалить и вручить" Кому, кому.. ПутинУ...
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Любому неравнодушному к международной политике ясно, что Штанмайер кремлевская крыса. Украинцы (не обыватели,а именно украинцы) уже на инстинктивном уровне научились чувствовать чудный "русский дух", поэтому им и без проверки понятно все с агентом влияния Штанмайером. В подтверждении этой аксиомы всего две цитаты из Википедии, причем из русскоязычной статьи (подчищенной), после которых наблюдательному украинцу станет все понятным:
1) С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
2)В августе 2008 года конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией перерос в полномасштабные боевые действия. Штайнмайер участвовал в мирном урегулировании конфликта, вёл переговоры между Грузией и Россией и призывал к немедленному прекращению огня и началу диалога. Штайнмайер поддержал французскую инициативу мирного плана и заявил о том, что до прекращения огня искать виновника конфликта бессмысленно....
И вот теперь в Украине ОНО "работает" .. Вопрос на кого вернее на какую организацию оно работает из разряда риторических, результаты "работы" всем видны.
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Зебилы , формула не предусматривает сдачи Украины России , там почему Моника сдаёт Украину России ?
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Записки охотника

@galandecZP

·#BREAKING Железнодорожная станция Масловка (Воронежская область) (06.10.19) #Воронеж

Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 6819

Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 4398
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Клиенты "Джавелинов".
100% гарантия.
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Сколько у нас пусковых установок? В новой партии 5 штук купили.
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Было что-то около 200.
200 танков - заметная потеря, плюс реакция семей погибших.
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Есть большая разница между вынужденным подписанием невыгодных для страны условий, которые никто никогда не собирался выполнять, и реальной попыткой эти условия выполнить. Думающие о своих национальных интересах страны не выполняют никаких международных договорённостей, которые им не выгодны (или кто-то выполнил Будапештский меморандум? Или, может, Россия соблюдала нормы международного морского права во время ситуации с Керченским проливом?). Находят формальные причины не выполнять, выкручивают в свою пользу, возлагают вину на других и т.д., и т.п. Так работает дипломатия. А эти, блин, косят под дурачков: "Порошенко подписал, а мы только выполняем, все вопросы к нему". Нет уж, ребята, реальная капитуляция - это не подписание, а выполнение всей этой хрени, да ещё и в интерпретации, выгодной врагу
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Пока еще никто ничего не выполняет. Идет попытка вынудить Россию официально на переговорах в нормандском формате сформулировать свою формулу (или повторить формулу Штанмайера). Тогда все (в т.ч. Запад) официально увидят что она не выполнима, и не Украина, а Россия срывает Минские соглашения
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Обговорювати і підписувати це дві різні речі.
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Штанмайер просто прикрывает своей мордякой щуплое **** путина.
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Есть большая разница между вынужденным подписанием невыгодных для страны условий, которые никто никогда не собирался выполнять, и реальной попыткой эти условия выполнить. Думающие о своих национальных интересах страны не выполняют никаких международных договорённостей, которые им не выгодны (или кто-то выполнил Будапештский меморандум? Или, может, Россия соблюдала нормы международного морского права во время ситуации с Керченским проливом?). Находят формальные причины не выполнять, выкручивают в свою пользу, возлагают вину на других и т.д., и т.п. Так работает дипломатия. А эти, блин, косят под дурачков: "Порошенко подписал, а мы только выполняем, все вопросы к нему". Нет уж, ребята, реальная капитуляция - это не подписание, а выполнение всей этой хрени, да ещё и в интерпретации, выгодной врагу
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Прекращение войны - это полная брехня!
Путину надо легализовать ЛНР и ДНР - для этого и нужны "выборы" в этом обезьяннике.
А дальше обезьяны с гранатами пойдут по всей Украине: вот какой это "МИР" !
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Формула штайнмайера означает только одно - на любых условиях россии побыстрее заставить капитулировать Украину, чтобы германия могла беспрепятственно получать дешевый российский газ.
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Путин уже видит возобнолённую ГДР,
но Штанмайер об этом не знает (или знает но молчит).
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Буде і таке . Після запуску сп-2 пуйло почне діктувати свої умови і германії, і всьому ЕС. Скоро почуємо ПортугаліяНаш, ГерманіяНаш....ФранціяНаш.....До речі в Португалії кацапня актівно скуповуює нерухомість.
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Путин, Штанмайер, Зеленский, Пристайко, Богдан, Коломойский, Трамп -
все одной национальности. Не скажу какой. Читайте их катехизис в гугле.
Катехизис зеленскогго в ссср.
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Пошел в ж.пу!! Своей страной займись,заполонили всю Германию тунеядцами черными
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,,Я не поэт,но я скажу стихами:-,,Пошли вы (швайнмайер) на х...й, МЕЛКИМИ шагами!,,
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Президент действительно участвовал в ее обсуждении. И судя по тому, что он эту формулу не подписал и не одобрил - она нам не подходила. А судя по тому что ее хвалит Путин - она Украине попросту ВРЕДНА.
так что дискуссии на эту тему считаю неуместными, а оценка этой формулы - однозначной: НАХЕР.
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умоется зеленский кровушкой, таки шо до клоунады интерес пропадет.
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штангельциркуль, а давай мы тебе опу порвем на серию маленьких?
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... Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко

Даже Штайнмайер слил Петю )
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надо твой маленький пис..юн порезать на маленькие кусочки
и скормить Фуйлу
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