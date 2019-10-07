 Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє агентство dpa.
"Формула містить ніщо інше, як спробу перетворити великі кроки, які обидві сторони конфлікту не були готові робити, на серію маленьких", - сказав Штайнмаєр.
За його словами, дії та їхню послідовність варто обговорювати.
Президент Німеччини зазначив, що три роки тому переговори в "нормандському форматі" в Парижі не просувалися - попри те, що було зрозуміло, що слід реалізувати в рамках Мінських угод, для обох сторін це були занадто серйозні дії.
Він також відкинув думки про те, що на зміст його "формули" сильно вплинула Росія. Штайнмаєр висловив здивування у зв'язку з полемікою навколо його "формули" в Україні і зазначив, що в переговорах щодо неї раніше брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
Ну, хіба що - ти кончений зебіл.
Ликвидировать! 👎😈
И ликвидировать государство Украина как таковое
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
Зелёное пятно.
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В том то и дело: «.......в переговорах(!!!) по ней ранее участвовал пятый президент Украины.......»(с), НО подписать/подписал(!!!) шестой преЗедент.........вот и вся «полемика»........
1) С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
2)В августе 2008 года конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией перерос в полномасштабные боевые действия. Штайнмайер участвовал в мирном урегулировании конфликта, вёл переговоры между Грузией и Россией и призывал к немедленному прекращению огня и началу диалога. Штайнмайер поддержал французскую инициативу мирного плана и заявил о том, что до прекращения огня искать виновника конфликта бессмысленно....
И вот теперь в Украине ОНО "работает" .. Вопрос на кого вернее на какую организацию оно работает из разряда риторических, результаты "работы" всем видны.
Записки охотника
@galandecZP
·#BREAKING Железнодорожная станция Масловка (Воронежская область) (06.10.19) #Воронеж
100% гарантия.
200 танков - заметная потеря, плюс реакция семей погибших.
Записки охотника
@galandecZP
·21 ч
#Breaking Под Волгоградом (03.10.19) #Russia #tanks #Волгоград
Путину надо легализовать ЛНР и ДНР - для этого и нужны "выборы" в этом обезьяннике.
А дальше обезьяны с гранатами пойдут по всей Украине: вот какой это "МИР" !
но Штанмайер об этом не знает (или знает но молчит).
все одной национальности. Не скажу какой. Читайте их катехизис в гугле.
Катехизис зеленскогго в ссср.
так что дискуссии на эту тему считаю неуместными, а оценка этой формулы - однозначной: НАХЕР.
Даже Штайнмайер слил Петю )
и скормить Фуйлу