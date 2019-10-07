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Все про:корупція (2597) Миколаївська область (418) фермер (39)

 Керівництво обласної організації Укрдержфонду фермерів підозрюють в організації корупційної схеми

Керівництво Українського державного фонду підтримки фермерських господарств разом з керівництвом Асоціації фермерів і приватних землевласників підозрюється в організації корупційної схеми під час видачі державної допомоги фермерам.

У Миколаївській області завдяки спільній роботі прокуратури та СБУ було затримано співробітника Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря в сумі 40 тис. грн. Про це повідомляє Магнолія.tv.

Наступного дня в тій самій Миколаївській області СБУ повідомила про затримання голови обласної асоціації фермерів та землевласників. Оперативники встановили, що він вимагав у місцевого фермера 40 тис. грн за погодження питання про виділення бюджетних коштів. Причетність підозрюваних задокументована належним чином. Зараз підозрюваний перебуває під домашнім арештом, йому інкримінують одержання неправомірної вигоди і вимагання (ч. 3 ст. 368 КК). Максимальна санкція статті - позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівництво обласної організації Укрдержфонду фермерів підозрюють в організації корупційної схеми 01

За версією слідства, чиновники Укрдержфонду і керівництво Асоціації фермерів, перебуваючи в злочинній змові, налагодили корупційну схему національного масштабу.

Так, щоб отримати безвідсотковий державний кредит, фермери мають перерахувати на рахунок асоціації під виглядом "членського внеску" відкат у розмірі 10-20% від суми кредиту. Зараз слідчим шляхом перевіряється причетність до схеми інших областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152526
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, прям берут так и в открытую перед камерами раздают Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы - Цензор.НЕТ 2693 А варианта то что это сделали кто с ПЕСа или их младшего брата (справа громад) специально заснял это видео чтобы показать - вот провокаторы от зебилов раздают фантики
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хотя бы человека такого нзваали ( из чиновников), не то, что организацию
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А картинка с апельсинами где? Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы - Цензор.НЕТ 5833 Ты видишь какие организованные патриоты, и сцену и все остальное взяли сами скинулись и оплатили, и патриоты с партии ЕС, и те кто не проползли в 8% (справа громад) также сами взяли бесплатно пришли спасать страну от капитулянтов
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Ну да, прям берут так и в открытую перед камерами раздают А варианта то что это сделали кто с ПЕСа или их младшего брата (справа громад) специально заснял это видео чтобы показать - вот провокаторы от зебилов раздают фантики
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Якщо знищити фермерів як клас, то корупції не буде. Ви це зробите разом!
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В Украине есть организации которые не подозреваются в коррупционных схемах?
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хотя бы человека такого нзваали ( из чиновников), не то, что организацию
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нет, это позор или реалии украинской действительности.
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