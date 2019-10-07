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Все про:Білорусь (849) Донбас (13222) Макей (17) нормандська четвірка (608)

 Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Мінськ готовий надати майданчик для зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якнайшвидше завершився, зокрема ми готові забезпечити (проведення. - Ред.) будь-яких зустрічей – у "нормандському форматі", розширеному "нормандському форматі", в інших форматах - якщо до нас надійдуть відповідні запити", - сказав міністр.

Водночас міністр зазначив, що поки "конкретних пропозицій не було".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі в "нормандському форматі" ще немає, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152525
 
 
 Топ коментарі
 
Минская площадка не чем не отличается скажем от тамбовской, можайской или петропавловск камчатской.
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"конфликт в Украине" - прокацапленный бульбоед Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 5681
1941-1945 - "конфликт в СССР" Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 4012
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Там Кива попал но pornhub. Скомороха тоже нужно там опубликовать. Чем не площадка для "звезд".
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Дійсно, це відео там є.
Щоправда, еротична цінність так-сяк... На дуже вибагливого месьє
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Белорусь выигрывает и в международном плане и в экономическом. батька считает прибыли и стал уже не последним диктатором в Европе, рукоподаваемым Европейскими лидерами. Вот реально кто выгодополучатель.
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Минская площадка не чем не отличается скажем от тамбовской, можайской или петропавловск камчатской.
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Hellis‏ @13Hellis_13 1 ч.1 час назад

Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 8288

нае*бали, так нае*бали..... Кремль вытер ноги о задницу Зеленского и пинком отправил его напрямую к боевикам.


Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 4244
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Все и так давно понятно было что будет дальше. После признания Украиной автономии днр, Рашка официально умывает руки, снимает санкции, а Украина один на один остается с боевиками (конечно при поддержке РФ) как с уже внутренним конфликтом. Обстрелы и убийства конечно же не прекратятся, только Украина уже не сможет отвечать и стрелять в ответ по признанной автономной республике днр, так как Рашка заявит о вероломном нападении на братскую республику.
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Да никто и не сомневается. Все упирается в то, что этого требует русня.
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Да нет уже такой страны как беларусь. Есть федеративная республика Беларашка забитая росийскими войсками и росийскими агентами.
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мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен
Дальше можно не читать Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 126
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"конфликт в Украине" - прокацапленный бульбоед Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 5681
1941-1945 - "конфликт в СССР" Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 4012
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Вистачить площадок у Бєларусі. Гриб підтвердить.
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Если кто не в курсе, Белоруссия не только прямой военный союзник РФ и служит плацдармом для ее войск. Не только голосует на всех площадках против Украины. На ее территории не только похищают наших граждан. Есть обоснованные предположения что с ее территории уже провели диверсию.
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Пропонує зробити місцем перемовин Вільнюс.
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Да иди ты в жопу Макей. И без твоей площадки украинцы разберутся. Как же заколебали эти заявления лукашенковских холуёв с подачи их пахана. Во всём хотят урвать выгоду, даже на этом внутриукраинском конфликте. Ты лучше озаботился независимостью нашей республики, а то скоро беларуским федеральным округом станем.
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Давно вже потрібно перенести майданчик з Білорусі наприклад В Грузію, або Прибалтику, або Польщу....а в білорусь можна повертатись, коли брати Білоруси скинуть окупаційний прокацапський режим.
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