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Все про:ветерани (390) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (7) Коляда Оксана (4)

 При Мінветеранів сформовано групу для підтримки засуджених і обвинувачених у вчиненні злочинів ветеранів, - міністерка Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда повідомляє, що при відомстві сформована ситуативна група з підтримки і допомоги засудженим українським ветеранам і тим, які перебувають під слідством.

"Я зараз активно включилась у процес лобіювання ефективної програми психосоціальної адаптації. Саме тому, ми сформували ситуативну групу з підтримки та допомоги засудженим українським ветеранам та тим, які перебувають під слідством. І питання не у виправданні вчинку, а у подоланні наслідку стресових розладів, їхньої профілактики", - написала Коляда в блозі на "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка підкреслила, що ця ситуативна група в складі психологів, юристів, соціальних працівників діятиме на постійній основі, оскільки вона допускає, що подібних випадків буде чимало.

"Скорочення фінансування програми психосоціальної адаптації, очевидно, призведе до збільшення таких випадків", - додала Коляда.

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Крім того, вона додала, що ініціює повернення практики проведення психолого-психіатричної судової експертизи військовими фахівцями, які знають специфіку отримання і наслідків бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152523
 
 
 Топ коментарі
 
З вашою Зе командою, вам ніхто не повіритьПри Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 2443
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плять. вы ещё группу поддержки педофилов соберите, у*баны зелёные.
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Обирали українці Президентом коміка! Але він кудись подівся Залишилась Моніка!
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З вашою Зе командою, вам ніхто не повіритьПри Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 2443
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А бывшие повстанцы получат статус учасника боевых действий и все соответсвующие льготы и пособия с пенсией? А то Ирина Довгань интересуется очень При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 7709
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За участие в боевых действиях, стаж день за три идет.
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плять. вы ещё группу поддержки педофилов соберите, у*баны зелёные.
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Обирали українці Президентом коміка! Але він кудись подівся Залишилась Моніка!
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"При Минветеранов сформирована группа для поддержки преступлений ветеранов"
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Так они зебам по всем пунктам зрады проходят и одна из них - Порошенко посадил тысячи участников АТО... Выполнители воли народа, накачанного Г+Г...
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Для всех.
Один.
Для всех.
И для и для порошенка.
И для стерненка.
И для зеленского и Ко.
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вот ты можешь обстрелять мариуполь из града и гулять на свободе? а сепар может
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амнистия полагается только сепарам, а помилоапние пропагандонам и парашкинским десантникам
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это намек какой-то, что скоро таких ветеранов в тюрьмах будет все больше и больше? А Богдан еще по предложению Портнова их будет назівать террористами?
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любой человек ,любой должности, звания, былых заслуг, совершивший уголовное правонарушение, становится уголовным преступником. точка.
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Якщо злочин доказано, а так все вірно.
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А як щодо танкіста Балабуха, у якого пластина в голові від тяжкого поранення, який пирнув ножем у відповідь на образу з боку прокремлівського нападника?
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давно пора, потому что некоторые наши защитники по навету сепаров, по решению сепарских судов при участии сепарских прокуроров сидят до сих пор...
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Мужика деревенского закрыли на сизо
Заходит в хату и спрашивает у всех присутствующих ВОРЫ есть ???
Все а#уели показывают на занавеску у окна
Мужик подходит туда открывает занавеску и говорит
ВОРЫ есть ???
Вор смотрит на колхозника с а#уевшими глазами
Говорит ну Я вор
Колхозник ему и говорит:
Если валенки с#издят,первый #изды получишь
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Міністр О.Коляда була присутня у судовому засіданні Верховного Суду по тяжкопораненому танкісту Балабуху, засудженому у 2018 році. Це плюс.
Наступне засідання 22 жовтня.
До "героїчних" форумчан - замість по клаві плескати приходьте з нами підтримати нашого танкіста.
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