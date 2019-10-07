 Окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста Бекірова, - адвокат Ладін

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з клопотанням про припинення кримінальної справи виступив прокурор, оскільки Бекіров через хвороби і постійне лікування поки не може брати участь у судових засіданнях. Суддя Сергій Деменок підтримав клопотання сторони обвинувачення.

"Суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі у зв'язку з важким станом здоров'я підсудного Бекірова, що перешкоджає брати участь у ході судового розгляду, до його одужання", - йдеться в рішенні.

За словами адвоката Ладіна, рішення суду означає, що засідань у справі не буде, поки в Едема Бекірова не покращиться здоров'я.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.