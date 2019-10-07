 Працівники Миколаївського порту поскаржилися Зеленському на "Укрзалізницю"

Члени профспілки порту і робітники приватного оператора, який займається доставкою-прибиранням вагонів на території порту для стивідорних компаній, провели сьогодні акцію під Офісом Президента і звернулися до керівника держави із закликом втрутитися в ситуацію, пишуть Українські новини.

Причиною можливого колапсу вони називають протиправні дії керівництва АТ "Українська залізниця". "ТОВ "Сісайд Термінал" - це єдиний в Україні приватний оператор, який працює в державних портах та зумів ефективно замінити державного монополіста, використовуючи для цього колії, що належать, зокрема, АТ "Українська залізниця". Ми працюємо сім років, лише за останні три роки загальна сума інвестицій у державне майно становить понад 30 млн гривень. Ми розробили власне унікальне програмне забезпечення, яке не має аналогів в Україні, та маємо повну підтримку з боку стивідорів, які зацікавлені в тому, щоб процес доставки-прибирання вагонів відбувався без затримок. Але останнім часом вище керівництво АТ "Укрзалізниця" руками Одеської залізниці АТ "Українська залізниця" блокує роботу компанії: не підписує дозволів на вихід тепловозів на колії загального користування, ухиляється від проведення технічного огляду тепловозів, не видає дозволу на ремонт тепловозів, тобто здійснює всі можливі дії для зупинки компанії, що в підсумку призведе до зупинки роботи порту", - розповів керівник профспілки робітників оператора порту Роман Панюков.

За словами голови профспілки, АТ "Укрзалізниця", користуючись статусом монополіста, вже чотири місяці безпідставно відмовляється подовжувати з ТОВ "Сісайд Термінал" договір про експлуатацію залізничної під’їзної колії, на підставі якого здійснюється подача-прибирання вагонів зі станції Миколаїв-Вантажний власними локомотивами компанії.

У звернені підприємства до Президента Володимира Зеленського зазначається, що мотивом дій керівництва "Укрзалізниці" може бути бажання прибрати до рук успішне підприємство. "У 2019 році фіксуються рекорди вантажообігу: тільки в серпні поточного року перевалка вантажів збільшилася на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 року… Усі дії керівництва АТ "Українська залізниця" свідчать про те, що це добре спланована акція. Деяким керівникам, мабуть, сподобався чужий успішний бізнес, який вони вирішили прибрати до рук або просто знищити, щоб не було успішних прикладів роботи… Використовуються адміністративний ресурс і тиск, щоб видавити компанію з ринку і посісти її місце", - стверджується у документі.

Працівники підприємств та профспілки Миколаївського порту закликали Президента виступити на захист порту та захистити підприємство, яке є одним з найбільших платників податків області, "від свавілля державного монополіста і керівництва АТ "Українська залізниця" та не дозволити зупинку роботи другого за обсягами операцій порту України.

Нагадаємо міністр інфраструктури Криклій заявив, що пілотний проєкт із залученням приватної тяги для вантажних перевезень на залізниці запустять до кінця 2019 року. Приватна тяга - це добре, тому що останніми роками "УЗ" не здатна сама себе забезпечити тягою, впевнений міністр. Євген Кравцов офіційно взяв на себе обов'язки запустити приватну тягу і замінити половину керівного складу "Укрзалізниці".