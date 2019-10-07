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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:МЗС (1909) нормандська четвірка (608) Пристайко (184) Формула Штайнмаєра (75)

 Пристайко про можливий зрив РФ домовленостей щодо Донбасу: У нас є плани і В, і С, і D, але говорити про них зарано. ВIДЕО

Якщо Росія не виконуватиме домовленості вже після імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, то в України є плани В, С і D.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем.

Відповідаючи на запитання, чи має Україна альтернативні плани дій на випадок, якщо Росія не виконуватиме домовленості вже після імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, міністр сказав: "Що стосується того, чи є у нас плани В, С і D - так , дійсно, у нас є ці плани, але, очевидно, ми не будемо про них говорити, поки у нас є та можливість, яка зараз буде обговорюватися лідерами в "нормандській четвірці".

Раніше Пристайко повідомив, що поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" нічого не означає.

Також читайте: Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152518
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего у них нет... кроме капитуляции.
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Дуже влучно. Якщо "А" -- неминуча капітуляція, то що тоді "запасні"?
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То есть зелёные скоты все таки собираются имплементировать эту сраную формулу в украинское законодательство несмотря на то что русня и сейчас ничего не выполняет и выполнять не будет. Ну что за мрази.
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Это он рассказывает про свои многоходовочки...
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Пристако, а может тебя пранкеры развели? Или Шарий маску Штайнмайера надел?
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И план Z тоже есть?Они точно какие-то планокуры
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Сколько ЗЕлебоб выйдет на Майдан захищати цю нарко тварь!?)))
Вы только с дивана будете болеть за ЗЕню!)))
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ты соевый бот - зелёная шмаркля. и не обзывай соевых зелебобами, а пецю наркотварью.
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это как его понимать? если по плану "А" не получится слить, то будут следующие по списку планы?
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7. Пункт 2 ФШ из письма Ш-Ф от 28 ноября 2015 года недвусмысленно устанавливает, что проект закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовится не Верховной Радой Украины, а политической подгруппой [нормандской группы. - А.И.], в которой безусловно участвуют представители ОРДЛО. Верховная Рада Украины лишь одобряет текст закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО. Согласно п.2 ФШ Верховная Рада Украины обязана утвердить закон о местных выборах, разработанный с участием представителей ОРДЛО, спустя четыре недели.

8. Пункт 3 ФШ устанавливает, что местные выборы в ОРДЛО проводятся через 90 дней после утверждения Верховной Радой закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО.

9. Пункт 4 ФШ устанавливает, что кандидаты на этих выборах [независимо от числа и тяжести совершенных ими преступлений. - А.И.] получают неприкосновенность.

10. Пункт 5 ФШ устанавливает, что в результате этих выборов [после их завершения и подтверждения их соответствия нормам ОБСЕ со стороны ОБСЕ. - А.И.] на смену временной неприкосновенности в силу вступает неограниченная во времени амнистия.

11. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает ни наступления мира, ни прекращения огня, ни вывода российских войск с территории ОРДЛО (утверждения В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен наступить мир. Произойти полное прекращение огня, выведение зарубежных военных формирований»).

12. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает размещения украинских пограничных подразделений на украинско-российской границе (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября «Мы все понимаем, что на украинско-российской границе, с нашей стороны, должны быть украинские пограничники»).

13. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает проведения обмена пленными (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой»).

14. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что проведение выборов не пройдет под дулами пулеметов, автоматов и иного оружия, поскольку в ФШ нет требований ни о выводе зарубежных войск и вооружений, ни о разоружении боевиков (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов».

15. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы пройдут завтра (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра…? Нет… Завтра выборы на Донбассе? Нет.») Согласно пункту 3 ФШ выборы должны пройти не завтра, а через 90 дней после утверждения Верховной Радой Украины закона о местных выборах в ОРДЛО, разработанных с участием представителей ОРДЛО. 90 дней в политическом смысле - это, возможно, даже быстрее, чем завтра в обыденном.

16. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы в ОРДЛО пройдут, как утверждает В.Зеленский, «с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей».

17. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский утверждает: «Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон «Об особом статусе»? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом». В этом утверждении содержится признание (возможно, неосознанное) того, что Верховная Рада Украины самостоятельно не будет разрабатывать и принимать этот закон: Будем ли мы его сами разрабатывать…? Нет.

18. В.Зеленский утверждает, что этот закон будет написан совместно. Совместно с кем? Очевидно, с представителями ОРДЛО, всем украинским обществом. Точно так, как это и установлено «формулой Штайнмайера», к которой новые власти Украины присоединились 1 октября 2019 года по требованию президента В.Зеленского.

19. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский спрашивает: «Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором подтвердили согласование позиций по тексту этой формулы».
Это страусиная уловка.
Направление идентичных писем с принятием на себя одинаковых обязательств в адрес одной и той же международной организации означает согласование позиций, или общее соглашение, сторон. Точно так, как это и сказано самим В.Зеленским в его обращении.
Кроме того, совместная работа представителей Украины с представителями ОРДЛО в политической группе нормандского формата идет с самого начала его появления. Именно с технологией этой совместной работы согласились новые украинские власти, направив соответствующее письмо спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе М.Сайдику.
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• Есть ли у вас план, мистер Фикс? - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
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Vitaly Portnikov

@portnikov

Путін просто підсмажує Зеленського на повільному вогні, як спійманого на вдалому полюванні зайця.
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и какой из этих планов позабористее?
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Спочатку був план А. Потім з,явився В (розумію чому не Б-тупі западні лідери не розуміють кирилиці). Тепер до них добавилися плани С і D. Як добре, що в латинському алфафіті 26 букв. Ще варіантів та варіантів. Але в українському ********* аж 33. Тому раджу Пристайко нумерувати свої варіанти українською абеткою. Більше простору буде для словоблудства.
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https://twitter.com/i/status/1180896902625267712

Отвод войск РФ в Украину. **** - кто то мониторит переброс этой техники через границу.
Есть же спутники у США. По международным законам - это факт агрессии.


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Этот поц немножко знает алфавит! Может он и читать умеет... хоть по слогам. Так напишу - застрелись тварь.
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так когда они анализы сдадут на наркоту?
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тобто, у зелєбобікоф є мінімум 4 плани по здачі України *****
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Кривбас порожняк не гонит!,да зесептиконы?
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Очень много практики стало вводится схожей с практикой **********, в частности говно бред по Г+Г где людям головы забивают всякой сранью, отвлекая от важных вопросов. Управление общественным мнением идет полным ходом, ведь им ой как неудобны люди которые что то подозревают и задают вопросы. Так пред теликом можно всю жизнь просидеть и ненавидеть того кого скажут. Особенно та брехня по г+г, уже напоминает первый канал у мокшан.
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ПРЕЗИДЕНТ МОЕЙ МЕЧТЫ:
1. сегодня он заявляет: прошу руководство РФ в трёхдневный срок официально подтвердить степень своего влияния на руководство НВФ на территории Донбасса - готовы вы гарантировать выполнение любых договорённостей, или не готовы?
2. спустя 3 дня в случае негативного ответа/молчания кремля объявить о своём предстоящем обращении к народу в 24:00
3. в 24:00 сообщить: три часа назад я отдал приказ Силам Специальных Операций освободить Луганск/Горловку, операция в полном разгаре
4. жду звонка от руководства РФ
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"Есть ли у вас план,мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!"...(с)
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просто миллионов 20 еще выедет из страны из за этих предаетелей!
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