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Все про:Андрушко (5) заява (113) Нацполіція (8301) Яневський (1) Мендель (38)

 Яневський подав заяву до поліції через інцидент Мендель із журналістом Андрушком

Журналіст Данило Яневський написав заяву до поліції через те, що речниця президента Юлія Мендель відштовхнула кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Андрушка.

Відповідну заяву в управління Нацполіції в Солом'янському районі столиці Яневський опублікував у Facebook.

Наводимо повний текст заяви:

"ЗАЯВА
про вчинення злочину

Повідомляю Вас про наступні обставини:

З відкритих джерел (мережа Інтернет) мені стало відомо про вчинення злочину службовою особою - Прессекретарем Президента України громадянкою Мендель Юлією Володимирівною.

5 вересня 2019 року, близько 10 години ранку до будівлі Вищого антикорупційного суду, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, прибув Президент України Володимир Олександрович Зеленський зі своїм оточенням, серед яких перебувала і Прессекретар України Мендель Ю.В. Біля входу до приміщення, Президента України чекали представники ЗМІ, серед яких був журналіст програми "Схеми" "Радіо "Свобода" та Першого Суспільного телеканалу Андрушко Сергій Степанович. Як вбачається з відеоматеріалів за посиланням: https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/389325218429171/?t=19

Прессекретар Президента Мендель Ю.В у грубій формі відштовхнула журналіста під час задання ним запитання Президенту та фактично завадила Президенту виконати свій обов’язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України. Таким чином, Прессекретарем, усупереч встановленим її посадовим обов’язкам, що визначені Положенням про Прес-службу Президента України, допущено дії, що не мають нічого спільного з організацією висвітлення діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із засобами масової інформації та створенню для журналістів сприятливих умов для роботи.

Більше того, дії Прессекретаря Президента є протиправними з точки зору кримінального законодавства, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста Прессекретарем допущено умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, відповідальність за які передбачено ст. 171 КК України. Здійснивши напад на журналіста, службова особа Мендель Ю.В. з перевищенням повноважень, умисно порушила право журналіста на вільне збирання інформації, унеможливила його доступ до інформації, здійснила вплив у фізичній формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків.

Треба зазначити, що це не одиничний випадок перешкоджання законній діяльності журналістів та виконанню Президентом України своїх конституційних обов’язків з боку даної особи. Так, наприклад, 15 вересня 2019 р. вона відштовхнула журналіста "Радіо "Свобода" Крістофера Міллера від Президента України, чим перешкодила Голові держави завершити відповідь на питання, а журналісту - виконувати свої професійні обов"язки (відеодоказ тут: https://youtu.be/dAA5XfF8XHI).

Вищевказане свідчить про систематичний характер протиправної діяльності службової особи, що загрожує інтересам держави, суспільства, основам та принципам громадянського суспільства, створює негативний образ держави Україна за кордоном.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 55, 56, 214, 215, 216 КПК України, ПРОШУ:

1. Внести мою заяву про вчинення Мендель Юлією Володимирівною кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов`язки.
2. У строк передбачений КПК України розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч.2.ч.3 ст. 171 КК України.
3. Повідомити мене, у встановленому законом порядку і терміни, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

Яневський Д.Б "07" жовтня 2019 р".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Мендель про конфлікт із журналістами: Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент. ВIДЕО

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152517
 
   
 Топ коментарі
 
суку будут воспитывать - интересно .а как она будет выглядеть в наморднике и с поводком - прикольно было бы)))
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Всячески бить зелёного гада - работа полезная и нужная...
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Вообще это недоМендель раздражает до колик. Впервые вижу чтобы секретарь думала о себе как о пупке земли. Что очередной раз доказывает что команда Зе в большей массе какие-то недоразвитые.
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суку будут воспитывать - интересно .а как она будет выглядеть в наморднике и с поводком - прикольно было бы)))
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А шо, андрушко так оттолкнули, шо его парализовало?
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ты ещё скажи что он же не в реанимации, ну не убила же она его в самом деле.
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Шото этот андрушко не возмущался, когда его охрана профэсора пыском в асфальт тыкала. Почему?
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??? И не такое было и с прохфессором, и с барыгой, и с пчеловодом бухгалтером.....
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Так шо, андрушенко на всех кидался, от всех выхватил люлей, а будет писать только на мендель?
Ничосебе
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Ты что то попутал. андрушко кидался? Работа репортёра расследователя.
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Кидаться на президента страны, это работа? Шо ты несешь?
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Т.е. если бы охрана андрушке череп проломила, то все бы тебя устроило. Пипец у тебя логика
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т.е. сам факт, шо анрушко хам и провокатор тебя вообще не смущает. Яснопонятно.
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Ты дурак или прикидываешься? Череп. проломила.........зашкварило? Твой ориентир Рашка , там точно журналисту вот так прилетает.
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вот теперья понимаю что порохоботы игогда правы...есть пробитые зелеботы.
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а шо нет? Моська - он и есть.. подленькая.. получил по делу...
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вопрос из постсовковой реальности.
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Какой у тебя вопрос из постсовковой реальности?
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дело в том, что он любит по рылу получать...
это, его основная работа.. ))
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що, ти також из шлюшок? ))
скоро вас будуть бить и возможно ногами. (с)
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Всячески бить зелёного гада - работа полезная и нужная...
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хоча в конкретному випадку - це піар-акція. Заяву Яневського - відхилять.
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На якій підставі відхилять? Дайте норму законодавства.
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Норму давати не буду. Не юрист. Не пригадаю. Але в моїй практиці був такий випадок:
Моя дружина свого часу мала багато годин перепрацювання, мало вихідних; причому - було вдосталь переходів з другої на першу зміну (тобто, на сон між змінами їй бувало, залишалося дві-три години). Я написав скаргу в Управління праці та соцзахисту (дружина категорично відмовлялася скаржитись). В розгляді скарги по суті (відповідно, і в розслідуванні) мені відмовили, мовляв згідно такої-то норми Закону скаржитись має постраждала особа.
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третю особу це не касається. скаржитись треба було відносто прав людини - особисто вас - що це все дуже негативно впливає на ваше життя як чоловіка, і дітей, і сім"ї уцілому.
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да, це правда, але це вже - марудна справа. Тим більше, дружина була категорично проти. І, що саме головне: після моєї скарги такі знущання над дружиною припинилися; а це було для мене головне.
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Слід розрізняти скаргу в Управління праці та соцзахисту на порушення трудового законодавства та заяву в поліцію на факт скоєння кримінального правопорушення.
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Звернення до поліції з письмовою заявою
Якщо особі стало відомо про вчинене кримінальне правопорушення, або ж вона стала свідком вчиненого кримінального правопорушення, або потерпілою, особа маєте право написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення до найближчого відділення Національної поліції України незалежно від місця і часу їх учинення.
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Як не крути, але всі суди під Коломойським. Тому цю справу прикриють.
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Скоро окажется, что и армию с мовой создал Беня, а не безальтернативная Свыня Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 3661
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а разве не сам Андрушко должен подавать такую заяву? на него ж кидалась пресс как бы секретарь?
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но если пострадавший не считает себя...пострадавшим?
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В данном случае правонарушением считается факт препятствования журналисткой деятельности, задокументированный на видео. Пострадала свобода журналистики.
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т.е не конкретное лицо (оно как прецедент), а вообще "свобода слова" ? правильно?
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Есть статья 111 "Государственная измена". Какое физическое лицо в этом случае можно признать пострадавшим? У нас аналогичный случай.
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Вообще это недоМендель раздражает до колик. Впервые вижу чтобы секретарь думала о себе как о пупке земли. Что очередной раз доказывает что команда Зе в большей массе какие-то недоразвитые.
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Гнать надо эту бешенную неадекватную тётку. Токсичная дура, проверить на бешенство.
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Ну что за наглая ложь, никто его не толкал, мешала подойти наглому журношлюхе да, но толчка там не было.
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Что за бред, она лишь перекрыла ему дорогу выполняя правда работу охраны, но где тогда заявления на охрану которая постоянно преграждает дорогу к охраняемым лицам.
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Павел Довженко & Илья Шевченко, Вам одного аккаунта мало?
Речь в заявлении не о том что толкнула или блокировала, а об этом:

фактично завадила Президенту виконати свій обов'язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України. Таким чином, Прессекретарем, усупереч встановленим її посадовим обов'язкам, що визначені Положенням про Прес-службу Президента України, допущено дії, що не мають нічого спільного з організацією висвітлення діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із засобами масової інформації та створенню для журналістів сприятливих умов для роботи.
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Де такий обов'язок у президента, що він повинен будь-коли і будь-де відповідати на питання?
Може якусь статтю закона наведете?
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А чего тут спорить, количество проведённых открытых прессконференций ВАЗ-а, говорит само за себя. И я помню - "он нам ничего не должен".
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А чего не сам сывочолый Мародер? У него опыта стучать в мелицию побольше
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А кто такая мЕлиция и какой мародёр в неё постоянно стучит? Разъясните, плиз.
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З кожним днем, все цікавіше і цікавіше...
Чомусь я відчуваю агресію до данної дівчини, хоча, вона, нічого поганого, ще начебто не зробила...
Можливо в данному випадку відбувається гра колективним підсвідомим... І на її місце вже є достойніший кандидат...
З іншої сторони, я не чув від неї вибачень, за звинувачення в адрес військовослужбовців ЗСУ...
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Этот козлина пер как танк на президента, вопя как больное, охране нужно было его мордой в асфальт ложить без разговоров.
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Он Богдана шёл спрашивать. А защищать есть охрана, и она оценивает степень опасности.
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реакция у "журналистов" почти "молниеносная"...)))))))))))))))))))))) Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 3898
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Интересно, в какой стране запросто журналисту можно подойти к президенту в любое время и начать задавать вопросы? И написать то оно написало, а вот принять - приняли? Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 7381
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В цивилизованной. Тем более еслт ещё и "слуга народа", или уже Господа уроды?
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встречный вопрос. в какой стране пресс секретаь кидается истерично и толкает своего бывшего коллегу? И это уже не первый случай с этой перспективной пациенткой псих диспаера на полное освидетельствование.
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А на вопрос ответить конкретно? А насчет пресс-секретаря - перебрала на себя функцию охраны, охрана недорабатывает.
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Во первых он шёл к Богдану. А что такое Богдан???
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Потроллить тупую ватную кобылу никогда не поздно.
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раздули уже из мухи слона, ну сделал Зе своей прересссекретрше выговор и всё. А тут прям "преступление", куда там. Мужики, ну позор!
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правильно подал андрушко не журналист а назойливый хулиган
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Надо бы провести марш толерантности в защиту представителей ЛГБТ сообщества в журналистике! Это будет нашим следующим требованием!
Пацаны, так где палатку ставить? А то я уже третий день с ней по Киеву брожу, замёрз как цуцик, от бомжей уже еле отбиваюсь - отобрать хотят! Яневський подав заяву до поліції через інцидент Мендель із журналістом Андрушком - Цензор.НЕТ 6070
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Всегда так было. Прес-секретарь модерирует журналистов.Андрушко пытался без модерации .За что и отрымал по пустой головёшке.Поделом.Все вопросы только с разрешения Пресс- серетаря.Пресс -серетарю за это деньги платят,что он бережёт время Президента.А свобода -пристанище хамов по жизни.
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Так неужели посадят эту ярую сепаратистку Мундель Или продажный ...резидент ЗЕбил капитулянт который выхвалялся даже перед Траппом что у него свой свой карманный прокувор и антиукраинские суды... И он не позволит ответить перед Законом своей единомышленнице продажной кремлёвской сепаратистки и капитулянте.
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напиши свои размышления на бумаге и подай письменный запрос главному врачу диспансера, в котором ты проходишь курс лечения на данный момент))
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цікаво спостерігати за срачем двох зебілів А ну, давайте, продовжуйте!
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Доктор исторических наук Яневский, сделавший свою карьеру на "5 канале" Порошенко в знак благодарности и большой любви к бывшему шефу и боязни за осуждение своего молчания со стороны последнего,решил бросить свои 5 копеек и не остаться в стороне от маниакальной борьбы за власть дуреющего с каждым днем Порошенко и Ко и, как ПОСЛЕДНИЙ ЛОХ,выбрал событие не стоящее и выеденного яйца да еще и против девушки,которая в три раза его моложе!!
Яневский - конченое падло, хитроумный и трусливый упырь))
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