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Все про:медицина (794) Нобелівська премія (30)

 Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США та Великої Британії за відкриття механізму адаптації клітин до кисню

Оголошено імена володаря Нобелівської премії з медицини та фізіології.

Нагороду присуджено Вільяму Келіну (США), Пітеру Реткліфу (Велика Британія) і Грегу Семенца (США) за дослідження адаптації клітин до нестачі кисню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вони з'ясували молекулярний механізм, який регулює активність генів у відповідь на різні рівні кисню.

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Вони отримають 9 млн шведських крон (приблизно $900 000), які розділять між собою.

"Про фундаментальне значення кисню знали давно, але як клітини адаптуються до змін його рівня, залишалося невідомим. Цього року нагороджена премією робота розкриває молекулярні механізми, що лежать в основі того, як клітини адаптуються до змін у постачанні киснем", - пишуть у комітеті.

У комітеті вважають, що відкриття цих учених "мають фундаментальне значення для фізіології", а також вони "проклали шлях до багатообіцяючих нових стратегій боротьби з анемією, раком і багатьма іншими захворюваннями".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152513
 
   
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Рад за них и жалею, что это были не украинские учёные.
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Не переживай, зеленский получит нобелевскую премию мира и разделит ее с пуйлом Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду - Цензор.НЕТ 830
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Ні, наш мудрий нарід за ЗЕпризидента і ВР цього скликання отримає Премію Дарвіна.
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тайна 73% зебілів відкрита!
вся справа в рівні кисню!
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Наш лукаш уже шнобелевскую премию получал за тупость, надо и вашего клоуна премировать
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Тема цього дослідження була давно відома, бо вивчали народи (тібетці...), які живуть з малою кількістю кисню. Але самі дослідження цікаві для переселення народів у високогірні регіони Землі, де людство не встигло все забруднити пластиком.
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коли ми покриємо Землю пластиковим шаром у 2 метри, можна буде пересунутись трошки вище)
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Шановний Ali Hasan, тут мова не про феномен, а про ноумен.
Скоріше так.
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Нужно было присудить доктору Радуцкому , за разработку его нового метода лечения зебилизма .. !! Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду - Цензор.НЕТ 9277 .
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