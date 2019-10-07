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Все про:джекпот (4) лотерея (68)

 Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України

Ніколи ще приз другої категориї не був таким привабливим!

Джекпот EuroMillions на суму € 190 мільйонів акумулював 4 рази після того, як досяг максимальної позначки! Це означає, що за результатами майбутнього тиражу, який відбудеться ввечері у вівторок, приз повинен бути зірваний, в іншому випадку сума джекпоту буде поділена між переможцями другої призової категорії!

Найбільша лотерея Європи Євромільйони (EuroMillions) анонсувала розіграш джекпоту в розмірі € 203.4 мільйонів. Нинішній призовий фонд вже побив світовий рекорд. За результатами попереднього розіграшу комбінацію з шести чисел знову ніхто не вгадав.

Сьогодні ввечері найбільша транснаціональна лотерея Європи EuroMillions пропонує джекпот у розмірі 190 мільйонів євро. Це не тільки найбільший лотерейний приз в Європі, але і найбільший лотерейний приз в світі.

Якщо ви впевнені, що виграти такий гігантський лотерейний приз Європи, перебуваючи в Україні, неможливо, спробуйте сервіс TheLotter, завдяки якому ви можете придбати офіційні лотерейні квитки, як якщо б ви особисто знаходилися в Європі!

Як українці можуть брати участь в тиражі Євромільйони?

Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць. Щоб стати учасником супер-розіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лаки стар" (1-12).

Грати в Євромільйони онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті і заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите скановану копію вашого білета в вашому особистому кабінеті.

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь в супер-тиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий акаунт на сайті і чекайте результатів тиражу.

У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України 01

Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін.

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям виграти більше $70 мільйонів - наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс.

У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Відповідно до правил європейської лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Іспанії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання. Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот знаменитої міжнаціональної європейської лотереї, придбайте білети ЄвроМільйонів вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152512
 
 
 Топ коментарі
 
Так мы уже Джекпот вытянули, в виде ЗЕ-команды малоросов.
73% победителей!
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зарплата уже 4000$ достигла
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Так мы уже Джекпот вытянули, в виде ЗЕ-команды малоросов.
73% победителей!
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да, я как учитель истории, по профессии, тому доказательство.
4000$ в месяц, тарифы платить не надо, страна в смартфоне, единое окно, всех казнокрадов ещё по весне посадили, ни одного кума/брата/друга на керівних посадах и ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ всяго...
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Сначала мозги надо иметь, а потом 4000 баксов..
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зачем?президент обещал,сказал-легко!
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Что президент обещал? 4000 баксов врачам? Ну бред же - не было такого.
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"врачам"? вы о чем? Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 9278 писать,не читать
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а кому Президент типа что то обещал 4000? Я ж вашем соевом бреду не разбираюсь. Пруф есть, как Президент это обещал?
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кандидат в президенты,то есть нынешний ваш "слуга" от которого вы в овощном бреду.стыдно товарисч не знать обещанок своего кумира
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я повторю, так как с 1 раза не дошло - пруф есть на обещание Зеленского насчет 4000?
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ходи мимо,сам найдешь ютюб тебе в подсказку адвокат
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ага,ты пабедил
У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що попередні заяви про вчительську зарплату в $4000 поки що нездійсненні - а ось $500 "непогано для початку". Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 5209
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? третий раз говорю - где пруф, что Зеленский обещал зарплаты по 4000 баксов?
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чуваче,ты нереально крут,ты знаешь об этом? Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 9170
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Что - правда обещал ? или это просто твой бред ?
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порохоботы живут в параллельной реальности.. например, они свято уверены, что Петя выложил своих 100500млн. "на Армию". На уточняющий вопрос, когда и кому он передавал эти деньги начинается истерика )
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32% братан,и 72% от участвовавших в выборах,а в выборах участвовало
Явка по Украине во втором туре выборов президента составила 62,07% - ЦИК Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 5511
у тебя братан 16% если у пороха 8% Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 5511

5
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в отличии от тебя я аргументированно тебе все пояснил,писатель
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как ты мне мог что то пояснить, если я ни о чем ни у кого не спашивал. В том числе и у тебя.
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Это уже не смешно, за те несколько постов, что ты усиленно продуцировал, ты успел бы выяснить вопрос о $4000 для учителей.
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зачем выяснять вопрос о том , чего никогда не было?
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думали что тут дно, но нет, снизу постучали.
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ну отвлекитесь вы от штайнмаера, там халява! вы же любите халяву!
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А що?- Спрацює.

Після того як Зелю президентом вибрали, я вже нічому не здивуюся. Куплятимуть.
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Сегодня лохам на десерт Бутусов (кстати, как он относится к легализации игорного бизнеса?), вместо чесания яиц Кивой и прочих эротических рассказов, подаёт лотерею! Джекпот, который должен быть сорван, - €190 миллионов, выиграть приз можно из Украины - Цензор.НЕТ 9146
*******, оставьте немного денег на рэволюцiю!!! Джекпот, который должен быть сорван, - €190 миллионов, выиграть приз можно из Украины - Цензор.НЕТ 9330
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Вот способ легализовать нажитое "непосильным трудом".
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Тре купити пару білетів ,бо дуже потрібно мені хоча б 2 млн..
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"Кто возьмет билетов пачку,
Тот получит ...(с) Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 1715
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190 млн. - це ж скільки можна отих міостимуляторів купити... Жодного шансу пивному пузирлу! Тільки кубики пресу!
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кто бы не сорвал джек-пот а 190 млн получит Беня
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не сбрасывайте со счетов подзабытого шляжка...оно такой везунчик...был...))))
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а халявка то с присмаком ru. ( сom/ru) бутусов чей ты агент?
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Ради интереса открыл сайт. Почему то для европейцев 1 билет стоит 2,50 евро, а для нас от 151 до 169 грн.
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Спробуйте заради інтересу просто перекинути гроші за кордон, ну там номер в отелі проплатити, побачите скількі свіфт здере.
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И когда ты выиграешь сотню миллионов евро, они тебе позвонят, чтобы отдать приз Джекпот, який мусить бути зірваний, - €190 мільйонів, виграти приз можна з України - Цензор.НЕТ 2406
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Виграти в таку лотерею, це як вибирати депутатів в Україні, голосуй не голосуй - всерівно одержиш....
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